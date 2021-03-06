«От него пахло табаком и алкоголем!». Экс-чемпион UFC не простил судье поражения

Доминик Круз требует не ставить на свои бои рефери Кита Питерсона. А если ему не пойдут на встречу?

В ночь на 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 259. В главном событии чемпион в полутяжёлом дивизионе Ян Блахович будет защищать свой пояс от притязаний чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи. Кроме того, свою первую защиту титула в легчайшем весе проведёт российский боец Пётр Ян. Соперником Немилосердного станет американец Алджамейн Стерлинг.

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Лучшая девушка-боец вне зависимости от весовых категорий Аманда Нуньес поставит на кон пояс в полулёгком весе. В основном карде выступят также россиянин Ислам Махачев, оппозицию которому составит американец Дрю Добер, а также два контендера из тяжёлого дивизиона – Тиаго Сантос и Александр Ракич. Чтобы понимать, насколько высок уровень турнира: в основной кард не попал экс-претендент на титул в легчайшем весе Доминик Круз.

Боец из Сан-Диего возвращается в октагон после 10-месячного простоя. И пауза была связана не столько с уроном, который ему нанёс экс-чемпион Генри Сехудо, сколько с психологической травмой, причинённой Доминатору судьёй того боя. К слову, что значит для бойца такого уровня не попасть в основной кард? Это значит, что он не будет участвовать в разделе жирного пирога, который называется pay per view (плата зрителями за просмотр главных боёв).

Но вернёмся в май 2020 года, когда за 2 секунды до конца второго раунда рефери Кит Питерсон остановил бой, засчитав Доминику поражение. Этот эпизод стал одним из самых странных и спорных за всю историю существования UFC. Поединок шёл с переменным успехом, оба бойца были заряжены на досрочное завершение, поскольку отношения между Домиником и Генри не сложились с самого начала.

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За 12 секунд до конца второго раунда действующий чемпион плотно попал в голову Доминатора, после чего бросился добивать упавшего соперника. Круз мужественно выживал. Он стерпел град ударов, обрушившихся на него, сумел встать на одно колено и был готов подняться. И в тот момент, когда претендент практически, судья Петерсон остановил бой. Остановил бой в тот момент, когда Круз спокойно сносил град ударов, а до сирены оставалось 2 (!) секунды.

После этого поединка большинство экспертов признали действия рефери странными. У Петерсона было как минимум два повода остановить избиение на ранней стадии. Но он безучастно наблюдал, как Доминик выживает. И в тот момент, когда рука чемпиона лупить устала, а до долгожданного перерыва оставалось 2 секунды, поставил крест на всех усилиях бойца. Так нельзя было делать хотя бы из уважения к стойкости американца.

Доминика особенно никто не слушал после этого поединка. Хотя ещё тогда он обвинил судью в том, что «от него пахло табаком и алкоголем. Перед боем!» Доминик пошёл дальше, заявив, что судей необходимо тестировать перед боями также, как и бойцов. Хотя опыт того же Пауло Косты доказывает, что и боец может выйти на бой в UFC с тяжёлого похмелья. Кстати, усугубился негативный эффект ещё и потому, что Сехудо после спорной остановки заявил о завершении карьеры. Выражение лица Даны Уайта в тот момент было бесценно.

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Тема всплыла вновь, когда Круз заявил перед UFC 259, что подал заявление в Атлетическую комиссию штата Невада. Боец предупредил лигу, что отправил запрос с просьбой не ставить Петерсона на его следующий бой. Любопытно, что офис Даны Уайта не может повлиять на назначения судей на тот или иной бой. Это прерогатива комиссии. И перед предстоящим ивентом есть как минимум ещё одна интрига – встретятся ли в октагоне Круз и Петерсон.

Сложно представить себе, какое потрясение может испытать Доминик, и чем всё это закончится… Ждать осталось немного. Бой уже в воскресенье утром.