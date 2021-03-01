UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE!

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 259, на котором Пётр Ян будет защищать чемпионский пояс в наилегчайшей весовой категории в бою против Алджэмэйна Стерлинга. В главном событии встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Исраэль Адесанья — обладатель чемпионского титула в среднем весе. Кард включает в себя ещё один чемпионский бой за звание чемпионки в полулёгком дивизионе Аманда Нуньес — Меган Андерсон. Состоится и долгожданное возвращение Ислама Махачева.
«Чемпионат» в режиме онлайн проводит прямую трансляцию турнира.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг
Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259
Бой Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг начнётся 7 марта 2021 года не ранее 6:30 по московскому времени. Главное событие турнира, в котором встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья. Бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе начнётся не ранее 07:30 мск.
Почему переносили бой Ян – Стерлинг
Поединок между Петром и Алджэмейном изначально был назначен на декабрь, но был отменён без каких-либо конкретных объяснений.
«Не было никаких реальных причин для переноса боя. Сначала он говорил, что был травмирован. Затем парень публикует видео с тренировками. Тогда я понял, что нет никакой травмы.
А после этого он сказал, что у него есть «личные причины». Слышал, что его новорождённый сын заразился кронавирусом или что-то такое. Но, насколько знаю, причина была не в этом. Говорили, что у него проблемы с визой, но потом он её получил. Мне кажется, он просто не попал в тренировочный цикл. Возможно, чувствовал, что не набрал нужную форму к такому бою», — цитирует Стерлинга MMA News.
Полный кард турнира UFC 259
Основной кард
Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон
Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг
Ислам Махачев — Дрю Добер
Тиаго Сантос — Александр Ракич
Предварительный кард
Доминик Круз — Кейси Кенни
Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс
Ливия Соуза — Аманда Лемос
Ранние прелимы
Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза
Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг
Шон Брэди — Джейк Мэттьюс
Урош Медич — Аалон Круз
Марио Баутиста — Тревин Джонс
Хабиб: Пётр, как и я — пацан из деревни!
Начнём мы, друзья, с напутствия, которое дал Петру действующий чемпион лёгкого дивизиона и лучший боец вне зависимости от весовой категории Хабиб Нурмагомедов.
«К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом высшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильное отношение. Кто ему помогал? Как он вышел? У него же тоже своя история. Глупые вы какие-то вопросы задаёте. Сейчас у него бой через пару недель с серьёзным хорошим соперником. Желаю ему только победы и буду за него радоваться», — заверил дагестанский Орёл.
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