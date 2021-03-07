Разбил лоб о польскую стену. Блахович жёстко прервал поход Адесаньи к величию. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир UFC 259. Зрители увидели три титульных поединка и множество других ярких боёв. Первый титульник закончился большой неожиданностью для всех: россиянин Пётр Ян в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом в голову своему сопернику Алджэмейну Стерлингу. Поединок был прекращён, титул отдали Стерлингу. В соглавном событии Аманда Нуньес уже в первом раунде защитила свой пояс в полулёгком весе, засабмитив австралийку Меган Андерсон.
В главном бою вечера сразились чемпион в полутяжёлом весе Ян Блахович и непобеждённый чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Нигериец был твёрдо намерен забрать ещё один пояс и стать одним из величайших бойцов в истории UFC. Увы, его планы не осуществились – поляк успешно защитил свой титул, выиграв единогласным решением судей, а Исраэль получил своё первое поражение в карьере.
Перед боем тренер Адесаньи говорил, что специально набирать вес его подопечный не будет, а ставку они намерены сделать на уже имеющиеся навыки. Не сказать, что это было ошибкой – этот вес мог бы действительно замедлить Исраэля и доставить ему дискомфорт в поединке. Однако в итоге именно габариты сыграли решающую роль.
Первые три раунда прошли в стойке. Поначалу бойцы обменивались ударами, но значимого ущерба друг другу не нанесли. Адесанья ожидаемо двигался быстрее и отлично использовал длину своих конечностей, не давая Блаховичу подходить слишком близко. Тем не менее, поляку удавалось попадать, и его удары выглядели мощнее, чем удары чемпиона в среднем весе.
Блахович стал набирать обороты, начиная с третьего раунда. Несколько раз он сближался с Адесаньей, дважды ему удавалось контролировать нигерийца в клинче у сетки. В четвёртой пятиминутке Ян повторил свой успех, а потом и вовсе перевёл Адесанью в партер, где контролировал его до конца раунда. Учитывая то, что Исраэль был легче своего оппонента, выбраться ему было вдвойне тяжелее.
Этот отрезок боя ощутимо измотал Адесанью. В последнем раунде он, собрав последние силы, пошёл на Блаховича первым, но тот снова провёл тейкдаун. Картина четвёртого раунда повторилась. За десять секунд до конца боя Блахович начал вколачивать удары в Адесанью, однако последнего спасла сирена. Стоит отметить, что своих обещаний нокаутировать друг друга бойцы не выполнили.
В интервью после поединка Адесанья был скромен. Боец сказал, что не мог спать прошлой ночью, что бой прошёл не так, как он планировал, и его техника могла бы быть лучше, но вес сыграл свою роль. Также Исраэль объявил, что в ближайшее время попыток в этом дивизионе он предпринимать не будет и возвращается обратно в средний вес. Блахович отдал должное своему оппоненту, отметив, что Иззи бил тяжелее, чем он ожидал.
«Я знал, что я переведу его, потому что я больше и сильнее. Я просто ждал подходящего момента. Я должен был больше боксировать, работать левой и оказывать больше давления. Думаю, что моим следующим соперником будет Гловер Тейшейра, пока он в хорошей форме. А сейчас я хочу провести время с семьей. Если Гловер готов подождать, я готов», – сказал Блахович в интервью Джо Рогану.
Перед боем Адесанья говорил, что «польская мощь» Блаховича для него не имеет значения. «Я уже видел бразильскую мощь, а также кубинскую, австралийскую и американскую. У всех мощь, они все одинаковы», – сказал Исраэль в интервью Combat TV. Что ж, в итоге польская всё же преподнесла бойцу урок, и именно её Адесанье придётся запомнить. А главное – теперь вряд ли стоит рассчитывать на его поединок с Джонсом.
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