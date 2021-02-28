Скандал в UFC! Судьи украли у россиянина победу. Гришин ещё и 30% гонорара потерял. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 20, в главном поединке которого встретятся два топовых тяжеловеса Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган. А открывал вечер боёв российский ветеран смешанных единоборств Максим Гришин. Соперником уроженца Тамбова стал американец Дастин Джейкоби.

Максим подошёл к поединку в не самом лучшем настроении. 36-летнему бойцу тяжело далась весогонка и он не уложился в лимит полутяжёлого дивизиона. И ещё до начала боя спортсмен из клуба «Ахмат» лишился 30 процентов своего гонорара, которые при любых раскладах уходят на счёт его соперника.

«Еду в зал, там получаю люлей или даю люлей». Максим Гришин — о подготовке к бою в UFC В свои 36 лет Максимус планирует закрепиться в лиге и быть активным бойцом.

При подготовке к турниру Максимус, в отличие от своего друга Александра Волкова, который работает исключительно в своём зале в Москве, решил сменить локацию для тренировочного сбора. Но, по словам самого Гришина, это стало единственной переменой. Сам процесс проходил по давно накатанной схеме. «Каких-то новых технических моментов не добавляли, я тренировался в общей группе. Но в целом ничего нового», — заявил боец в интервью «Чемпионату».

«С Анкалаевым не хотелось бы встречаться». Гришину не нужен реванш с одноклубником Выходить в клетку против соотечественников для Максимуса – обычное дело. Однако сейчас у бойца на примете есть другие кандидаты.

32-летний Джейкоби засветился в 10 промоушенах, прежде чем вернулся в UFC. Отметим его опыт выступления в Bellator, PFL, WSOF 1. В Bellator Дастин провёл два боя, в обоих потерпел досрочные поражения. В UFC вернулся через Претендентскую серию Даны Уайта. Перед боем с Максимом находился на серии из трёх побед.

Первый раунд россиянин провёл очень грамотно. Да, в дебюте Максим пропустил несколько ударов, но затем контролировал центр октагона, совершил попытку тейкдауна и контролировал ход боя. В концовке сказался огромный опыт бойца клуба «Ахмат». Максимус грамотно, по таймингу, пошёл в последнюю атаку, здорово попал и сбил американца с ног. До сирены оставалось чуть более десяти секунд, последовало мощное добивание, но судья позволил Дастину дожить до перерыва. Статистика первой пятиминутки красноречива: 21:9 по значимым ударам в пользу россиянина.

Второй раунд получился гораздо сложнее. Во-первых, Джейкоб уже перебил российского бойца. Во вторых, слишком угрожающе стали выглядеть его лоукики. Гришин всё ещё доминировал, занимая центр клетки, но пропускать стал всё больше и больше. И в перерыве даже в углу Максима признали, что провёл он его значительно хуже первого.

Третий отрезок боя начался для россиянина не самым лучшим образом. Он никак не мог поймать нужную дистанцию, пропускал необязательные удары. В одном из эпизодов едва не довёл до инфаркта своих секундантов, когда промедлил в атаке, которая могла закончиться победным для него тейкдауном. Но концовку на тайминге забрал Максим. Он очень грамотно рванул в атаку, нанёс несколько чувствительных ударов и закончил бой в доминирующем положении.

Визуально, урон американца был более значительный, чем у россиянина. И пока Гришин расхаживал по октагону с победно поднятыми руками, Джейкоби беспомощно стоял на коленях, а судья выяснял, насколько серьёзно у него повреждён нос. На протяжении всего боя Максимус контролировал центр октагона, ни разу не был потрясён ударами соперника. А в концовке первого судья в клетке отнял у него нокдаун. По значимым ударам россиянин перебил оппонента 66:57.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Но Брюс Баффер с невозмутимым лицом объявил о том, что судьи отдали все 3 (!) раунда американцу. Нужно было видеть изумление на лице Максима. И его можно понять. Единогласным? Вы серьёзно? Единогласным решением победил парень, который едва дожил до первого перерыва, а потом отдал концовку третьего раунда? Что это, если не наглая кража?

Фото: ufc.com

В подтверждание того факта, что отдавать победу Джейкоби было как минимум странным решением служит сама статистика, которую по ходу боя и после него выкладывали на официальном сайте UFC. На скриншоте чётко показано, что в пользу россиянина насчитали 2 (!) нокдауна! Два! И единогласно отдали победу американцу.