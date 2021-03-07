«Нет ничего более запрещённого». В США возмущены поступком Яна

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его ходе прошло три титульных поединка. Главным событием шоу была встреча двух чемпионов – Яна Блаховича и Исраэля Адесаньи. Но, пожалуй, даже не этой схваткой запомнится мартовский номерной турнир. Самым обсуждаемым стал чемпионский бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Для россиянина это была первая защита титула. Перед схваткой сибиряк традиционно для себя много говорил и много обещал.



У кого-то это вызывало раздражение, кому-то это нравилось. Но суть в том, что всё сказанное нужно было подтверждать делами в октагоне. Забегая наперёд, скажем, что до поры до времени россиянину это удавалось делать даже очень неплохо.

Какая вселенская глупость! Катастрофа, Пётр Ян дисквалифицирован и лишён пояса! LIVE! Ислам Махачев блистательно задушил улыбчивого американца. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Да, схватка для него началась не лучшим образом. Стерлинг, действуя в немного суетливой и корявой манере, умудрялся доставлять сопернику проблемы. На старте поединка американец показал неплохой джеб, опасно атаковал коленом и постоянно прессинговал. Ян отступал, прячась за блоком, и в то же время считывая действия оппонента. В середине раунда сибиряк начал показывать зубы. Именно Пётр, как не странно, провёл первый тейкдаун. Кроме того, Стерлинг получил возможность оценить боксёрские навыки оппонента, оказавшись в нокдауне после точного удара Яна справа. Тем не менее, Алджэмейн не поплыл, а попробовал сразу отыграться, ответив тейкдауном и неплохими ударами в стойке. Раунд был практически равным. На карточках двое судей отдали пятиминутку чемпиону, а один – претенденту.



Во втором раунде Стерлинг снова начал действовать активно, и начал включать свою борьбу. Алджэмейн систематически оттеснял Петра к сетке, благодаря таким недостаточно изобретательным, но эффективным действиям американец ямайского происхождения чисто забрал второй раунд.

Но уже в третьем раунде Ян перешёл на пятую скорость. Классная работа в стойке от россиянина сбила наступательный темп Стерлинга. Точные удары Петра по корпусу заставили претендента тяжело задышать уже в середине третьего раунда. Алджэмейн начинал явно проигрывать и, надо отметить, Беспощадный забрал отрезок гораздо уверенней, чем Стерлинг второй. Начало четвёртой пятиминутки претендент попытался провести активно, но его не хватило даже на 30 секунд, вспомнить можно лишь неплохой хай-кик, угодивший в блок. Далее включился чемпион. Пётр искусно работал по этажам, продолжая выматывать итак измождённого Стерлинга. В середине отрезка американца болтануло от мощного левого хука. Всё шло к поражению претендента, возможно, даже досрочному, так как Ян практически не замечал защиты Алджэмейна и доносил до цели всё большее количество мощных ударов.



А дальше произошло неожиданное. Стерлинг находился в глубокой обороне, в какую-то секунду он опёрся о канвас коленом. Ян, поймав кураж, то ли издевательски обращаясь к сопернику, то ли советуясь с командой, вопросительно крикнул «колено». Спустя долю секунды Пётр нанёс запрещённый удар коленом в голову, по сути отправив соперника в нокаут.

Рефери остановил схватку. Растерянный Ян уже понял, что переборщил. Стерлинг же приходил в себя слишком долго, в какой-то момент показалось, что претендент даже переигрывает роль жертвы. Но было очевидно, что после такого удара продолжать бой нельзя. Алджэмейн был бы более раэбалансированным и стал бы совсем лёгкой добычей соперника. В итоге судьи приняли решение дисквалифицировать Петра.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Стерлинг улетел в глубокий нокаут и не смог продолжить бой. Алджамейн плакал и отказался забирать пояс.

Новым чемпионом стал Стерлинг, который сразу отметил, что не таким путём хотел завоевать титул. Справедливо ли было решение отнять пояс у Яна? Безусловно, да!



Факт остаётся фактом. Пётр нанёс запрещённый удар. Просто представьте, что претендентом был бы он, а чемпионом Стерлинг? Считали ли бы вы, уважаемые читатели, что Алджэмейна нужно было бы лишить титула? Думается, что да. На самом деле, вопрос о лишении был прост. К примеру, комментатор UFC Джо Роган практически сразу после эпизода воскликнул следующее:



«Нет ничего более запрещённого», а экс-чемпион лиги в двух категориях Даниэль Кормье тут же с ним согласился, отметив, что тут не может быть двух мнений.



Но есть и другой вопрос. Стоило ли отдавать титул Стерлингу? Американец явно проигрывал бой и на звание чемпиона явно не тянет. Ян в ходе схватки доказал, что по праву носил титул. А вот Алджэмейн показал, что быть чемпионом ему слишком рано. В США приняли нелепое решение, отдав регалию по сути проигравшему. Наиболее логичным шагом боссов UFC было бы сделать пояс вакантным и устроить реванш.



За океаном поступили иначе, короновав нового чемпиона, но вместе с тем уже пообещали организовать повторную встречу бойцов. Что же, остаётся надеяться, что к ней Ян подойдёт не только в блестящей физической форме, но и подготовленным ментально, ибо ничем другим, кроме как лишней самоуверенностью сегодняшнюю ошибку не объяснить. Радует то, что после боя Пётр в несвойственной для себя манере высказался предельно корректно и принёс сопернику извинения.



«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджэмейну Стерлингу. Я не хотел нанести незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», – написал в своём аккаунте в «Твиттере» боец.



Возможно, тяжёлая и досадная ошибка сделает Петра лишь сильнее и мудрее. В любом случае, будем ждать второго боя и скорейшей развязки захватывающего триллера.