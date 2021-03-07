Махачев – настоящая машина! Подсказки Хабиба сделали его ещё лучше

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит пока что самый крупный турнир этого года – UFC 259. Для российских болельщиков важен был и предшествовавший титульникам поединок Ислама Махачева против Дрю Добера. Дагестанский боец не подвёл фанатов и завершил бой удушающим приёмом на второй минуте третьего раунда.

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На Ислама с уходом Хабиба Нурмагомедова из боёв теперь возлагают очень большие надежды. И команда Махачева, и многие эксперты уверены, что боец должен в обозримом будущем стать новым чемпионом в лёгком весе. Вряд ли стоит в этом сомневаться, зная, кто стоит за его спиной и помогает ему во всём. Орёл был с Махачевым рядом и в этом поединке, исполняя роль его секунданта.

Ислам, несмотря на простой в полтора года, был уверен в себе и своей подготовке. Соперника он также хорошо изучил и не собирался его недооценивать. «Он довольно крепкий парень, хорошо показывает себя в стойке, у него тяжёлые удары, почти в каждом бою он отправляет соперников в нокдаун, а то и в нокаут. Он – базовый ударник, если не ошибаюсь, тайский боксёр. На это он и должен сделать ставку», – отметил Махачев накануне в интервью «Чемпионату».

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Само собой в таком случае россиянин должен был сделать ставку на борьбу. Это мы и увидели – подавляющую часть поединка бойцы провели в партере с подачи Ислама. Уже через минуту Махачев успешно провёл первый тейкдаун и законтролировал Добера. В конце раунда Ислам даже вышел на армбар, но успешно завершить приём из позиции, в которой он находился, не получилось.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Во второй пятиминутке Махачев уже не стал ждать и почти сразу повалил Добера на канвас. В этот раз Ислам прижал его к сетке, контролируя в той же манере, что и в предыдущем раунде. В третьей пятиминутке Добер, которому уже не оставалось надеяться ни на что, кроме досрочной победы, пошёл на Махачева с ударами. А россиянин только и ждал этого, чтобы приблизиться к сопернику и снова свалить его в партер. На этот раз долго возиться с Добером ему не пришлось. Ислам вышел на треугольник руками и успешно завершил приём, заставив оппонента постучать.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Боец из Дагестана давно ждёт возможности сразиться с лучшими представителями своего дивизиона. «Я спрашивал у своего менеджера, почему мне снова дали кого-то, кто позади меня. Он сказал мне: «Просто проведи этот бой – и всё изменится», – рассказывал Ислам в интервью. Что ж, будем ждать изменений и надеяться, что в дальнейшем мы увидим Ислама исключительно в противостояниях с топовыми соперниками.