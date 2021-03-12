Брат Хабиба дебютирует в Bellator. Усман будет драться с магическим американцем. LIVE!

В ночь на 3 апреля 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 255. Это будет первый ивент организации в новом году. В главном бою турнира встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Сначес, который будут биться в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого дивизиона.
На данный момент в карде турнира есть два боя, в которых сразятся российские бойцы. Ьрат действующего чемпиона лёгкого веса UFC Усман Нурмагомедов, соперником которого станет Майк Хэмел. Для Усмана этот бой станет дебютным в Bellator. Свой второй поединок в организации проведёт Магомед Магомедов. Соперником Тигра станет Джарред Скоггинс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Где смотреть турнир Bellator 255
Трансляция турнира в полном объёме будет доступна на Окко спорт. Трансляция турнира начнётся в 02:00 по московскому времени. Окко спорт покажет все бои в полном объёме.
Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, в октябре 2020 года объявил об уходе из спорта. Другой двоюродный брат Хабиба Умар 20 января удачно дебютировал в UFC: он победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.
Когда состоится турнир Bellator 255
Турнир Bellator 255 пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле, штат Коннектикут, США, в ночь на 3 апреля. Прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени. Основной кард планируется на 05:00 мск.
Усман Нурмагомедов (11-0) — Майк «Мэджик» Хэмел (7-4)
«Я очень жду этого боя. Непобеждённый Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator 2 апреля в главном карде турнира Bellator 255. Поединок состоится в лёгком весе, а его соперником станет Майк Хэмел», — написал в своём «твиттере» президент Bellator Скотт Кокер.
Полный кард Bellator 255
Основной кард
Патрисио Фрейра — Эммануэль Санчес
Нейман Грэйси — Джэйсон Джексон
Мэтт Митрион Тайрелл Форчун
Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел
Кана Ватанабе — Алехандра Лара
Прелимы
Джаред Скоггинс — Магомедо Магомедов
Кеони Диггс — Мэндел Налло
Мэдс Барнелл — Сол Роджерс
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