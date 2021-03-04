Фанаты Махачева угрожают Доберу перед боем. Дрю в восторге

В ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его ходе состоятся сразу три титульных поединка. Но даже без этого шоу обещает много интересного. Так, в основном карде выступят бойцы лёгкого веса Ислам Махачев и Дрю Добер. Это уже вторая попытка организовать их встречу. Фаворитом противостояния является россиянин. Давайте разбираться, оправдает ли он этот статус.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE! Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Когда бой Ислам Махачев – Дрю Добер

Начало поединка – не ранее 06:30 7 марта 2021 года. Схватка станет фактически разогревом перед всеми топ-поединками шоу. Махачев и Добер – вторая пара основного карда. Бойцы выйдут в октагон сразу после схватки экс-претендента на титул в полутяжёлом весе Тиаго Сантоса с перспективным Александаром Ракичем. То, что выступление россиянина пройдёт непосредственно перед титульными поединками с участием Петра Яна, Аманды Нуньес и Исраэля Адесаньи, говорит о том, в UFC действительно видят в нём будущую звезду лиги и претендента на титул. Посмотрим, оправдает ли Махачев такой аванс.

История противостояния. 2016 год и отстранение Махачева

Невзирая на то что Махачев и Добер ещё не звёзды лиги, у них, как часто бывает у топ-бойцов, есть история своего противостояния. Впервые они должны были встретиться в 2016 году. Но тогда Ислама отстранили от поединков за употребление запрещённых препаратов. Следствием этого стала полная отмена схватки. Как выяснилось через некоторое время, в организме Ислама нашли небольшие следы мельдония, который он принимал во время лечения аритмии сердца.



С тех пор утекло много воды. Махачев вернулся и выдал блестящую победную серию. В декабре он должен был подраться с экс-чемпионом лиги Рафаэлем дос Аньосом, но Исламу не повезло. Он заболел паротитом (свинкой), в результате чего бой отменили. С учётом того, что подбор соперника для россиянина всегда был проблемой, Махачев не стал отказываться от варианта с Добером, хотя тот сейчас находится даже вне топ-15 лёгкого дивизиона. Справедливости ради отметим, что позиция в рейтинге не должна вводить в заблуждение. Дрю в последнее время очень хорош и уверен, что Махачеву в ходе карьеры помогает скорее хайп вокруг Хабиба Нурмагомедова, нежели талант.



«Думаю, большая часть всего хайпа вокруг Махачева связана с тем, что один из величайших бойцов в истории Хабиб Нурмагомедов так высоко его оценивает. Плюс ко всему российские болельщики всегда искренне поддерживают своих бойцов. Потому полагаю, что весь ажиотаж вокруг Ислама связан с Хабибом и фанатской базой, а не с какими-то его достижениями в клетке. Честно говоря, именно это я и хочу проверить. Хочу понять, оправдан ли этот хайп», — говорит Добер.



В команде Махачева лишних слов по отношению к сопернику не позволяют, отдавая должное его ударке. А вот фанаты Ислама пытаются разогреть конфликт между бойцами совершенно искусственным образом. По словам Добера, они угрожают ему. Впрочем, сам американец ничего против не имеет.



«Да, мне угрожали. Но, чёрт, мне это нравится. Хотят они моего поражения или победы, они в любом случае поддерживают мой бой. Мне кажется американской аудитории стоит поучиться у других болельщиков, особенно у россиян. Они болеют за своих всей душой. Неважно, угрожают мне смертью или отправляют слова поддержки. Я в восторге от всех этих сообщений», — сказал Добер.

Что же, благо, Дрю настроен именно так. В противном случае ещё один большой конфликт среди бойцов был бы неминуем.

Полный кард турнира UFC 259



Основной кард

Ян Блахович – Исраэль Адесанья

Аманда Нуньес – Меган Андерсон

Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг

– Дрю Добер

Тиаго Сантос – Александр Ракич



Предварительный кард

Доминик Круз – Кейси Кенни

Сонг Ядонг – Кайлер Филлипс

Джозеф Бенавидес – Аскар Аскаров

Рожерио Бонторин – Кай Кара Фрэнс

Ливия Соуза – Аманда Лемос



Ранние прелимы

Тим Эллиотт – Джордан Эспиноза

Кеннеди Нзечакву – Карлос Ольберг

Шон Брэди – Джейк Мэттьюс

Урош Медич – Аалон Круз

Марио Баутиста – Тревин Джонс Ян Блахович – Исраэль АдесаньяАманда Нуньес – Меган АндерсонПётр Ян – Алджэмейн Стерлинг Ислам Махачев – Дрю ДоберТиаго Сантос – Александр РакичДоминик Круз – Кейси КенниСонг Ядонг – Кайлер ФиллипсДжозеф Бенавидес – Аскар АскаровРожерио Бонторин – Кай Кара ФрэнсЛивия Соуза – Аманда ЛемосТим Эллиотт – Джордан ЭспинозаКеннеди Нзечакву – Карлос ОльбергШон Брэди – Джейк МэттьюсУрош Медич – Аалон КрузМарио Баутиста – Тревин Джонс

«Без Абдулманапа дисциплина не такая жёсткая». Приведёт ли Махачева к титулу Хабиб-тренер? После полутора лет простоя Ислам планирует драться 3 раза в год и даже готов выходить на замену.

Форма Махачева и Добера

Ислам Махачев не выходил в октагон с сентября 2019 года. Тогда он выступил в андеркарде у своего друга Хабиба Нурмагомедова. На турнире UFC 242 Ислам встретился с Дэви Рамосом. В тот вечер Ислам победил, это был второй успех спортсмена в 2019 году и шестая победа кряду в лёгком весе. Благодаря этому он остановился в шаге от топ-10. Но после этого в карьере спортсмена наступил длительный простой, связанный с пандемией, травмами и упомянутым паротитом. В результате Ислам не выступал почти 1,5 года. Из-за простоя он опустился в рейтинге UFC на 14-е место и упустил возможность подраться с Дос Аньосом. Так что победа сейчас важна как никогда. Именно эта схватка будет ключевой с точки зрения развития карьеры.

Что касается Добера, до недавнего времени он входил в топ-15. Но на фоне паузы в выступлениях и появления в UFC Майкла Чендлера Дрю выпал из рейтинга. Как бы то ни было, это не должно смущать. В последних семи поединках он победил шесть раз. В минувшей схватке американец досрочно справился с Александером Эрнандесом, попутно получив бонус за выступление вечера. Победа над Махачевым может стать четвёртой кряду и серьёзно повысит его акции. Так что и Добер будет отдавать в октагоне всего себя.

Прогнозы экспертов на бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Даниэль Кормье поделился мыслями о предстоящей встрече. Американец дал понять, что ждёт победы Махачева, но вместе с тем он отдал должное и Доберу.



«Это очень сложный бой для Ислама. Я пару раз посещал его тренировочный лагерь. Он выглядит готовым. Если он соберёт всё воедино, то никто не сможет его победить. Он чертовски хорош. Надеюсь, на турнире он покажет себя настоящего. Но бой будет сложный. Добер – монстр. Он становится только лучше. Я ставлю на своего друга Ислама. У Махачева отличная ударная техника, борьба, грэпплинг, выносливость», — сказал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Махачев – Добер

Трансляция главного карда шоу, в котором и выступит Ислам, начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.



Отметим также, что чемпионские бои турнира можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ». Поединки Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом, Аманды Нуньес с Меган Андерсон и Исраэля Адесаньи с Яном Блаховичем покажут в прямом эфире.

Результат боя Ислам Махачев – Дрю Добер

Результат встречи Ислама Махачева и Дрю Добера будет известен по истечении трёх раундов, конечно, если один из бойцов не оформит досрочную победу нокаутом или удушающим приёмом. Фаворитом схватки считается россиянин, об этом говорят не только эксперты, но и котировки от букмекеров. Впрочем, после простоя в 1,5 года Исламу в любом случае будет непросто. Держим за него кулаки и желаем удачи!