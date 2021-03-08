«Я приношу фальшивые извинения». Ян и Стерлинг снова воюют в «Твиттере»

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел нанести незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Пётр Ян почти сразу после скандального исхода поединка с американцем. Таковой была первая реакция сибиряка на случившееся ранним утром 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда он, в результате нанесения запрещённого удара, был дисквалифицирован и лишён титула.



Комментарий в «Твиттере» был предельно корректен. Обошлось без свойственной для Яна дерзости. В тот момент подумалось, что досадное поражение стало для Петра холодным душем и он уже извлёк из него кое-какие уроки.

Это чувство укрепило и выступление уже бывшего чемпиона на пресс-конференции. На лице Яна было написано всё. Он был серьёзен, расстроен и опять-таки, предельно корректен. Более того, он в деталях и спокойно объяснил причины, которые заставили нанести его тот злосчастный удар коленом.

Ян отправил Стерлинга в тяжелейший нокаут. За это у россиянина отобрали пояс Американцы приняли самое жёсткое решение из возможных. Но ещё один шанс Петру дать обещают!

«После падения Алджамейна я не сразу понял, что это был запрещённый удар. Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что всё сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса. Это досадно и обидно потерять пояс таким вот образом. Он боец, я думаю, что он не примет пояс, добытый таким образом. Если нам организуют реванш, я проведу с ним этот рематч», — сказал во время общения с представителями СМИ Пётр.



В то же самое время многими обсуждалось то, как Стерлинг демонстративно снял с себя пояс и бросил на канвас. Американец подчёркивал, что не хотел становиться чемпионом именно вот так. В общем-то казалось, что всё идёт к джентльменскому соглашению о реванше. Подумалось, что бойцы после хорошей драки в клетке и последовавших за этим событиями прониклись друг к другу уважением, и вторая встреча будет готовиться без лишней грязи и треш-тока.



Но как только страсти немного поутихли, а первые эмоции улеглись, стало ясно, что оба бойца мало чему научились. Началось всё с поста ещё одного представителя UFC Мераба Двалишвили. Грузинский спортсмен разместил на своей странице в «Инстаграме» фото с Алджамейном Стерлингом, который со вполне себе счастливым и здоровым выражением лица держит чемпионский пояс. Да-да, тот самый, который он так демонстративно бросал на публике, играя в благородство и рассказывая, что такое чемпионство ему не нужно.

Судя по всему, непоследовательность американца привела Яна в ярость. Он сделал репост этой записи Двалишвили в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», с иронией отметив, что со Стерлингом всё в порядке, явно намекая на то, какие страдания изображал Алджамейн после удара коленом. Под самим постом Мераба сибиряк написал одно слово: «клоуны».



После этого в Сети началась вторая серия треш-тока между Яном и Стерлингом, в которую периодически вмешивались те или иные люди. Стало ясно, что после неудачи Пётр ничему не научился и продолжит себя вести так же дерзко, как и прежде, хотя после нелепой ошибки можно было бы немного утихомириться.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Стерлинг улетел в глубокий нокаут и не смог продолжить бой. Алджамейн плакал и отказался забирать пояс.

Стерлинг не оставил без ответа выпад россиянина Взяв на вооружение дискуссию уровня «сам дурак», Алджамейн также назвал Петра «клоуном».



«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то, что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал Стерлинг в «Твиттере».

Тут же появился и Двалишвили, которому также не понравились слова Петра.



«Ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем», — написал Мераб.



Именно грузинский спортсмен первым запустил месседж о неискренности извинений Яна после боя, который с радостью был подхвачен новым обладателем титула.



Когда Ян написал, что Стерлинг уже избегает реванша, тот ответил следующим образом.



«Я не знал, что он сидит на колене. Я приношу фальшивые изменения», — написал Стерлинг, прикрепив гифку с достаточно глупым мультяшным героем «Губкой Бобом», с которым, видимо, Алджамейн ассоциировал Петра.

На это Ян ответил забавным мемом. Сибиряк запостил фотографию с праздничного мероприятия Стерлинга по поводу завоевания титула и наложил на неё следующую запись:



«Я не приму пояс, завоёванный таким образом».

Но и на этом всё не закончилось. Стерлинг, видимо понимая всю непоследовательность своих действий, решил объясниться.



«Ты прав, Пити. Всем, кто прилетел поболеть за меня в Лас-Вегас, я должен был сказать не приходить домой, не радоваться за меня и не делать со мной никаких фотографий. По этой логике мне нужно было бы закрыться в своей комнате вплоть до следующего поединка. Очень умно», — написал Стерлинг.



Ещё через несколько часов Алджамейн снова решил объясниться, но уже не в качестве ответа Яну, а в целом. Вероятно, он хотел дать оценку произошедшему.



«Я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось. Но я не сделал ничего противозаконного.



Мои друзья и семья пролетели много миль, чтобы увидеться со мной, и попросили меня поднять пояс в качестве чемпиона, поскольку я вёл себя именно так. Если это оскорбляет вас — значит, в вашей жизни нет любви и вам нужно разобраться со своими проблемами. Я «чемпион». Но лично я не чувствую себя на сто процентов чемпионом, пока не защищу титул так, как, мне казалось, я должен был его выиграть. Как бы то ни было, не могу дождаться признания. Впереди яркое будущее, и очень интересно посмотреть, что принесёт оно мне и моей команде. Не отклоняйтесь от курса. Вносите коррективы. Жизнь продолжается», — написал Стерлинг на своей странице в «Инстаграме».

Что же, последние сообщения Стерлинга позволяют говорить о том, что в целом Алджамейн понимает неполноценность своего чемпионского статуса. Но вместе с тем, банальное желание получить минутку славы, пускай и немного смазанную, не даёт ему полностью абстрагироваться от чувств, связанных с завоеванием пояса. Эта непоследовательность в его действиях выглядит немного странно.



Что касается Петра, то здесь рассуждать сложно. С одной стороны, он своими действиями в октагоне, вплоть до нарушения правил, доказал, что вправе говорить всё, что думает, потому как он способен подкрепить слова делами. С другой, вместо того, чтобы смиренно принять произошедшее и подумать о том, почему всё закончилось так, он снова ввязывается в совершенно непонятные конфликты, которые по сути бессмысленны и являются тратой времени. Зачем? Наверное, это просто в его характере. Возможно, с годами и новым опытом что-то и изменится. А пока остаётся ждать реванша и болеть именно за такого Яна, со всеми его достоинствами и недостатками.