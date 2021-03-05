Ян троллил и игнорил Стерлинга. А ещё прошёлся по его причёске. Видео

В ночь на 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится потрясающий по своему потенциалу турнир UFC 259. В октагон «APEX Arena» выйдут сразу четыре действующих чемпиона организации. В главном бою обладатель титула в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович будет защищать свой пояс от посягательств чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи. Лучшая девушка-боец UFC вне зависимости от весовых категорий Аманда Нуньес в полулёгкой весовой категории будет драться с Меган Андерсон.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE! Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Ну а максимальное внимание российских поклонников UFC в основном карде будет приковано к двум нашим парням. Пётр Ян проведёт первую защиту пояса в легчайшей весовой категории. Соперником Немилосердного станет американский боец Алджэмейн Стерлинг. Состоится и долгожданное возвращение в октагон Ислама Махачева. Наследник славы Хабиба Нурмагомедова вынужденно оказался в полуторагодовом простое. Противостоять Исламу будет 32-летний американец Дрю Добер.



Накануне состоялась пресс-конференция и дуэли взглядов среди трёх главных пар основного карда. Мы уже привыкли к тому, что Пётр за словом в карман не лезет, но здесь он ещё и постановку неплохую разыграл. Началось всё с перепалки во время общения с журналистами. Стерлинга как мощного специалиста по грэпплингу попросили оценить навыки борьбы у Яна.

«Я думаю, что у Петра очень хороший грэпплинг, просто не на моём уровне, учитывая ту конкуренцию, с которой я сталкиваюсь на ежедневной основе в своём тренировочном зале. Плюс, у меня есть опыт работы с тем, с кем он сталкивался (речь идёт о Магомеде Магомедове, который нанёс единственное поражение Яну в его профессиональной карьере. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что я элитный боец в этом аспекте, и, если я возьму его спину, как это удавалось его оппонентам в прошлом, у него будут проблемы. Ночь закончится быстро», — заверил американец.



Ответка от Петра полетела не сразу. Сначала он довольно сдержанно высказался об ударной технике соперника, указав на то, что с ним Стерлингу не сравниться и он будет нокаутирован. После чего признал: лишь после первой защиты пояса можно считать себя по-настоящему легитимным чемпионом. И тут, буквально на ровном месте, Стерлинг решил Петра подколоть. На вопрос о том, как ему тренировалось в American Top Team, Пётр ответил общими фразами о том, что впитывает в себя каждый новый опыт.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

— Надеюсь, тебя научили ловить мышей, — бросил ему с другой стороны сцены Алджэмейн, намекая.



— Я мышей ловлю всю жизнь, — мгновенно отреагировал Ян.



— Дело в том, что мыши людей не душат, а ты будешь задушен, — с ухмылкой продолжил Funk Master.

— Ты – одна из них, ты будешь пойман. У меня нет конфликта с этим парнем. Просто я хочу побить эту кучерявую голову, — с улыбкой заявил Пётр, а Стерлинг в ответ рассмеялся. – Говорят, он был в зале, когда я тренировался, но я его не замечаю. Посмотрите на него, он сидит, словно его и нет. Так же и в зале было, я даже не понял, он это был или нет.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Твиттере».

На битвах взглядов всё было ещё интереснее. Свой перфоманс Пётр подготовил заранее. Он вышел на сцену, подошёл к сопернику и встал в стойку. Правда, к Стерлингу обращены были только кулаки, сам же россиянин смотрел в зал, словно не замечая присутствие оппонента. После этого резко повернулся и впился в Алджэмейна взглядом.



Тот попытался что-то сказать российскому бойцу, но Пётр осадил его двумя фразами: «Я сломаю тебя. Где угодно – в стойке или в партере». Но руки бойцы друг другу пожали.

В своём стиле выступил Исраэль Адесанья. Вот уж где по-настоящему рок-н-рольный парень. Наблюдая за ним, воле-неволей начинаешь поддерживать камерунца. На пресс-конференцию он пришёл в пуховике и не стал его снимать. Сидел со скучающим видом, но на вопросы отвечал обстоятельно.



Забавное случилось на стердаунах. Парни из UFC попытались снять с него пуховик, но Исраэль не позволил это сделать. Более того, он наотрез отказался вынести на сцену собственный чемпионский пояс (напомним, что разыгрывается не его, а Блаховича титул). Лишь после настоятельной просьбы президента лиги Исраэль нехотя положил его на плечо, заявив, что так не хотел этого делать.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Твиттере».

Выглядела картина слегка сюрреалистично: скучающий Адесанья в пуховике держит на плече чемпионский пояс UFC. Турнир обещает быть жарким. Не пропустите.