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UFC 259, Ян — Стерлинг, Блахович — Адесанья, Махачев — Добер: когда бой, кард участников UFC 259. Онлайн

UFC 259, Ян — Стерлинг Блахович — Адесанья Махачев
Игорь Брагин
UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE!
Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 259, на котором Пётр Ян будет защищать чемпионский пояс в наилегчайшей весовой категории в бою против Алджэмэйна Стерлинга. В главном событии встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Исраэль Адесанья — обладатель чемпионского титула в среднем весе. Кард включает в себя ещё один чемпионский бой за звание чемпионки в полулёгком дивизионе Аманда НуньесМеган Андерсон. Состоится и долгожданное возвращение Ислама Махачева.

«Чемпионат» в режиме онлайн проводит прямую трансляцию турнира.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259 Полный кард турнира UFC 259
Live Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг

Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

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15:53 Игорь Брагин

Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259

Бой Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг начнётся 7 марта 2021 года не ранее 6:30 по московскому времени. Главное событие турнира, в котором встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья. Бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе начнётся не ранее 07:30 мск.

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15:36 Игорь Брагин

Почему переносили бой Ян – Стерлинг

Поединок между Петром и Алджэмейном изначально был назначен на декабрь, но был отменён без каких-либо конкретных объяснений.

«Не было никаких реальных причин для переноса боя. Сначала он говорил, что был травмирован. Затем парень публикует видео с тренировками. Тогда я понял, что нет никакой травмы.

А после этого он сказал, что у него есть «личные причины». Слышал, что его новорождённый сын заразился кронавирусом или что-то такое. Но, насколько знаю, причина была не в этом. Говорили, что у него проблемы с визой, но потом он её получил. Мне кажется, он просто не попал в тренировочный цикл. Возможно, чувствовал, что не набрал нужную форму к такому бою», — цитирует Стерлинга MMA News.

15:35 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 259

Основной кард

Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон
Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг
Ислам Махачев — Дрю Добер
Тиаго Сантос — Александр Ракич

Предварительный кард

Доминик Круз — Кейси Кенни
Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс
Ливия Соуза — Аманда Лемос

Ранние прелимы

Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза
Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг
Шон Брэди — Джейк Мэттьюс
Урош Медич — Аалон Круз
Марио Баутиста — Тревин Джонс

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15:34 Игорь Брагин

Хабиб: Пётр, как и я — пацан из деревни!

Начнём мы, друзья, с напутствия, которое дал Петру действующий чемпион лёгкого дивизиона и лучший боец вне зависимости от весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

«К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом высшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильное отношение. Кто ему помогал? Как он вышел? У него же тоже своя история. Глупые вы какие-то вопросы задаёте. Сейчас у него бой через пару недель с серьёзным хорошим соперником. Желаю ему только победы и буду за него радоваться», — заверил дагестанский Орёл.

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