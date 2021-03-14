В нокаут за 16 секунд. Полуджедай эффектно осадил рвущегося в атаку соперника. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 187. Главным событием вечера стало противостояние между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Ко всеобщему сожалению, бой был признан несостоявшимся: Эдвардс попал Мухаммаду в глаз, из-за чего последний не смог продолжить поединок. Впрочем, без ярких боёв и финишей зрителей не оставили. В первом же поединке Мэтт Семелсбергер уже через 16 секунд нокаутировал Джейсона Уитта.
Оба бойца в UFC не так давно. Уитт прежде провёл два боя в лиге, один проиграл, другой – выиграл. Общий рекорд американца составлял 18-6. Семелсбергер, наделённый удивительным прозвищем Полуджедай, и вовсе выходил на свой второй поединок в промоушене, находясь при этом на серии из четырёх побед. Семь из девяти боёв Мэтт выиграл, причём четыре из них одержал нокаутами. В этот вечер ему удалось добавить ещё одну такую победу в свою статистику.
Семелсбергер выбросил лоу-кик, а Уитт попытался захватить ногу оппонента. Но ему это не удалось, и тогда он замахнулся на соперника левым хуком. Семелсбергер уклонился, отошёл назад, а затем атаковал Уитта правым джебом точно в челюсть. Боец буквально отлетел от этого удара и упал на канвас. Семелсбергер кинулся его добивать, но тут же подоспел рефери, который замахал руками в знак окончания поединка.
Уитт попытался подняться и какое-то время ещё стоял на коленях, приходя в себя. Семелсбергер же праздновал свою яркую и самую быструю победу на турнире, за которую получил бонус от лиги — $50 000. В своём «Инстаграме» боец написал, что сегодня ему удалось заявить о себе, как он и планировал, и он уже в ожидании своего следующего оппонента. Что ж, после такого представления UFC наверняка скоро порадуют парня новым интересным противостоянием.
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