Редчайший нокаут торнадо-киком. Стив Уокер «передал привет» Ван Дамму. Видео

Пока по итогам последнего турнира UFC обсуждают главным образом запрещённые удары, другие промоушены хвастаются роликами со зрелищными финишами. Лучше всего за минувшие выходные это вышло у Lion Fight. Лига проводит турниры по правилам муай-тай с 2010 года. Бойцы организации регулярно радуют зрителей ярчайшими нокаутами, и последний турнир Lion Fight 64, прошедший в Хатчинсоне (штат Канзас, США) в ночь на 13 марта мск, не стал исключением.
В главном поединке вечера двойной чемпион в суперкрузервейте Стив Уокер защищал свой пояс чемпиона Северной Америки. Его соперником стал Брайан Коллетт, для которого этот бой был дебютным в промоушене. Уокер ещё не знал поражений в профессиональной карьере и завершил досрочно 7 из 8 поединков. В активе Брайана Коллетта же было 27 побед и 5 поражений. В итоге чемпион одержал блестящую победу редким даже для муай-тай торнадо-киком на 48-й секунде первого раунда.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере».
Церемониться с новичком лиги Уокер не стал и сразу же начал наступление в агрессивной манере. Двумя хай-киками и одним миддл-киком он загнал оппонента в угол, заставляя того защищаться. Коллетт замер, глядя на Уокера, как будто желал посмотреть, что ещё он ему преподнесёт. Чемпион отлично воспользовался ситуацией и с разворота нанёс мощный удар левой ногой, который отправил Коллетта на настил. Рефери тут же замахал руками в знак окончания боя.
Уокер успешно защитил свой титул и оформил восьмой нокаут в карьере. Планировал ли он завершить поединок именно таким способом, неизвестно. Главное, что парню одному из немногих за последнее время удалось лично воплотить удар, который когда-то в детстве он наверняка наблюдал в боевиках с Ван Даммом и другими актёрами экшена. И вот, спустя столько лет, он передал привет одному из самых талантливых мастеров боевых исскуств.
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