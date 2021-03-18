Немецкий парень из Семёновки. С кем будет драться Бетербиев впервые за 520 дней?

Бокс чемпионского уровня возвращается в Россию. И это уже совсем не преувеличение. 20 марта на арене «Мегаспорт» (Москва) пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступит чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО). Его соперником станет Адам Дейнес (19-1-1, 10 КО). «Чемпионат» рассказывает, как спортсмены пришли к очной дуэли и чего нам стоит ждать от боя.

Эпопея с так и несостоявшимся поединком с Фаньлунем

18 октября 2019 года Артур Бетербиев одержал пока главную победу за годы профессиональной карьеры. На вечере бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) он в объединительном поединке нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у того пояс чемпиона мира по версии WBC. Таким образом, уроженец Хасавюрта стал чемпионом по версии сразу двух организаций – IBF, WBC.

Невзирая на блестящую победу, бой с харьковчанином был непростым. Было очевидно, что после такого испытания Артуру потребуется восстановиться в схватке с более проходным соперником. И здесь весьма удачно пришло время обязательного претендента на титул по версии IBF, китайского боксёра Мэн Фаньлуня, который заждался тайтл-шота. Стороны достаточно быстро договорились о встрече. Ожидалось, что они встретятся 28 марта в ставшей для Бетербиева вторым домом Канаде. Но дальше случилась известная всем ситуация с коронавирусом.

Сначала казалось, что ничего не помешает проведению встречи, так как боксёр из Китая прибыл в Северную Америку заблаговременно. Но в феврале стало ясно, что Канада уже не готова принимать у себя большие спортивные ивенты. Начались разговоры о переносе схватки в США, причём на ту же дату – 28 марта. Но ситуация с COVID-19 ухудшалась и там, 16 марта стороны объявили, что бой перенесён.

Вскоре все эти события прокомментировал и сам Артур, выразивший надежду впервые за годы профессиональной карьеры подраться в России. При этом поползли слухи, что Бетербиев ни в коем случае не будет выступать в Китае из политических соображений, так как осуждает правительство КНР за политику в отношении уйгурского населения.

Далее руководство Федерации бокса России сообщало всё о новых и новых датах – 25 сентября в Екатеринбурге, 9 октября в Москве. Уже к тому времени было известно, что схватки с Фаньлуном не будет. У того возникли трудности с оформлением документов. Гарантировать своё появление в России он не мог, так что команда Бетербиева принялась искать нового соперника для чемпиона.

Два переноса бой с Дейнесом

В итоге 1 сентября минувшего года Бетербиев подтвердил циркулирующие слухи о том, что его соперником станет Дейнес, который некогда уступал всё тому же Фаньлуню. Ожидалось, что бой Бетербиева с немцем пройдёт 9 октября. Но в середине сентябре россиянин получил травму. Бой с Адамом перенесли на 30 января.

В предпоследний день января столица России ждала два больших боксёрских боя в разных залах – один с Бетербиевым, второй – с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым, в итоге оба шоу сорвались.

Схватку Ковалёва сначала перенесли в США, а затем и вовсе отменили из-за допинг-скандала, а Бетербиев заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось отложить подготовку к бою. Тогда бой Артура с Дейнесом получил новую дату – 20 марта. И вот, наконец, кажется, уже ничто не помешает проведению этой схватки. Артур вернётся на ринг спустя 520 дней.

Кто такой Дейнес?

Откровенно говоря, о Дейнесе известно не так уж и много. Самое интересное, что Адам является уроженцем России. По некоторым сведениям, в 1941 году предки боксёра были депортированы из Поволжья, где исторически обитало немало немцев, в Сибирь. Именно там, в деревеньке Семёновка Калачинского района Омской области появился на свет Адам Дейнес, случилось это в 1991 году. Так что Бетербиев свой первый поединок в России за годы профессиональной карьеры проведёт против уроженца Сибири, как бы парадоксально это ни было.

Дейнес со временем переехал на историческую родину и проживает в Магдебурге, но при этом не забывает русский язык, что продемонстрировал и на пресс-конференции перед боем с Артуром.

Но это, пожалуй, действительно самое интересное, что можно рассказать об Адаме. Что же касается его профессиональных навыков, то по сравнению с Бетербиевым это не более чем крепкий середняк. За годы карьеры он ни разу не бился с топ-соперниками, или хотя бы известными джорнименами. Самый важный бой в своей жизни он проиграл, всё тому же Фаньлуну. Последний раз Адам выходил на ринг в сентябре 2019 года. Тогда он нокаутировал уроженца Ивано-Франковской области, представителя Чехии Евгения Махтиенко, для которого то было уже тринадцатое поражение в карьере. Так что выводы об уровне оппозиции Адама можете делать сами.

Чего нам ждать от поединка?

Это, пожалуй, самый простой вопрос. Ждём нокаута. Бетербиев, который все 15 поединков на профессиональном ринге заканчивал досрочно – однозначный фаворит схватки. Вопрос даже не в том, победит ли он, а лишь в том, когда он остановит немца.

Артур Бетербиев — Александр Гвоздик Фото: Ethan Miller/Getty Images

Да, немец любит выступать в роли агрессора и привык работать первым номером, но, во-первых, в его кулаках нет динамита, который мог бы остановить Артура. Во-вторых, Бетербиев и сам любит наступать, так что вряд ли позволит Дейнесу работать в привычной для него манере.

В целом же, россиянин лучше в техническом плане, мощнее, разнообразнее и гораздо опытнее. Понятно, что после простоя в почти 600 дней Артур, возможно, потратит один-два раунда на адаптацию. Но затем чемпион мира включит привычный для себя режим постоянного давления и остановит соперника, который ещё ни разу не встречался с оппонентом такого уровня. Так что ждём досрочной победы. Ну а после Бетербиев будет готов и к новым объединительным боям в полутяжёлом весе. Удачи, Артур!