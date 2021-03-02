Рухнула карьера самого яркого и шумного бойца UFC? Чимаев ушёл по состоянию здоровья

Любимец Даны Уайта нагонял страх на соперников и был готов биться с кем угодно. Но объявил, что проиграл злосчастному коронавирусу.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась спортивная индустрия в 2020 году, UFC неизменно радовала нас яркими боями, запоминающимися турнирами, знаковыми победами и, что тоже важно, интересными открытиями. Невероятное впечатление произвели Мераб Джвалишвили, Гига Чикадзе и обаятельнейший Александр Романов.

Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Но всех затмил своей невероятной энергией, взрывным характером и острым языком чеченский боец со шведским паспортом Хамзат Чимаев. Вот он действительно ураганом ворвался в лигу, в пух и прах разнёс своих первых трёх соперников, установив сразу несколько достижений, которые крайне непросто будет повторить.

Волк одержал 3 стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру. Кроме того, Хамзат умудрился не пропустить ни одного удара за два своих последних боя. А всего разница в этом показателе между ним и тремя его оппонентами поражает – 196-2.

Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест? Быть очередной ступенькой на пути Хамзата к поясу – сомнительная перспектива.

Но начав свою карьеру в UFC столь ярко и стремительно, Борз внезапно застопорился. Он напропалую бросал вызовы, не заботясь о том, в каком дивизионе выступает его потенциальный соперник. Парень рвался в бой. Но рейтинговые бойцы отказывались сражаться с ним, а абы с кем он и сам не хотел драться. Ещё бы, он был на особом счету у Даны Уайта, который в конце декабря 2020 года подписал с ним новый контракт на улучшенных условиях.

В тот момент его поединок с четвёртым номером полусреднего веса Леоном Эдвардсом сорвался. Но британец уже оправился от коронавируса и был готов-таки выйти против Борза в октагон. Однако же, спустя 4 дня после подписания контракта появились слухи о том, что и этот бой не состоится. Хамзат заболел коронавирусом.

Уже сколько мы видим примеров того, насколько коварной оказалась эта зараза, которая буквально перевернула устоявшийся порядок жизни на целой планете. Хамзат очень скоро рапортовал о том, что болячка побеждена так же быстро, как и три его предыдущих соперника. И что он полон сил и готовится к схватке с англичанином.

В подтверждение своих слов он потренировался на камеру, пригласив в зал съёмочную бригаду известной шведской телекомпании. Во время тренировки он буквально в лоскуты разнёс тренировочный мешок, с которым грэпплеры отрабатывают действия в партере. Выглядело всё более чем эффектно. Однако, как выяснилось позже, ситуация была хуже, чем кто-то мог бы предполагать.

«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов Чеченский швед ведёт себя слишком шумно. Недовольны даже его земляки.

Тревогу в итоге забил его менеджер Махди Шаммас.

«Мы пытались вернуться к тренировкам 9 февраля. Он настаивал на тренировках, но ничего не получилось. Ему было очень плохо. Он не мог отработать даже два раунда кряду. После одного раунда он отдыхал. Он начал кашлять, почувствовал себя больным. После я общался с Шоном Шелби и главой врачебной комиссии UFC. Я описал все симптомы. Нам сказали, что Хамзату нужно сделать компьютерную томографию грудной клетки, так как он жаловался на боли в этой области. После той тренировки у него даже не было сил вернуться в гостиничный номер. Он заснул прямо в лобби отеля», — рассказал Шаммас.

«Хамзату было плохо. Он заснул в лобби отеля». У Чимаева серьёзные проблемы со здоровьем Президент UFC пытается передать открытие 2020 года в руки «настоящих врачей».

Эта ситуация с одним из главных активов привела в бешенство президента лиги Дану Уайта.

«Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать. Он определённо заботился о здоровье не лучшим образом. Постараюсь вытянуть его оттуда, хочу вытянуть его к настоящим врачам. Пусть позаботятся о нём, а потом устроим ему бой», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Но боя не будет. Ни с Эдвардсом, ни с кем-то ещё. Минувшей ночью Хамзат Чимаев объявил о завершении активной спортивной карьеры по состоянию здоровья. Ситуация усугубилась настолько, что даже элитные доктора UFC ничего не сумели исправить.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моём пути. Думаю, я уже всё. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне всё», — написал Чимаев.

Дана Уайт прокомментировал пост Хамзата, заверив, что это лишь эмоциональное решение. Но он и Хабибу прочил скорое возвращение, хотя сейчас совершенно очевидно, что Орёл в клетку не вернётся.

«Я хочу растерзать его». Чимаев показал, как планирует поступить с Эдвардсом в бою. Видео Хамзат в труху превратил тренировочный мешок для грэплинга. И сделал послание будущему сопернику.

«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нём и назначили ему чёртов стероид преднизон. Он должен принимать это лекарство, расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошёл сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это.



Этот парень — дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил. Но он не уходит», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В любом случае, удачи, Борз!