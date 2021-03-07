Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада) отгремел пока крупнейший турнир года в UFС – номерное шоу UFC 259. В его карде состоялось 15 поединков. Добрая половина из них завершилась досрочно. В предварительном карде скучать также не пришлось. Россиянин Аскар Аскаров добыл победу в доминирующем стиле над экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом, а экс-чемпион лиги в легчайшем весе Доминик Крус одержал первую победу после возобновления карьеры, с трудом одолев Кейси Кенни.

Ну а после стартовало главное действо – основной кард. Здесь бились два россиянина. Ислам Махачев после полутора лет простоя с блеском вернулся в октагон и одержал победу над Дрю Добером. Сразу после этой схватки состоялся первый титульный бой вечера и в то же время ключевое событие для всех отечественных болельщиков.

Какая вселенская глупость! Катастрофа, Пётр Ян дисквалифицирован и лишён пояса! LIVE! Ислам Махачев блистательно задушил улыбчивого американца. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В клетку вышел чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, который впервые в карьере проводил защиту пояса. Его соперником был лидер рейтинга, официальный претендент на титул Алджэмейн Стерлинг. Ян выходил в клетку впервые с июля 2020 года. Тогда он нокаутировал ветерана лиги Жозе Альдо и стал чемпионом. С тех пор сибиряк успел попасть в несколько скандалов, провёл продуктивные тренировочные сборы в Дагестане, а к бою впервые в карьере готовился в известном американском зале ATT.

За предыдущие восемь месяцев Пётр стал на порядок узнаваемее во всём мире, но всё же готовым топ-чемпионом назвать его было нельзя. Путь к титулу был хоть и стремительным, но не самым тернистым. Именно схватка со Стерлингом должна была доказать, что Ян действительно царь горы легчайшего веса.

Ян троллил и игнорил Стерлинга. А ещё прошёлся по его причёске. Видео Пётр зажигал на пресс-конференции, а Адесанья отказался снять пуховик даже на дуэли взглядов.

Что касается американца, то он в последнем поединке в блестящем стиле победил одного из самых многообещающих бойцов дивизиона Кори Сендхагена, «задушив» его за 88 секунд. Так что на схватку с Яном он выходил вдохновлённый большой победой.

Перед поединком оба не обошлись без громких заявлений. Ян пообещал «сломать» соперника, а Стерлинг собирался показать «стиль Хабиба» и уничтожить соперника в борьбе. Так что оба выходили в клетку крайне мотивированными, и это сразу же было заметно и по действиям бойцов.

Стерлинг сразу начал работать первым номером. Американец ямайского происхождения был разнообразен и даже удивил напором. Для начала он продемонстрировал неплохой джеб, а затем потревожил Яна коленом. Россиянин отступал и присматривался к сопернику, вскоре Стерлинг пробил ещё одно колено, показалось, что Петра даже болтануло. Во второй половине раунда сибиряк включился, именно он, как ни парадоксально, провёл первый тейкдаун, а в дальнейшем продемонстрировал боксёрские навыки. В целом, стартовая пятиминутка была почти равной.

Второй раунд снова начался с работы Стерлинга. Алджэмейн работал лоу-киками и пытался снова пробивать коленом. Но затем понял, что счастье нужно искать в борьбе. Претендент стал навязывать сопернику борьбу у сетки, сбивая темп Петра. В этом ритме прошёл почти весь второй раунд и эту пятиминутку можно было записать в актив американца. В перерыве команда Стерлинга нахваливала бойца. Ян же, понимая, что второй отрезок он отдал, взвинтил темп в третьей пятиминутке.

Сибиряк начал вчистую перебивать оппонента, особенно радуя зрителей красивым боксом. Стерлинг начал проседать и тяжело задышал. Все его атаки казались достаточно вялыми и тягучими, так что Яну почти не составляло сложности от них защищаться. В воздухе начал витать дух разгрома.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

В четвёртом раунде Пётр уже поймал кураж. Американец стал ещё более медленным и проигрывал почти каждый эпизод. В конце отрезка Стерлинг, находясь на канвасе в глубокой защите, получил тяжелейший удар коленом от Яна. Таким образом, Пётр нарушил одно из основополагающих правил UFC, в котором чётко сказано, что «наносить удары ногой или коленом по голове лежачего соперника запрещено».

Алджэмейн упал на канвас и долго не мог прийти в себя и, конечно, не мог продолжать схватку. После некоторой суматохи в октагоне вместе с поясом появился президент лиги Дана Уайт. Стало ясно, что пояс всё же кому-то достанется. В итоге лига приняла решение отдать победу дисквалификацией Стерлингу, который почти проиграл поединок. Очень жаль, что Ян потерял пояс таким образом. Логичен ли такой исход его кратковременного чемпионства? Каждый для себя ответит на этот вопрос по-своему.