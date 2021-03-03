Пусть вас не обманывает внешность Кэной Ватанабе. В суровом Rizin японка выиграла все девять боёв.

Гнёт сковородки и разносит соперниц. В Bellator ещё не было столь няшных бойцов

Кард первого в 2021 году турнира Bellator продолжает пополняться интересными поединками. Главным событием назначенного на 2 апреля ивента Bellator 255 станет бой полуфинала Гран-при в полулёгком весе, где встретятся действующий чемпион Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Помимо этого, добавлены поединки с участием россиян Магомеда Магомедова и Усмана Нурмагомедова, представителя знаменитого джитсерского клана Неймана Грэйси, а также ветерана ММА Мэтта Митриона.

42 года Тупице не помеха. Митрион выходит против 30-летнего топ-проспекта Bellator Мэтт идёт на худшей серии в карьере. Докажет ли, что его года — богатство, а не приговор карьере?

Мужскую компанию организаторы решили немного разбавить, и теперь в главном карде на сайте промоушена красуется ещё и поединок двух девушек в наилегчайшем весе. Колумбийка Алехандра Лара сойдётся с непобеждённой звездой японского ММА Кэной Ватанабе, которая проведёт свой дебютный бой в лиге. При взгляде на Ватанабе сразу возникают ассоциации с аниме и прочей японской милотой. Однако, если увидеть девушку в октагоне, все эти мысли тут же испаряются.

Кэна Ватанабе провела в профессиональной карьере 10 поединков, 6 из которых завершила досрочно – по 3 нокаутами и сабмишенами. Лишь один её бой закончился ничьей. Девушка выступала преимущественно в японском промоушене Deep, где в своё время бились такие известные бойцы, как Ду Хо Чой, Корейский Зомби и Гегард Мусаси, а также в более известном Rizin. Последний поединок Ватанабе прошёл на совместном турнире Bellator и Rizin, где она одолела крепкую соперницу Илару Джоанне нокаутом в конце третьего раунда.

У 32-летней Ватанабе отличный борцовский бэкграунд: девушка профессионально занимается дзюдо и даже входила в сборную Японии по этому виду единоборств. Впрочем, она любит демонстрировать не только навыки борьбы, но и свою физическую мощь. Ватанабе регулярно хвастается в «Инстаграме» своей мускулатурой, а однажды перед одним из боёв в Rizin на взвешивании удивила зрителей, согнув пополам сковородку.

Права на видео принадлежат RIZIN. Ролик можно посмотреть на странице kana_0821 в «Инстаграме».

Её следующая оппонентка Алехандра Лара – совсем не подарок. Яркая колумбийка с рекордом 9-3 выиграла 3 из 5 своих поединков в Bellator, проиграв при этом только сильнейшим – экс-чемпионке Илиме-Лей Макфарлейн и нынешней обладательнице пояса Джулиане Веласкес. Наверняка Ватанабе придётся приложить усилия, чтобы сохранить свой ноль в графе поражений. Этот бой станет украшением турнира Bellator 255 и точно понравится любителям экзотики.