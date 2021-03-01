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Сауль Альварес досрочно победил Авни Йылдырыма за три раунда. Видео

Сауль Альварес досрочно победил Авни Йылдырыма
Микаил Гусейнов
20,6 млн за минуту боя. Проиграв Саулю Альваресу, боксёр из Турции стал богачом
За постыдную сдачу Йылдырым получил больший гонорар, чем Хабиб за трудовую победу над Конором.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Ранним утром 28 февраля по московскому времени в Майами (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии сошлись чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и экс-претендент на титул, мало кому известный турецкий боксёр Авни Йылдырым.

До поединка мексиканца немало критиковали за выбор соперника. Это и неудивительно, Авни не выступал с февраля 2019 года, а в предыдущем поединке проиграл. Так что за какие заслуги Канело давал ему шанс побороться за титул было совершенно непонятно.

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Как бы то ни было, вечер бокса привлёк внимание общественности. Что и говорить, если на бой Альвареса прибыл посмотреть даже легендарный Майк Тайсон.

Впрочем, смотреть было почти не на что. Боя, как такового не было. Мексиканцу хватило стартового раунда, чтобы присмотреться к сопернику и считать его достаточно примитивный стиль. А со второй трёхминутки Альварес включился в работу. В ход пошли фирменные многоударные комбинации, от которых достаточно плотный блок Йылдырыма не спасал. Особенно удачно у Сауля заходили мощные апперкоты.

Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN.

Ключевым стал уже третий раунд. Чемпион мира увеличивал давление и в одном из эпизодов пробил классную двойку, которая прошла чисто и точно в цель. Йылдырым упал. Поднимаясь, он улыбался, но взгляд его говорил, что всё близится к финалу. Справедливости ради, скажем, что до перерыва он достоял и, более того, выдержал затяжные атаки соперника. Ну а потом произошло что-то совсем непонятное.

В перерыве тренер Авни принялся накачивать его эмоционально. Специалист кричал, что даёт подопечному ещё один раунд и, если трёхминутка пройдёт в том же ключе, что и предыдущие, он просто прекратит бой. Йылдырым понимающе качал головой. Затем тренер спросил у подопечного, хочет ли тот продолжать. Тот явно нехотя дал понять, что намерен выйти на четвёртый раунд. Но, видимо, тренер прочёл эмоциональный настрой Йылдырыма и просто снял его в перерыве. Как говорят в таких случаях, «поражение на табурете», такая сдача в профессиональном боксе считается особенно постыдной.

Таким образом, Канело впервые защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе. Тут же, непосредственно в ринге, был анонсирован следующий бой Альвареса. Мексиканец проведёт схватку с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, объединительный поединок состоится 8 мая. Что же, в это случае упрекать Альвареса за выбор соперника не приходится. Да, британец вряд ли доставит проблемы Канело, но Билли – чемпион, и битва с ним – логичный шаг.

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Что же касается прошедшего боя, то не назвать его какой-то выкачкой денег из болельщиков просто невозможно. Поединки Сауля Альвареса, традиционно продаются по платным подпискам. Его встреча с Йылдырымом не стала исключением. Но за что тут можно было заплатить, до сих пор непонятно.

Зато вот Авни может быть доволен на 100%. До поединка он говорил, что готов драться с Саулем хоть на Луне. После оглашения гонораров стало понятно почему. По сведениям известного обозревателя Майка Коппинджера, турок за встречу с Канело заработал $ 2,5 млн.

С учётом того, что он провёл на ринге 3 раунда, то каждую минуту он зарабатывал $ 277 тыс. или 20,6 млн рублей по нынешнему курсу. Если же посчитать точные удары Йылдырыма, а их было всего 11, то каждый из них стоил чуть больше $ 227 тыс (16,9 млн). После такого даже не стоит удивляться, что болельщики в Сети задаются вопросом, как можно стать соперником Альвареса, и такие шутки понятны. За девять минут Канело сделал своего соперника настоящим богачом.

Это снова возвращает нас к разговорам о том, что гонорары в боксе непомерны, особенно по сравнению с другими видами единоборств. Что и говорить, если гарантированный гонорар чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в историческом поединке с Конором Макгрегором оказался меньше, чем у Йылдырыма за разгромное поражение и постыдную сдачу в схватке с Канело. Обязательный гонорар россиянина тогда составлял $ 2 млн. С учётом того, что на победу он потратил 18 минут, то в минуту он заработал $ 111 тыс. или около 8,2 млн рублей.

Сауль за откровенный мисматч с Йылдырымом получил не только десятки миллионов (в разных источниках указывается гарантированная сумма от $ 20 до 36,5 млн), но и заслуженную волну критики за выбор оппонента. Посмотрим, извлечёт ли он из этого уроки, или после встречи с Сондерсом вновь примется бить откровенных аутсайдеров.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/MatchroomBoxing

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