Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Джи Вон Кан нокаутировал Амира Алиакбари на турнире ONE Championship

Джи Вон Кан нокаутировал Амира Алиакбари
Алла Князева
Пухлый кореец сотворил апсет года. Одним ударом вырубил иранского гиганта. Видео
Звезда ONE переоценил свои силы. Россиянин Малыхин радовался победе малоизвестного корейского бойца, как ребёнок.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Прошедший 5 марта турнир ONE Championship состоял всего из шести боёв, но что это были за поединки! В то время, как в более именитых лигах бойцы всё чаще берегут себя и работают в эконом-режиме, здешние ребята рискуют и выкладываются на полную, радуя публику яркими противостояниями и сумасшедшими финишами. Одним из таких оказался бой между тяжеловесами Амиром Алиакбари и Джи Вон Каном.

Иранец Алиакбари известен зрителям по выступлениям в лигах Rizin, ACB и ACA. До поединка с корейским бойцом он проигрывал лишь Мирко Филиповичу в 2016 году. Алиакбари находился на серии из 5 побед и выходил явным фаворитом в бою с Каном, особенно учитывая его габариты. Джи Вон Кан выглядел ощутимо меньше соперника и не обладал такой популярностью, зато обладал рекордом из 4 побед, добытых нокаутами, и нулём в графе поражений.

Несмотря на то, что кореец ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, в этом поединке в его победу почти не верили. Однако он сумел доказать, что вес и опыт решает не всегда. С самого начала боя Кан двигался легко и быстро, как будто его занесло сюда из дивизиона полутяжей или даже средневесов. На второй минуте Алиакбари всё же поймал оппонента и всадил в его голову два тяжеленных удара.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на канале ONE Championship в YouTube.

Кореец поморщился, но продолжил поединок, как ни в чём не бывало, и даже не сбавил темп. При этом его глаз моментально заплыл, а из сечки над бровью начала сочиться кровь. Через 30 секунд Алиакбари решил завершить начатое и снова ринулся в атаку. Однако от первого удара иранца Кан уклонился, а нанести второй не дал, выбросив в ответ мощную правую точно в челюсть. Алиакбари моментально свалился на канвас, и рефери сигнализировал об остановке боя.

Комментаторы были в неописуемом восторге и говорили об огромном апсете, который сотворил Джи Вон Кан. Не менее бурно победой корейца восхищался другой тяжеловес – непобеждённый россиянин Анатолий Малыхин. Он успешно дебютировал в ONE на этом же турнире, в соглавном поединке финишировав Алешандре Мачадо также в зрелищной манере.

А что, так можно было?! Русский боец буквально распял бразильца. Видео
Анатолий Малыхин проявил чудеса изобретательности, а потом выдал лучшие образцы школы английского от Мутко.

«Я же говорил, я вам говорил, что кореец нокаутом выиграет! Итс гуд, май френд!», – радовался Анатолий, наблюдая за боем по телевизору уже за пределами зала. Кстати, именно с Амиром Алиакбари изначально должен был встретиться Анатолий в дебютном поединке, но тогда в планы россиянина вмешался ковид. Однако их бой всё же состоится – он уже назначен на 21 апреля.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на канале ONE Championship в "Инстаграме".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021