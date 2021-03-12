«Пью 6 литров пива в день и не ем». Тайсон Фьюри снова рискует впасть в зависимость?

Пока в UFC практически еженедельно проводятся турниры, профессиональный бокс находится в полудрёме. Почти за 2,5 месяца 2021 года громких событий здесь почти не было, ведь назвать таковым бой Сауля Альвареса с Авни Йылдырымом язык не поворачивается. Можно вспомнить классный поединок Оскара Вальдеса с Мигелем Берчельтом, и яркий экшн в схватке Райана Гарсии с Люком Кэмпбеллом, но, как ни крути, эти боксёры далеко не самые популярные в мире. Спасать 2021 год для бокса будет супертяжёлый вес. По крайней мере, здесь планируется схватка топ-уровня, которая впервые более чем за 20 лет определит абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. По замыслу главы Matchroom Boxing Эдди Хирна и босса Top Rank Боба Арума в ближайшие месяцы стоит ожидать объединительного поединка чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Все возможные пояса или повторное уничтожение Уайлдера. Что ждёт Тайсона Фьюри теперь Подобрали Цыганскому Королю несколько хороших вариантов. Есть и русские.

Недавно Хирн даже объявил, что контракт на бой лежит на столе обоих боксёров и всё, что остаётся, так это поставить подписи. Но вот с этим нюансом внезапно возникли проблемы. Хирн заявляет, будто дело в том, что со стороны Тайсона документ должны подписать несколько человек (видимо из-за наличия двух промоутеров). А сам Цыганский Король и вовсе начал какую-то непонятную игру. Боксёр дал понять, что совсем не тренируется и не исключил, что встретится не с Джошуа, а даст реванш Деонтею Уайлдеру. Но главное не это. Ключевой момент заключается в том, что Фьюри, похоже, снова стал злоупотреблять алкоголем. По крайней мере тяжеловес без зазрения совести признался, что выпивает по 6 литров пива в день.



«Мне неважно, что сейчас говорят промоутеры. Пока у меня не будет даты на бой и пока у меня в кармане чёртова куча денег, никаких боёв не получится. Я что, буду драться с Джошуа через 10 минут? Нет. Думаю ли, что в конце концов встречусь с ним? Да, это должно случиться, но это не будет немедленно.



Не буду из-за этого задерживать дыхание и думать лишь об этом. Не собираюсь складывать все яйца в одну корзину. Уже делал такое прежде, а когда поединки срывались, впадал в тяжёлую депрессию. Сейчас я свернул график с тремя тренировками ежедневно. Я выпиваю от 4 до 6 литров пива в день. Но я не кушаю, поглощаю калории посредством пива», — рассказал Фьюри.

По сути британец пытается оправдать употребление алкоголя желанием избежать депрессии в случае слишком длительного простоя в карьере, представляя всё это как часть своеобразной психологической подготовки к схватке.

Объявили гонорары Фьюри и Джошуа. Хабибу такие деньги и не снились Энтони и Тайсон получат по $137 миллионов каждому. Звёздам UFC такие деньги и за карьеру не заработать.

Но при этом Фьюри даже не исключил, что следующим его соперником станет вовсе не Джошуа, а давний знакомый Деонтей Уайлдер, которому Цыганский Король когда-то давно обещал реванш.



«Не говорю, что обязательно подерусь в июне или в июле. Планирую подраться два раза в 2021 году и мне плевать с кем: с Джо Блоггсом, Фредом Флинстоуном или Майком Тайсоном. Просто хочу подраться. Не сбрасывайте со счётов и вариант с Уайлдером, у меня с ним может случиться трилогия. За кулисами происходит многое и Деонтей может стать моим следующим соперником», — сказал Фьюри.

По крайней мере, такой настрой хотя бы вселяет оптимизм. Надеемся, что ежедневное употребление литров пива не отвадит Тайсона от ринга и не приведёт к глубочайшей депрессии, с которой он столкнулся после победы над Владимиром Кличко.

Один из промоутеров Фьюри Фрэнк Уоррен также даёт понять, что всё более-менее неплохо.

«Никто не был разочарован больше нас такими сложностями в переговорах с командой Джошуа. Могу сказать, что, как только все детали будут утрясены, мы сразу об этом объявим. Всё движется в правильном направлении, и у всех одинаковый настрой. Надеюсь, скоро получим хорошие новости. Уверен, что контракт будет подписан», — сказал функционер.



Что же, шанс на то, что мегафайт состоится – весьма велик. Главное, чтобы до того момента Фьюри не слишком увлёкся сомнительной алкогольной терапией.