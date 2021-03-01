20,6 млн за минуту боя. Проиграв Саулю Альваресу, боксёр из Турции стал богачом

Ранним утром 28 февраля по московскому времени в Майами (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии сошлись чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и экс-претендент на титул, мало кому известный турецкий боксёр Авни Йылдырым.

До поединка мексиканца немало критиковали за выбор соперника. Это и неудивительно, Авни не выступал с февраля 2019 года, а в предыдущем поединке проиграл. Так что за какие заслуги Канело давал ему шанс побороться за титул было совершенно непонятно.

Альварес дерётся с «малышами», ноунеймами и побеждает спорно. И это лучший боксёр мира Лидер рейтинга Pound-for-Pound так боится поражения от равных соперников?

Как бы то ни было, вечер бокса привлёк внимание общественности. Что и говорить, если на бой Альвареса прибыл посмотреть даже легендарный Майк Тайсон.



Впрочем, смотреть было почти не на что. Боя, как такового не было. Мексиканцу хватило стартового раунда, чтобы присмотреться к сопернику и считать его достаточно примитивный стиль. А со второй трёхминутки Альварес включился в работу. В ход пошли фирменные многоударные комбинации, от которых достаточно плотный блок Йылдырыма не спасал. Особенно удачно у Сауля заходили мощные апперкоты.

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Ключевым стал уже третий раунд. Чемпион мира увеличивал давление и в одном из эпизодов пробил классную двойку, которая прошла чисто и точно в цель. Йылдырым упал. Поднимаясь, он улыбался, но взгляд его говорил, что всё близится к финалу. Справедливости ради, скажем, что до перерыва он достоял и, более того, выдержал затяжные атаки соперника. Ну а потом произошло что-то совсем непонятное.



В перерыве тренер Авни принялся накачивать его эмоционально. Специалист кричал, что даёт подопечному ещё один раунд и, если трёхминутка пройдёт в том же ключе, что и предыдущие, он просто прекратит бой. Йылдырым понимающе качал головой. Затем тренер спросил у подопечного, хочет ли тот продолжать. Тот явно нехотя дал понять, что намерен выйти на четвёртый раунд. Но, видимо, тренер прочёл эмоциональный настрой Йылдырыма и просто снял его в перерыве. Как говорят в таких случаях, «поражение на табурете», такая сдача в профессиональном боксе считается особенно постыдной.



Таким образом, Канело впервые защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе. Тут же, непосредственно в ринге, был анонсирован следующий бой Альвареса. Мексиканец проведёт схватку с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, объединительный поединок состоится 8 мая. Что же, в это случае упрекать Альвареса за выбор соперника не приходится. Да, британец вряд ли доставит проблемы Канело, но Билли – чемпион, и битва с ним – логичный шаг.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию… Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.

Что же касается прошедшего боя, то не назвать его какой-то выкачкой денег из болельщиков просто невозможно. Поединки Сауля Альвареса, традиционно продаются по платным подпискам. Его встреча с Йылдырымом не стала исключением. Но за что тут можно было заплатить, до сих пор непонятно.

Зато вот Авни может быть доволен на 100%. До поединка он говорил, что готов драться с Саулем хоть на Луне. После оглашения гонораров стало понятно почему. По сведениям известного обозревателя Майка Коппинджера, турок за встречу с Канело заработал $ 2,5 млн.



С учётом того, что он провёл на ринге 3 раунда, то каждую минуту он зарабатывал $ 277 тыс. или 20,6 млн рублей по нынешнему курсу. Если же посчитать точные удары Йылдырыма, а их было всего 11, то каждый из них стоил чуть больше $ 227 тыс (16,9 млн). После такого даже не стоит удивляться, что болельщики в Сети задаются вопросом, как можно стать соперником Альвареса, и такие шутки понятны. За девять минут Канело сделал своего соперника настоящим богачом.



Это снова возвращает нас к разговорам о том, что гонорары в боксе непомерны, особенно по сравнению с другими видами единоборств. Что и говорить, если гарантированный гонорар чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в историческом поединке с Конором Макгрегором оказался меньше, чем у Йылдырыма за разгромное поражение и постыдную сдачу в схватке с Канело. Обязательный гонорар россиянина тогда составлял $ 2 млн. С учётом того, что на победу он потратил 18 минут, то в минуту он заработал $ 111 тыс. или около 8,2 млн рублей.



Сауль за откровенный мисматч с Йылдырымом получил не только десятки миллионов (в разных источниках указывается гарантированная сумма от $ 20 до 36,5 млн), но и заслуженную волну критики за выбор оппонента. Посмотрим, извлечёт ли он из этого уроки, или после встречи с Сондерсом вновь примется бить откровенных аутсайдеров.