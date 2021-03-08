Пухлый кореец сотворил апсет года. Одним ударом вырубил иранского гиганта. Видео

Прошедший 5 марта турнир ONE Championship состоял всего из шести боёв, но что это были за поединки! В то время, как в более именитых лигах бойцы всё чаще берегут себя и работают в эконом-режиме, здешние ребята рискуют и выкладываются на полную, радуя публику яркими противостояниями и сумасшедшими финишами. Одним из таких оказался бой между тяжеловесами Амиром Алиакбари и Джи Вон Каном.

Иранец Алиакбари известен зрителям по выступлениям в лигах Rizin, ACB и ACA. До поединка с корейским бойцом он проигрывал лишь Мирко Филиповичу в 2016 году. Алиакбари находился на серии из 5 побед и выходил явным фаворитом в бою с Каном, особенно учитывая его габариты. Джи Вон Кан выглядел ощутимо меньше соперника и не обладал такой популярностью, зато обладал рекордом из 4 побед, добытых нокаутами, и нулём в графе поражений.



Несмотря на то, что кореец ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, в этом поединке в его победу почти не верили. Однако он сумел доказать, что вес и опыт решает не всегда. С самого начала боя Кан двигался легко и быстро, как будто его занесло сюда из дивизиона полутяжей или даже средневесов. На второй минуте Алиакбари всё же поймал оппонента и всадил в его голову два тяжеленных удара.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на канале ONE Championship в YouTube.

Кореец поморщился, но продолжил поединок, как ни в чём не бывало, и даже не сбавил темп. При этом его глаз моментально заплыл, а из сечки над бровью начала сочиться кровь. Через 30 секунд Алиакбари решил завершить начатое и снова ринулся в атаку. Однако от первого удара иранца Кан уклонился, а нанести второй не дал, выбросив в ответ мощную правую точно в челюсть. Алиакбари моментально свалился на канвас, и рефери сигнализировал об остановке боя.



Комментаторы были в неописуемом восторге и говорили об огромном апсете, который сотворил Джи Вон Кан. Не менее бурно победой корейца восхищался другой тяжеловес – непобеждённый россиянин Анатолий Малыхин. Он успешно дебютировал в ONE на этом же турнире, в соглавном поединке финишировав Алешандре Мачадо также в зрелищной манере.

А что, так можно было?! Русский боец буквально распял бразильца. Видео Анатолий Малыхин проявил чудеса изобретательности, а потом выдал лучшие образцы школы английского от Мутко.

«Я же говорил, я вам говорил, что кореец нокаутом выиграет! Итс гуд, май френд!», – радовался Анатолий, наблюдая за боем по телевизору уже за пределами зала. Кстати, именно с Амиром Алиакбари изначально должен был встретиться Анатолий в дебютном поединке, но тогда в планы россиянина вмешался ковид. Однако их бой всё же состоится – он уже назначен на 21 апреля.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на канале ONE Championship в "Инстаграме".