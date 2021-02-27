Эффектный нокаут. Бойцы одновременно пробили в челюсть, крепче оказался россиянин. Видео

Арена «Баскет Холл Москва» вечером 26 февраля принимала турнир по смешанным единоборствам АСА 118. В главном бою вечера сошлись Мурад Абдулаев и Абубакар Вагаев. Чеченский боец по итогам пяти раундов забрал победу и стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе. Из 12 поединков ивента только 2 завершились нокаутами, и ярче финишировать своего оппонента удалось Азамату Пшукову.
Соперником 30-летнего Азамата стал его ровесник — бразилец Джосиел Силва с рекордом 13-4 и восемью нокаутами в активе. Рекорд россиянина был немного скромнее — он провёл только 8 профессиональных поединков, однако выиграл 7 из них. Фаворитом выходил Пшуков, но кто из ребят на самом деле опаснее, выяснить можно было только в бою. Прогнозы экспертов и букмекеров оправдались, причём очень быстро: Азамат нокаутировал бразильца уже в начале второй минуты первого раунда.
Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице aca_mma в “Инстаграме».
Парни решили не церемониться и почти сразу же устроить зарубу. Удары Силвы, особенно апперкот, смотрелись очень даже неплохо, но едва зацепили Пшукова и не смогли нанести ему ущерба. Зато левый хук россиянина пришёлся точно в челюсть и моментально уронил бразильского бойца на канвас. Силва упал, раскинув руки, а Азамат ринулся его добивать.
Стоит в очередной раз отметить отличную работу рефери Максима Протасова, который умеет останавливать поединки не только эффективно, но и эффектно. После первого же добивающего удара Пшукова Протасов буквально налетел на бойца, чтобы отбросить его, и в итоге свалился на Силву, закрыв его собой. Подытоживая, можно смело сказать: в этом финише прекрасно всё!
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