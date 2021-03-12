Брат Хабиба дебютирует в Bellator. Усман будет драться с магическим американцем. LIVE!

В ночь на 3 апреля 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 255. Это будет первый ивент организации в новом году. В главном бою турнира встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Сначес, который будут биться в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого дивизиона.

На данный момент в карде турнира есть два боя, в которых сразятся российские бойцы. Ьрат действующего чемпиона лёгкого веса UFC Усман Нурмагомедов, соперником которого станет Майк Хэмел. Для Усмана этот бой станет дебютным в Bellator. Свой второй поединок в организации проведёт Магомед Магомедов. Соперником Тигра станет Джарред Скоггинс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.