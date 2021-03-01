UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE!

Почему переносили бой Ян – Стерлинг

Поединок между Петром и Алджэмейном изначально был назначен на декабрь, но был отменён без каких-либо конкретных объяснений.



«Не было никаких реальных причин для переноса боя. Сначала он говорил, что был травмирован. Затем парень публикует видео с тренировками. Тогда я понял, что нет никакой травмы.



А после этого он сказал, что у него есть «личные причины». Слышал, что его новорождённый сын заразился кронавирусом или что-то такое. Но, насколько знаю, причина была не в этом. Говорили, что у него проблемы с визой, но потом он её получил. Мне кажется, он просто не попал в тренировочный цикл. Возможно, чувствовал, что не набрал нужную форму к такому бою», — цитирует Стерлинга MMA News.