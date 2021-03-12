Редчайший финиш слэмом. Боец эффектно спасся от удушающего. Видео

Нурсултан Рузибоев не стал мудрствовать и решил играть по-крупному. Его дебют в Brave CF запомнится всем.

В бахрейнском городе Арад 11 марта прошёл турнир Brave CF 47 Asian Domination. В главном поединке вечера киргиз Абдисалам Кубанычбек одержал очередную досрочную победу, финишировав филиппинца Роландо Ди. Однако всеобщее внимание привлёк бой между Ибрагимом Мане и Нурсултаном Рузибоевым: дебютант лиги из Узбекистана остановил оппонента мощным слэмом в первом раунде.

Француз Мане с рекордом 8-3 проводил свой третий бой в Brave CF. До этого он даже засветился в Bellator, правда, неудачно: проиграл свой единственный поединок в промоушене нокаутом. Рузибоев бился в Brave впервые. На его счету 41 бой в различных лигах, в 30 из которых он одержал победу. Яркий дебют Нурсултана в бахрейнской организации надолго запомнится и ему, и всем любителям ММА.

Права на видео принадлежат Brave CF. Ролик можно посмотреть на странице bravemmaf в «Инстаграме».

Бойцы обменялись несколькими ударами в стойке и уже через полминуты решили продолжить поединок в партере. Мане оказался снизу и пробовал проводить различные сабмишены, но ему ничего не удавалось. Такие же попытки были и у Рузибоева. В конце второй минуты поединка Мане занял маунт, однако узбекский боец выполнил свип и оказался сверху. Француз не растерялся и моментально вышел на треугольник.



Рузибоев не стал мудрствовать — пытаться раскрывать замок и выходить из него с помощью каких-то специальных техник. Он решил играть по-крупному, просто поднялся на ноги и с силой грохнул соперника о канвас. Слэм оказался не только эффектным, но и эффективным: Мане сразу же распластался по настилу без чувств. Рузибоев успел нанести один добивающий удар, прежде чем рефери объявил об остановке боя.

Финиши слэмом в ММА не только зрелищны и редки, но и очень опасны для здоровья бойцов. К счастью, Ибрагиму Мане удалось оправиться от произошедшего довольно быстро. А Рузибоев наверняка станет более известен в мире смешанных единоборств: видео его невероятной победы уже разносится по разным тематическим пабликам.