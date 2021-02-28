Нокаут ударом в ногу. Немков заставил соперника прыгать по клетке

2 апреля 2021 года лига Bellator порадует болельщиков долгожданным возвращением, проведя первый турнир в году. Уже через неделю состоится ещё одно шоу, в ходе которого состоятся сразу два четвертьфинальных поединка Гран-при в полутяжёлом весе. Упомянутое Гран-при – самое ожидаемое событие в промоушене в году в целом. Очевидно, что для всех нас его фаворитом является действующий чемпион лиги в полутяжёлом дивизионе Вадим Немков. Один из лучших членов команды Fedor Team в свои 28 лет продолжает прогрессировать и имеет ещё большой потенциал для роста. Способность прибавлять от боя к бою он демонстрировал с первых выступлений в американском промоушене.

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В Bellator Немков дебютировал в августе 2017 года, когда досрочно нокаутировал Фелипе Линса из Бразилии. Уже в следующем бою ему в соперники дали экс-чемпиона промоушена, опытнейшего Лиама Макгири. Британец выходил в клетку после поражения от Линтона Васселла и был настроен реабилитироваться, дабы не выпадать окончательно из титульной гонки. Но Вадим был настроен продемонстрировать лучшие качества в противостоянии с топ-соперником.



Эта решимость была видна сразу. Немков активно работал в челноке, постоянно смещался и держал соперника в напряжении. Кроме того, Вадим постоянно бил лоу-кики. Сначала подумалось, что, таким образом, он пытается начинать атаки против соперника, который предпочитал работать с дистанции. Но скоро стало ясно, что это была чётко проработанная тактика. Немков систематически пробивал лоу-кики, раз за разом нагружая ноги соперника. Макгири даже пытался менять стойку, но это его не спасало. Уже к концу первого раунда было видно, что британец замедлился на ногах.

Видео полного боя доступно на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Во второй пятиминутке Макгири, понимая, что долго так не протянет, попытался затащить соперника в партер и провести удушающий, но Немков умело вывернулся из опасной ситуации. Более того, Лиам, оставшись лежать на спине на канвасе, получил ещё порцию ударов по измученным ногам. Вернувшись в стойку, бойцы продолжили в том же духе. Экс-чемпион Bellator не успевал за быстрым и гибким Немковым, так что у него почти ничего не получалось ни в атаке, ни в обороне. В конце раунда Лиам пропустил сокрушительный лоу-кик в район подколенного сухожилия, да так, что нога его подогнулась. На перерыв Макгири уходил явно хромая.

Видео доступно на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

В последнем отрезке картина боя не менялась. Разница была лишь в том, что ноги британца уже практически не работали. Боец передвигался по клетке очень медленно и каждую секунду рисковал превратиться в стоячую мишень. Развязка наступила за минуту до конца встречи. Очередной лоу-кик от Немкова в область икроножной мышцы заставил Макгири буквально прыгать от боли на одной ноге. Дальше продолжать смысла не было. В дело вмешался рефери, зафиксировавший победу Немкова техническим нокаутом. Бой показал, что грамотная работа лоу-киками может быть не только эффективной, но и очень эффектной.

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Макгири после такого избиения не появлялся в клетке 10 месяцев. В результате поединка с Немковым он получил перелом малоберцовой кости и ещё несколько более лёгких повреждений. Лиам отдал должное сопернику, назвал победу белгородца заслуженной и отметил, что удары ногами были по-настоящему «раскалывающими».



Немков же зарекомендовал себя как великолепного технаря и ещё после двух побед получил заслуженный тайтл-шот в бою с Райаном Бэйдером. Как мы знаем, шансом он воспользовался на 100% и стал чемпионом. Теперь предстоит даже более трудная задача – удержаться на вершине. Удачи, Вадим!