Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Bellator 255: Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел: когда бой, кард участников Bellator 255. Онлайн

Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator
Игорь Брагин
Брат Хабиба дебютирует в Bellator. Усман будет драться с магическим американцем. LIVE!
Главные подробности первого турнира Bellator в 2021 году. Онлайн-трансяция «Чемпионата».
Бокс/ММА / Bellator 0
Аудио-версия:

В ночь на 3 апреля 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 255. Это будет первый ивент организации в новом году. В главном бою турнира встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Сначес, который будут биться в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого дивизиона.

На данный момент в карде турнира есть два боя, в которых сразятся российские бойцы. Ьрат действующего чемпиона лёгкого веса UFC Усман Нурмагомедов, соперником которого станет Майк Хэмел. Для Усмана этот бой станет дебютным в Bellator. Свой второй поединок в организации проведёт Магомед Магомедов. Соперником Тигра станет Джарред Скоггинс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Где смотреть турнир Bellator 255 Когда состоится турнир Bellator 255 Полный кард Bellator 255
Live Игорь Брагин

Где смотреть турнир Bellator 255

Трансляция турнира в полном объёме будет доступна на Окко спорт. Трансляция турнира начнётся в 02:00 по московскому времени. Окко спорт покажет все бои в полном объёме.

Обсудить
09:39 Игорь Брагин

Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, в октябре 2020 года объявил об уходе из спорта. Другой двоюродный брат Хабиба Умар 20 января удачно дебютировал в UFC: он победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.

09:38 Игорь Брагин

Когда состоится турнир Bellator 255

Турнир Bellator 255 пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле, штат Коннектикут, США, в ночь на 3 апреля. Прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени. Основной кард планируется на 05:00 мск.

Обсудить
09:38 Игорь Брагин

Усман Нурмагомедов (11-0) — Майк «Мэджик» Хэмел (7-4)

«Я очень жду этого боя. Непобеждённый Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator 2 апреля в главном карде турнира Bellator 255. Поединок состоится в лёгком весе, а его соперником станет Майк Хэмел», — написал в своём «твиттере» президент Bellator Скотт Кокер.

09:36 Игорь Брагин

Полный кард Bellator 255

Основной кард

Патрисио Фрейра — Эммануэль Санчес
Нейман Грэйси — Джэйсон Джексон
Мэтт Митрион Тайрелл Форчун
Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел
Кана Ватанабе — Алехандра Лара

Прелимы

Джаред Скоггинс — Магомедо Магомедов
Кеони Диггс — Мэндел Налло
Мэдс Барнелл — Сол Роджерс

Обсудить

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/usman_nurmagomedov/

Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Усман Нурмагомедов •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021