Снёс одним ударом. Защита Вендреса разбилась о кулаки россиянина. Видео

Прошедший в Краснодаре 12 марта турнир ACA 119 включал в себя целых четыре российско-бразильских противостояния, а это ровно половина ивента. Главный бой вечера стал одним из них – здесь встретились средневесы Артём Фролов и Вендрес Карлос да Силва. Россиянину удалось порадовать болельщиков и на родной почве зрелищно нокаутировать бразильца во втором раунде.
Вендрес провёл в АСА и АСВ три поединка, в двух из которых он одержал победу. Всего же 36-летний боец выиграл 14 боёв, а проиграл в два раза меньше. Бывший чемпион M-1 Артём Фролов известен большинству благодаря поединку против Магомеда Исмаилова, который стал для него дебютным в лиге. Боец из Краснодара подходил к противостоянию с рекордом 14-3 и семью нокаутами в активе. В этот вечер Фролов постарался и сделал всё для того, чтобы увеличить их количество в своей статистике.
Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице aca_mma в «Инстаграме».
Бойцы почти синхронно обменялись ударами с правой. Однако Артём не растерялся и тут же добавил левый хук. Вендрес прочувствовал его очень хорошо, упал на канвас, перевернулся и закрыл голову руками. Фролов развернул бразильца обратно и начал добивать бедолагу. После нескольких ударов рефери пришлось остановить поединок, чтобы сохранить бойцу здоровье.
После поединка Артём Фролов обратился к зрителям и руководству лиги. «Я не люблю громких заявлений, бросать кому-то вызовы, но считаю, что свой предыдущий бой я выиграл. Если лига посчитает нужным, я хотел бы постараться оспорить пояс чемпиона». Что ж, такая убедительная победа позволяет Фролову требовать титульный бой. Теперь слово за промоушеном.
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