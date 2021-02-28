Шлеменко поддержали, Мусаси освистали. Парням из «Шторма» не всегда везло с судьями

Российский боец, друг экс-чемпиона Bellator Александра Волкова, Максим Гришин сражался с американцем Дастином Джейкоби. Атлет из команды «Ахмат» ожидал судейского решения с гордо поднятой головой. А соперник его не мог подняться с колен. Там на канвасе ему и оказывали помощь. Но каково было удивление даже самого Дастина, когда рефери поднял именно его руку. Статистика ударов, нокдаунов и контроль боя были за Гришиным. Об этом говорит статистика. Но судьи решили иначе.

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От подобных судейских решений не застрахован боец из любой страны мира. Но нас то более всего беспокоят успехи наших парней! Как тут не вспомнить самых, наверное, искренних и эмоциональных наших парней. В октагоне, разумеется. Да, мы о наставнике и его воспитаннике из Омска – Александре Шлеменко и Андрее Корешкове.

Оба всегда старались не доводить до судейского решения свои бои. Вся их работа в октагоне направлена на зрелищное и досрочное завершение поединка. Ведь это суровая реальность: если боец не сумел финишировать оппонента, то его судьба переходит в руки арбитров. Последние, в свою очередь, рассматривают поединок по-своему и довольно часто выносят решения, с которыми не согласны сами бойцы, зрители или эксперты.



Александр владел поясом Bellator, но путь его никогда не был прост. Все мы помним ярчайший бой с Микелем Фалькао из Бразилии, в котором Шторм завоевал трофей. Проведя ещё несколько качественных поединков, Шлеменко потерпел два поражения и отправился на родину. Возвращение в Bellator затянулось в связи с допинговым скандалом.

Очередную попытку Александр совершил в 2017 году. Соперником его стал Гегард Мусаси. И вот после этого боя, который судьи признали для россиянина проигранным, у него лишь добавилось поклонников по всему миру.

Александр Шлеменко – Гегард Мусаси

Это был, пожалу, один из самых скандальных в этом плане с участием представителя России, который обсуждают и по сей день. Возможно, к итогу этого боя не было бы приковано столько внимания, если бы победитель не получал возможность сразиться за чемпионский пояс в среднем весе, которым тогда владел Рафаэль Карвальо.



В первом раунде Мусаси провёл тейкдаун и несколько попыток задушить Шлеменко, которые не увенчались успехом. Шторм же, в свою очередь, знатно подбил глаз Гегарду, из-за чего бойца в перерыве долго осматривали врачи. Во втором раунде Мусаси замедлился, а Шлеменко действовал более уверенно.

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Третью пятиминутку полностью забрал Александр, который провёл тейкдаун и перебил оппонента в стойке. Но победителем единогласно признали бойца из Нидерландов. Это решение, как и слова Мусаси после боя, сопровождалось недовольным свистом зрителей.



Ученик Александра Андрей Корешков – один из самых талантливых российских бойцов своего поколения. В Bellator сражается с 2014 года. Бывали у него и взлёты, и падения. Мы расскажем вам о последним на данный момент бою Спартанца в американской лиге, после которого у него и его наставника были большие вопросы к судьям.

Андрей Корешков – Лоренц Ларкин

Что и говорить, сам поединок получился очень ярким и взрывным. Оба бойца постарались и устроили в клетке настоящее шоу. В первом раунде Корешков отправил Ларкина в нокдаун вертушкой и бросился его добивать, но боец восстановился. Во втором раунде поначалу также лидировал россиянин, но потом пропустил удар коленом. Далее Ларкин взял инициативу в свои руки и даже был близок к нокауту.

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Самым спорным оказался третий раунд, в котором Корешков едва не попался на «гильотину», но сумел освободиться и далее контролировал оппонента в партере, не нанося при этом ударов. И всё же судьи решили, что для победы этого было недостаточно, а потому отдали её Ларкину раздельным решением. К слову, такой итог вызвал волну негодования в соцсетях даже у соотечественников Ларкина.



Альберт Туменов, ещё один наш соотечественник, в карьере которого был бой, после которого вопросы были не только к себе, но и к мужчинам, ведущим счёт на судейских записках. Случилось это, правда, во времена его выступления в UFC.

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Альберт Туменов – Ильдемар Алькантара

Соотечественники с нетерпением ждали дебюта талантливого россиянина в UFC, который состоялся в феврале 2014 года. Туменов находился на серии из восьми побед, семь из которых он добыл нокаутами, а поражение в его рекорде было всего одно. В поединке против Алькантары он выходил фаворитом, да и на деле выглядел очень неплохо. Однако судьи решили, что Эйнштейн не заслуживает не только победы, но и даже ничьей.



В первом раунде Туменов демонстрировал свои умения в стойке, а затем отлично применил граунд-энд-паунд. К концу раунда бойцы поменялись местами, но пятиминутка всё равно была за Эйнштейном. Во втором раунде россиянин сразу же потряс бразильца несколькими ударами, и последний решил перевести бой в партер, где показал своё преимущество. Последнюю пятиминутку бойцы провели в стойке и были очень осторожными, но этот эпизод Альберт не проиграл.



Тем не менее, в итоге победу раздельным решением присудили Алькантаре, который, казалось, не верил своему счастью. Стоит отметить, что турнир проходил в Бразилии, а теория о том, что «своим» всегда подсуживают, уже неоднократно подтверждалась не в одном промоушене.

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Это был последний бой Туменова в лиге даны Уайта. Сейчас боец из Нальчика бьётся в лиге АСА, но не оставляет надежды вернуться в один из заокеанских промоушенов. И мы были бы рады видеть его в возобновляющем свой сезон 7 апреля Bellator.

Ещё один российский боец имел крайне неудачный опыт в UFC. Магомед Бибулатов провёл в лиге 3 боя. Начав с победы, после этого он потерпел два досаднейших поражения. Рассказываем о втором, после которого он больше не выбирался на поединки за пределы России.

Магомед Бибулатов – Рожерио Бонторин

Ещё один яркий пример сомнительной победы «своего» бойца на бразильской земле. Бонторин запомнился лишь в первом раунде попыткой задушить Магомеда, которая, тем не менее, окончилась ничем – Бибулатов перетерпел этот удушающий. Вторая пятиминутка ушла в актив Чаборза. Он провёл несколько тейкдаунов и нанёс больше ударов, которые, к тому же, были точнее.

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Третий раунд получился равным, и Бонторин забрал лишь концовку, снова попытавшись задушить россиянина. В целом же статистика была в пользу Чаборза: и по ударам, в том числе акцентированным, и по тейкдаунам. Однако победу раздельным решением получил бразилец. Это обидное поражение стало для представителя Чеченской республики вторым в UFC, а свой следующий бой Бибулатов провёл уже в лиге АСА.



Ну и не можем мы не вспомнить ещё один поединок, который мог бы сломать карьеру бойца.

Зубайра Тухугов – Лерон Мёрфи

До этого поединка, который прошёл на турнире UFC 242 Хабиб – Порье, Тухугов не выходил в октагон аж три года. Сначала его на два года отстранили за применение допинга, позже – ещё на год за потасовку с Макгрегором. Возможно, столь длительный простой и не позволил показать чеченскому бойцу всё, на что он способен, но и сказать, что бой был равным, тоже можно с большой натяжкой.

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Для непобеждённого Мёрфи этот бой стал первым в UFC. Не исключено, что англичанину просто решили не запарывать рекорд и дебют в промоушене, а Тухугов всё ещё был в немилости у лиги. Россиянин за весь поединок провёл 6 тейкдаунов, его оппонент – ни одного. В стойке бойцы выглядели примерно одинаково, хотя в первом раунде Тухугов хорошо потряс Мёрфи ударом и имел возможность завершить бой досрочно. За эту возможность Зубайре и нужно было цепляться, но ему это не удалось. В итоге в поединке была объявлена ничья.



В настоящий момент Зубайра продолжает выступление в UFC.