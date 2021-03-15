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Стив Уокер нокаутировал Брайана Коллетта торнадо-киком на турнире Lion Fight 64, видео

Стив Уокер нокаутировал Брайана Коллетта
Алла Князева
Редчайший нокаут торнадо-киком. Стив Уокер «передал привет» Ван Дамму. Видео
Брайан Коллетт застыл в ожидании удара. Непобеждённый чемпион Lion Fight не стал зевать и оформил претендента на нокаут года.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Пока по итогам последнего турнира UFC обсуждают главным образом запрещённые удары, другие промоушены хвастаются роликами со зрелищными финишами. Лучше всего за минувшие выходные это вышло у Lion Fight. Лига проводит турниры по правилам муай-тай с 2010 года. Бойцы организации регулярно радуют зрителей ярчайшими нокаутами, и последний турнир Lion Fight 64, прошедший в Хатчинсоне (штат Канзас, США) в ночь на 13 марта мск, не стал исключением.

В главном поединке вечера двойной чемпион в суперкрузервейте Стив Уокер защищал свой пояс чемпиона Северной Америки. Его соперником стал Брайан Коллетт, для которого этот бой был дебютным в промоушене. Уокер ещё не знал поражений в профессиональной карьере и завершил досрочно 7 из 8 поединков. В активе Брайана Коллетта же было 27 побед и 5 поражений. В итоге чемпион одержал блестящую победу редким даже для муай-тай торнадо-киком на 48-й секунде первого раунда.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере».

Церемониться с новичком лиги Уокер не стал и сразу же начал наступление в агрессивной манере. Двумя хай-киками и одним миддл-киком он загнал оппонента в угол, заставляя того защищаться. Коллетт замер, глядя на Уокера, как будто желал посмотреть, что ещё он ему преподнесёт. Чемпион отлично воспользовался ситуацией и с разворота нанёс мощный удар левой ногой, который отправил Коллетта на настил. Рефери тут же замахал руками в знак окончания боя.

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Уокер успешно защитил свой титул и оформил восьмой нокаут в карьере. Планировал ли он завершить поединок именно таким способом, неизвестно. Главное, что парню одному из немногих за последнее время удалось лично воплотить удар, который когда-то в детстве он наверняка наблюдал в боевиках с Ван Даммом и другими актёрами экшена. И вот, спустя столько лет, он передал привет одному из самых талантливых мастеров боевых исскуств.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Williams Paul/Getty Images

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