«Сказал, что растаскает меня». Исмаилов наконец-то пообщался с Александром Емельяненко

Лысый Хищник не участвовал в турнире АСА 118, но стал его главной звездой. Мага едва отбился от журналистов.

В Москве 26 февраля прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 118. Зрители увидели 12 ярких поединков, различных по стилю и динамике. Естественно, ивент не обошёлся без звёздных гостей, одним из которых стал Магомед Исмаилов. Боец, как всегда, был на позитиве и заражал им всех вокруг.

Впервые Лысого Хищника заметили в зрительном зале, когда он подошёл поприветствовать другого небезызвестного посетителя турнира – Александра Емельяненко. Бойцы обнялись и тепло пообщались. А ещё Магомед подарил Александру свою шапку.

«Праздники были». Емельяненко грозит вернуться к тренировкам и бить всех, кого дадут Физическое состояние Александра удручает. Но брат Фёдора обещает вернуться в боевую форму уже через два месяца.

– Бомбовая шапка же. Все, кто видел её на мне, говорил, какая она крутая. Саша увидел её, и я увидел блеск в его глазах. Я спросил его: «Саша, нравится?», он ответил: «Да». И я надел на него. Пусть она Сашу греет, чтобы не заболел и всегда был здоров, – сказал Исмаилов.

Определённо, какие-либо недопонимания между ребятами остались в прошлом. Магомед заверил журналистов, что очень уважает Александра и ещё планирует увидеться с ним, «провести время и попить чаю».

– После боя я пытался с ним встретиться, но были кое-какие проблемы, которые мешали нам это сделать, – признался Лысый Хищник. – Теперь, я думаю, всё нормально, мы с ним поговорили. Возможно, наше противостояние как-то негативно повлияло на него, но я буду сглаживать его душевные и телесные раны. Видишь, я уже согрел его голову. Куртку свою отдам, если надо, не вопрос.

«Я не засчитываю себе поражение от Исмаилова». Что будет с карьерой Емельяненко? Александр с трудом добрался до самолёта после турнира. Кажется, у него проблемы.

Беспокоится Исмаилов и о дальнейшей спортивной карьере Александра: он раскритиковал его желание участвовать в боях на голых кулаках и сказал, что был бы рад, если бы Емельяненко вернулся в форму и продолжил биться в ММА.

— Я бы не хотел, чтобы он выступал на голых кулаках, – ответил Магомед. – Я бы хотел, чтобы он набрал хорошую форму и вернулся на свой профессиональный путь. Провёл бы пару победных боёв и вышел бы на большие и громкие противостояния. Хочу видеть старого доброго Александра Емельяненко. В ринге или в клетке.

Сам же Исмаилов снова выходить против Александра наотрез отказывается. Магомед сказал, что во второй раз Александр пригрозил ему его «растаскать» и пошутил, что ему и в самом деле больше так не повезёт. Да и о других своих боях, кроме предстоящего в сентябре против Владимира Минеева, ничего толком сказать не мог.

– А кто ещё? Ну, вот кто ещё? Я не буду говорить, что дальше. Вот когда закончится бой с Минеевым, спросите меня о том, что дальше. Я вам отвечу. А, возможно, скажу: «Дайте мне ещё пару дней». Если будет противостояние со Шлеменко, я скажу, что дальше. Есть Минеев, есть сентябрь, есть противостояние. Будем решать вопросы в клетке, – сказал Лысый Хищник.

«Он назвал меня трусом». Исмаилов и Минеев договорились о бое в сентябре Мага сыплет угрозами всем и вся, Владимир выдерживает гроссмейстерскую паузу.

Как и всегда, Магомед был нарасхват. С ним жаждали пообщаться и сфотографироваться журналисты, знакомые и фанаты. Почти каждая его встреча с другими бойцами сопровождалась уже традиционным проходом в ноги – то со стороны Маги, то со стороны ребят. Именно так за кулисами его встретил победитель одного из боёв турнира Александр Сарнавский по прозвищу Тигр.

Исмаилов оценил уровень борьбы бойца, поздравил его с победой и пожелал удачи. Лысый Хищник тут же попросил журналистов задать пару вопросов Александру. Может быть, Магомед уже устал говорить, может быть, хотел «отсыпать немного славы» своему приятелю, а, возможно, и то, и другое. «Вы уже спрашивали у него что-то?», – поинтересовался Исмаилов. Все ответили утвердительно, и вопросов для Сарнавского не получилось.

Чуть позже на месте Тигра возник другой Александр – Шлеменко. И снова Магомед великодушно предложил присутствующим спросить что-нибудь не у него, а у того, кто стоит рядом. Однако в воздухе повисла неловкая пауза. Через несколько секунд кто-то всё же спросил, кто поставил Сарнавскому задачу сразу бороться.

«Привык видеть в клетке воинов и волков, а не шакалов и гиен». Минеев – о драке с Магой Владимир обвинил Исмаилова в разжигании межнациональной розни и заявил, что мужской веры ему нет.

– Он не сразу боролся, – ответил Шлеменко. – На самом деле, в нашей команде он лучше всех борется. Он всегда был борцом.

После этих слов Магомед спросил у Шторма, значит ли это, что ему теперь стоит бояться проходов в ноги. «От кого?», – спросил Александр. «От тебя», – ответил Исмаилов. «А, это да», – согласился Шлеменко. Оба бойца засмеялись и обнялись.

Лысый Хищник продолжил отвечать на вопросы журналистов, и вот мимо прошёл другой боец – Алексей Махно. Атаман специально толкнул Магу и, конечно, последний не мог оставить это просто так. «Эй, ты чего делаешь?!», – поинтересовался Исмаилов, толкнув Алексея в спину в ответ. «А, не узнал», – рассмеялся Магомед, когда Махно обернулся. Алексей подошёл к Лысому Хищнику и приподнял его над землёй. Бойцы снова начали хохотать. Впрочем, обычное дело, ведь там, где Мага, всегда весело.