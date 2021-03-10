Феноменальное колено! Боец шёл вырубать, а упал, как в киношной замедленной съёмке. Видео

В ночь с 1 на 2 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 255 – первый в этом году турнир лиги. Главным событием станет поединок полуфинала Гран-при в полулёгком весе между действующим чемпионом Патрисио Питбулем Фрейре и Эммануэлем Санчесом. Кард продолжает пополняться, и в прелимах также уже собралась интересная компания. Здесь в одном из боёв сойдутся канадский боец Мэндел Налло и американец Кеони Диггс.

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Диггс ещё не знал поражений в профессиональной карьере. Американец – мастер болевых и удушающих. Шесть из девяти своих побед он одержал сабмишенами. В активе Налло – семь побед, одно поражение и один признанный несостоявшимся поединок. Однако, помимо сабмишенов, канадец выигрывал и нокаутами. Второй бой Мэндела в Bellator завершился сумасшедшим ударом коленом, который отправил Кэррингтона Бэнкса в глубочайший нокаут на второй минуте поединка.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Махать ногами Налло начал сразу же, но поначалу это не приносило ему успеха. Бэнкс в ответ пытался проводить тейкдауны, однако и его старания были безрезультатны. Более того, вторая такая попытка американца завершилась тем, что в партер его перевёл сам Налло. Здесь канадец вышел на удушающий, но доделать приём не сумел. Оставшуюся часть раунда бойцы провели на настиле – инициативу всё же перехватил Бэнкс, отлично контролировавший оппонента.

Понимая, что первую пятиминутку он, скорее всего, проиграл, Налло начал следующий раунд ещё активнее. Сопернику подходить слишком близко и атаковать он при этом не давал. Зато самому канадцу удалось это сделать, причём довольно легко: он просто выбросил правое колено, чего Бэнкс, видимо, совершенно не ожидал. От этого удара голову бойца прилично тряхануло, после чего он свалился на канвас, раскинув руки. О том, что поединок был окончен, моментально поняли все.

Однозначно, Бэнксу нужно было действовать осторожнее против непобеждённого на тот момент оппонента, который пять из семи своих боёв завершил в первом раунде. Самый долгий поединок Налло длился 6 минут и 49 секунд. Кеони Диггсу стоит учесть этот факт, дабы 2 апреля не попрощаться со своим нулём в графе «поражения».