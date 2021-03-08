«Я приношу фальшивые извинения». Ян и Стерлинг снова воюют в «Твиттере»

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел нанести незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Пётр Ян почти сразу после скандального исхода поединка с американцем. Таковой была первая реакция сибиряка на случившееся ранним утром 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда он, в результате нанесения запрещённого удара, был дисквалифицирован и лишён титула.
Комментарий в «Твиттере» был предельно корректен. Обошлось без свойственной для Яна дерзости. В тот момент подумалось, что досадное поражение стало для Петра холодным душем и он уже извлёк из него кое-какие уроки.
Это чувство укрепило и выступление уже бывшего чемпиона на пресс-конференции. На лице Яна было написано всё. Он был серьёзен, расстроен и опять-таки, предельно корректен. Более того, он в деталях и спокойно объяснил причины, которые заставили нанести его тот злосчастный удар коленом.
«После падения Алджамейна я не сразу понял, что это был запрещённый удар. Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что всё сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса. Это досадно и обидно потерять пояс таким вот образом. Он боец, я думаю, что он не примет пояс, добытый таким образом. Если нам организуют реванш, я проведу с ним этот рематч», — сказал во время общения с представителями СМИ Пётр.
В то же самое время многими обсуждалось то, как Стерлинг демонстративно снял с себя пояс и бросил на канвас. Американец подчёркивал, что не хотел становиться чемпионом именно вот так. В общем-то казалось, что всё идёт к джентльменскому соглашению о реванше. Подумалось, что бойцы после хорошей драки в клетке и последовавших за этим событиями прониклись друг к другу уважением, и вторая встреча будет готовиться без лишней грязи и треш-тока.
Но как только страсти немного поутихли, а первые эмоции улеглись, стало ясно, что оба бойца мало чему научились. Началось всё с поста ещё одного представителя UFC Мераба Двалишвили. Грузинский спортсмен разместил на своей странице в «Инстаграме» фото с Алджамейном Стерлингом, который со вполне себе счастливым и здоровым выражением лица держит чемпионский пояс. Да-да, тот самый, который он так демонстративно бросал на публике, играя в благородство и рассказывая, что такое чемпионство ему не нужно.
Судя по всему, непоследовательность американца привела Яна в ярость. Он сделал репост этой записи Двалишвили в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», с иронией отметив, что со Стерлингом всё в порядке, явно намекая на то, какие страдания изображал Алджамейн после удара коленом. Под самим постом Мераба сибиряк написал одно слово: «клоуны».
После этого в Сети началась вторая серия треш-тока между Яном и Стерлингом, в которую периодически вмешивались те или иные люди. Стало ясно, что после неудачи Пётр ничему не научился и продолжит себя вести так же дерзко, как и прежде, хотя после нелепой ошибки можно было бы немного утихомириться.
Стерлинг не оставил без ответа выпад россиянина Взяв на вооружение дискуссию уровня «сам дурак», Алджамейн также назвал Петра «клоуном».
«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то, что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал Стерлинг в «Твиттере».
Тут же появился и Двалишвили, которому также не понравились слова Петра.
«Ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем», — написал Мераб.
Именно грузинский спортсмен первым запустил месседж о неискренности извинений Яна после боя, который с радостью был подхвачен новым обладателем титула.
Когда Ян написал, что Стерлинг уже избегает реванша, тот ответил следующим образом.
«Я не знал, что он сидит на колене. Я приношу фальшивые изменения», — написал Стерлинг, прикрепив гифку с достаточно глупым мультяшным героем «Губкой Бобом», с которым, видимо, Алджамейн ассоциировал Петра.
На это Ян ответил забавным мемом. Сибиряк запостил фотографию с праздничного мероприятия Стерлинга по поводу завоевания титула и наложил на неё следующую запись:
«Я не приму пояс, завоёванный таким образом».
Но и на этом всё не закончилось. Стерлинг, видимо понимая всю непоследовательность своих действий, решил объясниться.
«Ты прав, Пити. Всем, кто прилетел поболеть за меня в Лас-Вегас, я должен был сказать не приходить домой, не радоваться за меня и не делать со мной никаких фотографий. По этой логике мне нужно было бы закрыться в своей комнате вплоть до следующего поединка. Очень умно», — написал Стерлинг.
Ещё через несколько часов Алджамейн снова решил объясниться, но уже не в качестве ответа Яну, а в целом. Вероятно, он хотел дать оценку произошедшему.
«Я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось. Но я не сделал ничего противозаконного.
Мои друзья и семья пролетели много миль, чтобы увидеться со мной, и попросили меня поднять пояс в качестве чемпиона, поскольку я вёл себя именно так. Если это оскорбляет вас — значит, в вашей жизни нет любви и вам нужно разобраться со своими проблемами. Я «чемпион». Но лично я не чувствую себя на сто процентов чемпионом, пока не защищу титул так, как, мне казалось, я должен был его выиграть. Как бы то ни было, не могу дождаться признания. Впереди яркое будущее, и очень интересно посмотреть, что принесёт оно мне и моей команде. Не отклоняйтесь от курса. Вносите коррективы. Жизнь продолжается», — написал Стерлинг на своей странице в «Инстаграме».
Что же, последние сообщения Стерлинга позволяют говорить о том, что в целом Алджамейн понимает неполноценность своего чемпионского статуса. Но вместе с тем, банальное желание получить минутку славы, пускай и немного смазанную, не даёт ему полностью абстрагироваться от чувств, связанных с завоеванием пояса. Эта непоследовательность в его действиях выглядит немного странно.
Что касается Петра, то здесь рассуждать сложно. С одной стороны, он своими действиями в октагоне, вплоть до нарушения правил, доказал, что вправе говорить всё, что думает, потому как он способен подкрепить слова делами. С другой, вместо того, чтобы смиренно принять произошедшее и подумать о том, почему всё закончилось так, он снова ввязывается в совершенно непонятные конфликты, которые по сути бессмысленны и являются тратой времени. Зачем? Наверное, это просто в его характере. Возможно, с годами и новым опытом что-то и изменится. А пока остаётся ждать реванша и болеть именно за такого Яна, со всеми его достоинствами и недостатками.
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