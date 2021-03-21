Сверхтяжёлый нокаутер из Брянска — главная угроза тяжеловесам Bellator

Сверхтяжёлая весовая категория недаром зовётся королевской. При всём уважении к другим весам, давшим миру огромное количество великих бойцов, самая габаритная из них имеет в глазах публики особое значение. Есть что-то величественное в поединке двух гигантов, людей-гор. Апофеоз чистой силы.

В мире смешанных единоборств, эта категория является знаковой для российских бойцов. В ней выступал и первый россиянин, надевший чемпионский пояс UFC, — Олег Тактаров. И, конечно, именно в ней блистал легендарный Фёдор Емельяненко. А когда лига Bellator стала набирать обороты, именно дивизион тяжей подарил России первого регулярного чемпиона этой организации. А также третьего. Именно он и стал героем нашего материала, подготовленного при поддержке «Оkko Спорт».

Казался слабым: детство в спортивной семье и дорога в единоборства

Жизнь Виталия Минакова начиналась вполне обычно. Он родился в Брянске в 1985 году. Рос в спортивной семье: отец защищал цвета городской волейбольной команды. Так что спортом мальчик стал заниматься достаточно рано и начал с вольной борьбы. Как сам признался, где-то к третьему классу осознал, что надо заниматься собой и уметь защищать себя. Но в смешанные единоборства Виталий, как и многие российские бойцы, пришёл из самбо. Его тренером (а также его брата Дмитрия — самбиста мирового уровня) был заслуженный тренер России Валерий Владимирович Сафронов, сумевший воспитать более 50 мастеров спорта СССР и России.

Фото: rsbi.ru

По словам самого Сафронова, изначально долговязый и тонкий Виталий не произвёл на него впечатления, казался слабым на фоне других учеников. Но упорные тренировки и работа над собой принесли дивиденды: уже в 13 лет Виталий стал брать призы. При росте 188 см и боевом весе в 113 кг ему часто приходится встречаться в клетке с оппонентами, значительно превосходящими его по габаритам, и уповать не на грубую силу, а на мастерство. Именно его и заложил в парня первый тренер.

Минаков сумел достичь высших эшелонов самбо и получить звание заслуженного мастера спорта. С 2008-го по 2011-й брянчанин не знал поражений на чемпионатах мира и завоевал четыре золота подряд в самой престижной, супертяжёлой весовой категории. Пожалуй, главное отличие от других знаменитых российских самбистов (Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова) состоит в том, что Минаков выступал в спортивном самбо, а не в боевом. Что, как увидим дальше, никак не отразилось на его карьере в клетке.





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Мастер досрочных выигрышей

Первые пару лет Виталий совмещал триумфы на мировом первенстве самбистов с выступлениями в ММА. Более того, он даже планировал участвовать в лондонской Олимпиаде, будучи мастером спорта по дзюдо и чемпионом России среди юниоров. Но в сборную пробиться не сумел и продолжил концентрироваться на смешанных единоборствах.

Надо сказать, выбор был сделан верный. Выступая в промоушенах России, в Москве, родном Брянске и других городах бывшего СССР, Виталий буквально ворвался в мир ММА, катком проехав по оппозиции. Из его первых семи боёв лишь в одном он получил победу судейским решением. Во всех других рефери на его боях можно было делать перерыв и уходить на обед. Все они были завершены им досрочно, в первых раундах: два нокаутами, четыре болевыми или удушающими.

Конец 2012-го года вывел Минакова на новый уровень. В двух боях под эгидой Fight Nights Global он одержал верх над американцем Эдди Санчесом и бразильцем Фабиану Шернером нокаутами в первом отрезке. Оба бойца ранее выступали в UFC (Санчес и в Bellator). Тогда Виталий доказал, что готов покорять Запад. Именно победа над Санчесом привела его к контракту с Bellator.

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Начало карьеры в Bellator

Виталий стартовал в одной из ведущих лиг планеты уже в конце того же 2012-го. Его первый бой состоялся в Канаде, против почти что соотечественника — уроженца Молдавской ССР Владимира Старченкова. Завершить дебют в первом раунде Виталию не удалось, несмотря на почти тотальное доминирование. Очень уж габаритным оказался соперник, тоже выходец из самбо и дзюдо. Но во втором раунде россиянину хватило чуть менее полминуты — мощный джеб, добивание, остановка. С почином!

После этого Виталию понадобилась помощь, беспокоил мениск. В Мюнхене ему сделали операцию, а затем понадобилось время на процесс восстановления. Виталий продолжал совершенствоваться в смешанных единоборствах в стенах легендарного зала Jackson Wink MMA — места, где занимались такие чемпионы, как Фрэнк Мир, Рашад Эванс, Жорж Сен-Пьер, Каро Парисян, Андрей Орловский, Джон Джонс, Роуз Намаюнас. К моменту возвращения Минакова и его участия в летнем турнире тяжей Bellator в лиге произошло немало значимых событий и изменений. В конце минувшего года россиянин Александр Волков стал первым постоянным чемпионом Bellator, завоевав пояс тяжелого дивизиона, а в феврале 2013-го этого успеха добился и Александр Шлеменко, став первым среди средневесов.



Другое новшество имело важное значение для бойца, который только восстановился после операции. Гран-при 2013 года состоял не из восьми бойцов, как водилось ранее, а из четырёх. Для выхода на чемпионский бой Виталию надо было провести на бой меньше. И в первом же поединке он доказал, что может считаться серьёзным претендентом.

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Жребий свёл его с прошлогодним полуфиналистом турнира, американцем Роном Спарксом, имевшим на тот момент рекорд 8-1 с семью победами нокаутом. Правда, уже довольно возрастным — на тот момент бойцу было 39 лет. Зрители ожидали жёсткой схватки и не обманулись. Бойцы очень скоро пошли на размен. Через 27 секунд после начала боя мощный правый оверхенд Виталия отправил американца на канвас, а добивание отключило его. Так Виталий Минаков стал финалистом Гран-при.

Финал турнира, правда, выдался для него нелёгким, несмотря на доминирование во всех раундах. Соперник, американец Райан Мартинес, проигрывал, но не сдавался, умудряясь проводить контратаки. А во втором отрезке Виталия оштрафовали за неумышленный удар в пах. Надо было принимать срочные меры, что россиянину и удалось сделать в третьем раундe. Умело проведя тейкдаун в конце пятиминутки, он сумел сокрушить оппонента ударами сверху и заставил рефери остановить избиение. Гран-при был выигран, и путь к чемпионскому бою оказался для Минакова открыт.

Минаков против Волкова: российское противостояние

Когда в поединке за золото встречаются два соотечественника, это порождает странные чувства. С одной стороны, при любом раскладе золото наше! Ну, и извечное российское «бей своих, чтоб чужие боялись» нельзя сбрасывать со счёта. С другой стороны, получается неловкая ситуация. Ведь если наш победит, наш же и проиграет. Именно эту гамму чувств пришлось переживать российским болельщикам в ноябре 2013-го, когда Виталий Минаков вышел на арену Атлантик-сити против Александра Волкова — первого российского чемпиона Bellator.

Александр Волков и Виталий Минаков Фото: bellator.com

Бой оказался недолгим, но поучительным. Как и ожидалось, высоченный москвич, будучи базовым ударником, держал Минакова на дистанции киками. Тем не менее Виталию удалось сперва войти в клинч и нанести удары коленями в корпус, а затем перевести бой в партер рискованным броском и завладеть контролем. Драго, правда, сумел защититься в партере и дождаться возвращения боя в стойку. Здесь и последовала немного неожиданная развязка. Минаков стремительно пошёл вперед и свалил Волкова правым апперкотом. Всё, что происходило дальше, было делом техники. Так Минаков стал чемпионом Bellator.

Более того, в апреле 2014 года, Виталию удалось то, что не удалось Александру, а именно защитить титул. Соперник ему выдался возрастной (38 лет), но далеко не простой. У буркино-конголезца Чейка Конго, родом из Франции, была на тот момент богатая боевая биография: рекорд 20-8-2, долговременное выступление в UFC и скальпы многих известных бойцов — в частности претендента на пояс UFC Пола Бентелло и легендарного Кро Копа. Как и Виталий, Конго всегда был активным бойцом, ищущим досрочных побед.

Но Виталий выстоял в непривычно для него долгом бою, и лишь во второй раз за карьеру на тот момент его судьба оказалась в судейских руках. Судьи выразили единодушное мнение — 48:46 в пользу россиянина. Ему сильно помогли активность и выигрыш в позиционной борьбе. А качество своего кардио он доказал в пятом, чемпионском раунде, когда особенно активизировался и был близок к досрочной победе.

Виталий Минаков — Чейк Конго Фото: bellator.com

Пять лет вне промоушена

Как говорится, заканчивается контракт и начинается антракт. К сожалению, для Минакова, его «антракт» с Bellator продлился долго — около пяти лет. Наряду с собственно боями в мире единоборств постоянно идёт иная борьба — закулисная. Атлеты и их агенты усиленно пытаются добиться лучших условий и гонораров от промоутерских компаний. В этой борьбе, к сожалению, Виталий оказался проигравшим. Век бойца не так долог, а он потратил на эти негоциации лучшие годы. Bellator ждал его достаточно долго, но весной 2016-го вынужден был лишить россиянина чемпионского пояса за долгий простой.

Виталию же пришлось на время вернуться «в первобытное состояние». Под эгидой российского промоушена он провёл семь боёв. На условия и качество оппонентов ему грех было жаловаться. Сообщали, что за бой Виталий получал почти нереальные в российских реалиях гонорары в $ 100 тыс. Все это бои он завершил досрочно, нокаутами либо болевыми. И оппоненты были неплохими: например, экс-беллаторцы Питер Грэм и Тони Джонсон, а также бывший претендент на пояс UFC, знаменитый бразилец Бигфут Силва. В этом бою Минаков сумел отомстить за Фёдора и нокаутировал Силву в Санкт-Петербурге.

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Чёрная полоса

И вот антракт закончился. В 2018-м Виталию наконец-то удалось договориться с Bellator с помощью своего нового менеджера, небезызвестного Али Абдель-Азиза. Условия контракта, как сообщают, включают шесть боёв и гонорар в $ 300 тыс. за бой. Правда, это привело к судебному иску от RusFighters LLC. против Абдель-Азиза и самого Минакова. Статус иска пока не оглашён.

Возвращение Виталия в Bellator вышло комом. Вроде хорошие условия, ожидаемый в недалёком будущем чемпионский бой против Райана Бейдера, да и первым соперником стал старый знакомый, всё тот же Чейк Конго. Он за прошедшие пять лет моложе точно не стал, но был в очень хорошей для своего возраста форме. В десяти боях после поражения Минакову французский боец имел рекорд 9-1, в том числе и победу над Волковым.

Период с конца 2018 по начало 2019 года стал воистину чёрной полосой для российских тяжей, как мы все помним. Сперва Волков ухитрился проиграть Деррику Льюису, не дотерпев менее 20 секунд до конца боя, который выигрывал вчистую. Затем дебют в UFC провалил Сергей Павлович. Начало 2019-го ознаменовалось обидно быстрым поражением Фёдора Емельяненко. А за сутки до боя Минакова в Анкасвиле бой Сергея Харитонова с Мэттом Митрионом был остановлен и признан несостоявшимся по причине непреднамеренного удара в пах россиянина, от которого он так и не отправился. И вот, первое поражение в карьере Минакова увенчало этот черный обелиск.

По иронии, бой стал зеркальным отражением их первого противостояния. Виталий неплохо начал, но скоро сдулся. Возможно, сказалось пятилетнее отсутствие опыта в ведущих лигах или годы взяли своё. Обычно активный и агрессивный Минаков выглядел в тот вечер непривычно скованным. А вот Конго прибавил со второго раунда, удачно действовал на отходе, его удары были точнее. Атака Конго в третьем раунде, скорее всего, и предсказала исход. Конечно, решение выглядело достаточно спорным. По мнению экспертов, на единогласную победу француз не наработал. Курьёзным выглядел счёт 30-27 на карточке одного из судей. Но впечатления проходят, а результат остаётся. Впервые Виталий Минаков испытал горечь поражения.

Впрочем, на победную тропу Виталий вернулся в том же году. На ивенте Bellator 225 российским тяжам удалось прервать полосу неудач. В главном бою вечера Харитонов нокаутировал Митриона. Но чуть раньше, в соглавном, Виталий жёстко вырубил ветерана UFC Тимоти Джонсона. Американский боец принял вызов буквально в день боя. Изначально Минаков должен был биться против Хави Айалы, но тот снялся с поединка. Сперва попав киком в корпус, Виталий развил успех правым прямым, а затем мощной комбинацией «один-два» вырубил свет Джонсону. Тот оставался на канвасе несколько минут.

Фото: bellator.com

Из-за известных событий в 2020 году сейчас Виталий находится в полуторагодичном простое. Надеемся, он скоро вернётся в клетку. Возможно, сделав попытку забрать себе чемпионство в противостоянии с Бейдером, чей поход за пояс полутяжёлого дивизиона против Вадима Немкова закончился неудачей.

Скучать Виталию не приходится. В отличии от многих бойцов, засветившихся в скандальных хрониках, Виталий является безусловно положительным персонажем и примерным семьянином. 35-летний боец рано женился и сейчас растит троих детей: двух сыновей и дочь. По словам спортсмена, он всегда мечтал о большой семье и пять детей — его «программа-максимум». Думаем, Виталию ещё удастся добиться исполнения желаний — и в карьере, и в личной жизни.