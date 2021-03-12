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Нурсултан Рузибоев финишировал Ибрагима Мане слэмом на турнире Brave CF 47 Asian Domination, видео

Нурсултан Рузибоев
Алла Князева
Редчайший финиш слэмом. Боец эффектно спасся от удушающего. Видео
Нурсултан Рузибоев не стал мудрствовать и решил играть по-крупному. Его дебют в Brave CF запомнится всем.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В бахрейнском городе Арад 11 марта прошёл турнир Brave CF 47 Asian Domination. В главном поединке вечера киргиз Абдисалам Кубанычбек одержал очередную досрочную победу, финишировав филиппинца Роландо Ди. Однако всеобщее внимание привлёк бой между Ибрагимом Мане и Нурсултаном Рузибоевым: дебютант лиги из Узбекистана остановил оппонента мощным слэмом в первом раунде.

Француз Мане с рекордом 8-3 проводил свой третий бой в Brave CF. До этого он даже засветился в Bellator, правда, неудачно: проиграл свой единственный поединок в промоушене нокаутом. Рузибоев бился в Brave впервые. На его счету 41 бой в различных лигах, в 30 из которых он одержал победу. Яркий дебют Нурсултана в бахрейнской организации надолго запомнится и ему, и всем любителям ММА.

Права на видео принадлежат Brave CF. Ролик можно посмотреть на странице bravemmaf в «Инстаграме».

Бойцы обменялись несколькими ударами в стойке и уже через полминуты решили продолжить поединок в партере. Мане оказался снизу и пробовал проводить различные сабмишены, но ему ничего не удавалось. Такие же попытки были и у Рузибоева. В конце второй минуты поединка Мане занял маунт, однако узбекский боец выполнил свип и оказался сверху. Француз не растерялся и моментально вышел на треугольник.

Рузибоев не стал мудрствовать — пытаться раскрывать замок и выходить из него с помощью каких-то специальных техник. Он решил играть по-крупному, просто поднялся на ноги и с силой грохнул соперника о канвас. Слэм оказался не только эффектным, но и эффективным: Мане сразу же распластался по настилу без чувств. Рузибоев успел нанести один добивающий удар, прежде чем рефери объявил об остановке боя.

Финиши слэмом в ММА не только зрелищны и редки, но и очень опасны для здоровья бойцов. К счастью, Ибрагиму Мане удалось оправиться от произошедшего довольно быстро. А Рузибоев наверняка станет более известен в мире смешанных единоборств: видео его невероятной победы уже разносится по разным тематическим пабликам.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/nursulton_ruziboev

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