«Он ещё не сталкивался с прессингом в стиле Хабиба». Тигр подсказал, как победить Яна?

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт долгожданный турнир UFC 259. Если не возникнут непредвиденные обстоятельства, нас ожидает целых три титульных боя. В одном из них россиянину Петру Яну предстоит впервые защищать свой пояс в легчайшем весе. Его соперником будет американец ямайского происхождения, первый номер рейтинга Алджамейн Стерлинг.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE! Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Большинство экспертов считает, что Ян сохранит свой титул, так как он сильнее Стерлинга, в первую очередь, в стойке. Плюс, россиянин постоянно подтягивает работу в партере и в тренировочном легере у него работал очень грамотный грэпплер. Однако и перенденту есть что противопоставить Немилосердному. Специалисты единодушны во мнении, что американец станет самым серьёзным испытанием для Петра. И у Алджамейна также есть шансы на благоприятный исхода. В пользу этого есть сразу несколько аргументов.

В первую очередь, конечно, речь о борцовских навыках Стерлинга. Боец ещё со школьных времён занимался вольной борьбой, где добился неплохих результатов. А в 2019 году он получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу от своего наставника Мэтта Серры. Стерлинг хорош в переводе оппонентов в партер и, само собой, в искусстве сабмишенов. Из 19 побед Алджамейна 8 завершились болевыми и удушающими приёмами.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу также это отметил. «Тяжёлый бой для Яна. Считаю, у него побольше навыков в отношении ведения боя, но Стерлинг — очень агрессивный борец. И ударная техника у него такая, что непросто подстроиться. Он не старается спрятать удары, а постоянно ими пользуется, чтобы удержать дистанцию. Джиу-джитсу у него потрясающее, Сэндхагена он финишировал за 45 секунд», – сказал Диллашоу в интервью на YouTube-канале Майка Свика.

Сам Стерлинг в предстоящем поединке, естественно, делает ставку именно на борьбу. Причём, рассказывая о своих навыках и планах на бой, он не стал скромничать и сравнил себя не с кем иным, как с непобеждённым чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу», – сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Вполне возможно, что такую уверенность в себе Алджамейну вселили и спарринги с единственным, кто смог одолеть Яна в октагоне – бойцом легчайшего дивизиона Bellator Магомедом Магомедовым по прозвищу Тигр. Ещё в сентябре прошлого года Стерлингу и Магомедову удалось провести совместные тренировки в Вегасе. Наверняка парни говорили о противостоянии Яна и Тигра, и последний, помимо практики, мог дать Стерлингу какой-нибудь ценный совет.

О схожести стилей бойцов говорил и Ти Джей Диллашоу. Примечательно, что сам Ян с этим согласился. «Думаю, что эти ребята чем-то схожи. К примеру, тем, что после атак они пытаются делать проход, прыгая в переднюю ногу либо в две ноги. Они оба неординарные и нестандартные. Но в плане стиля и антропометрии они разные», — цитирует Петра корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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К слову, об антропометрии: Стерлинг также обладает более длинными конечностями. В размахе ног разница у бойцов совсем небольшая, а вот размах рук американца больше на 10 сантиметров. К тому же, Алджамейн гоняет более 10 килограммов для того, чтобы уложиться в лимит легчайшего веса, поэтому физически он более сильный. Если Пётр пренебрежёт этими фактами и будет недооценивать соперника, то утром 7 марта после этого поединка мы вполне можем услышать: «And New».