Никакого уважения к легенде! Оверима уволили из UFC после одного поражения в трёх боях

Дане Уайту должно быть стыдно за то, как лига выставляет топов на мороз.

Россиянин Александр Волков 7 февраля одержал громкую победу нокаутом над легендарным топовым бойцом UFC и претендентом на титул чемпиона в тяжёлом весе Алистаром Оверимом. А уже через месяц было объявлено об увольнении Разрушителя из лиги. Эта новость удивила фанатов ММА, ведь Оверим, несмотря на это поражение, оставался опасным бойцом и по-прежнему мог закатывать отличные поединки, пусть даже и вне титульной гонки.

Легендарный Оверим в панике бегал от Волкова. Русский богатырь готов к бою за титул! Александр был фаворитом этого противостояния, но настолько крутую победу не предсказывал никто.

Среди элитных тяжеловесов UFC, причём не только ветеранов, Разрушитель был одним из самых ярких персонажей. В его активе 47 побед, 19 поражений и один признанный несостоявшимся бой. На его счету 25 финишей нокаутами, 17 – сабмишенами и множество зрелищных поединков. Противостояния с Броком Леснаром, Марком Хантом и другими известными бойцами фанаты вспоминают до сих пор и всё ещё уверены, что Овериму есть что показать в октагоне.

Оверим просто размотал Десантника. Тренировки с Емельяненко не прошли даром. Видео Волков должен вернуть легенде ММА долг и за Олейника. Пока Россия проигрывает Алистару – 0-2.

О том, что Алистара ещё рано списывать, говорил и сам Волков перед их поединком. «Он пересмотрел свою тактику, стал вести бой более разумно, поднакопил к 40 годам бойцовского интеллекта и ведёт поединки более грамотно. И это доставляет соперникам сложности в бою, потому что они привыкли видеть его другим, и это в том числе позволяет Алистару экономить силы и использовать свои максимально сильные стороны. Как боец он сейчас максимально сфокусирован на поединках и максимально правильно выстраивает тактику на бой», – сказал Александр в интервью «Чемпионату».

«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансы Овериму Александр раскрыл секрет успеха Разрушителя. Теперь его задача – выбить оппонента из гонки за поясом.

Другие бойцы также разделяют мнение Волкова. Деррик Льюис после победы нокаутом над Кёртисом Блэйдсом 21 февраля заявил, что он хотел бы видеть своим следующим соперником именно Оверима. Льюис отметил, что тот факт, что Разрушитель проиграл несколько поединков, не играет никакой роли. Так было ли разумным прощаться с легендой сейчас, учитывая, что из последних 6 боёв Алистар потерпел поражение только в двух?



Единственный логичный довод в пользу увольнения Оверима – его денежные запросы. Рассуждая о причинах такого решения промоушена, многие отмечают, что в дивизионе есть немало сбитых лётчиков, которые в последнее время показывают себя не лучше Оверима, при этом не вызывая и особого интереса у публики, вот только зарплаты у них гораздо ниже.



Но почему бы в таком случае не пожертвовать несколькими середняками с меньшими гонорарами, сохранив яркого ветерана и дав ему ещё одну возможность порадовать поклонников? С финансовой точки зрения, быть может, такой ход UFC и кажется правильным, но, по сути, он показывает, что лиге наплевать на Оверима и всё, что он сделал для промоушена.

Ещё в декабре 2020 года Дана Уайт объявил, что UFC намерены в ближайшем будущем попрощаться с большим количеством бойцов. Тогда же за дверь отправился пятый номер средневесов Йоэль Ромеро. Последнее решение лиги относительно Алистара Оверима сейчас кажется даже ещё более странным, чем то увольнение Ромеро. Учитывая, что в тяжёлом весе пока не так много новых ярких звёзд, вполне возможно, что об этом решении промоушен очень скоро может пожалеть.

В UFC объявили глобальную чистку. Кого из топ-бойцов Дана выставит на мороз? Уже отчислили Йоэля Ромеро. Похоже, прощаться будут и с элитой.

«Последний забег подошёл к концу, но что это был за забег. Озираясь на десять лет, проведённых в UFC, могу сказать, что это был невероятный жизненный опыт. Огромное спасибо всей организации UFC, фанатам и болельщикам. Не мог и пожелать себе лучшего карьерного пути. Особенная благодарность Дане Уайту и Лоренцо Фертитта, что сделали этот путь возможным. Драться для всех вас было большой честью», — написал Оверим на своей странице в «Инстаграм».