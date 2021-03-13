Что вы знаете о безнадёге? Мастер джиу-джитсу лишил соперника возможности дышать. Видео

В Краснодаре 12 марта прошёл турнир ACA 119. Главным событием вечера стало противостояние Артёма Фролова и Вендреса Карлоса да Силвы. Россиянин нокаутировал бразильца во втором раунде. Кард состоял всего из восьми боёв, однако все они выдались интересными и яркими. Первый же поединок закончился досрочно, и здесь, в противовес главному бою, бразилец одолел россиянина. Уолтер Перейра задушил Николая Байкина во втором раунде треугольником руками.

Для 26-летнего Байкина с рекордом 18-8-1 этот поединок стал дебютным в промоушене. Перейра же был известен зрителям ещё по боям в лиге ACB, где он даже успел сойтись с экс-чемпионом легчайшего веса Магомедом Магомедовым – тогда бразилец проиграл «гильотиной». Всего в ACA и ACB 32-летний Перейра с общим рекордом 15-5 провёл 5 поединков, лишь один выиграв сабмишеном. Но в этот вечер бойцу удалось добавить в свой актив ещё одну такую победу.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице aca_mma в «Инстаграме».

На удушающий Перейра вышел в конце второго раунда – буквально за 30 секунд до окончания пятиминутки. Бразилец законтролировал оппонента и закрыл замок на его шее, после чего принялся сжимать руки, ожидая сдачи Байкина. Россиянин терпел целых 15 секунд, но стучать всё равно не собирался. После того, как Николай замахал руками, рефери Максим Протасов решил остановить бой.



От радости Уолтер Перейра запрыгнул на сетку. Ему удалось оформить седьмую победу сабмишеном в карьере и реабилитироваться после поражения нокаутом от Шамиля Шахбулатова в предыдущем поединке. Эта победа стала для него четвёртой за всё время выступления в лиге, и бразилец доказал, что ещё может доставить неприятности остальным бойцам в дивизионе.