«Грустно, что мы больше не увидим боёв Хабиба». Мир ММА смирился с уходом россиянина

24 октября 2020 года. Хабиб только что победил Джастина Гэтжи, защитив титул в лёгком весе уже в третий раз. Не покидая октагона, россиянин произносит один из самых трогательных спичей в истории UFC, и объявляет о завершении карьеры. Более того, после он даже не появляется на пресс-конференции. Мир смешанных единоборств буквально в трансе. Все обсуждают топ-новость года. И лишь Дана Уайт, невзирая на некоторое замешательство, убеждён, что Хабибом двигали эмоции и он вернётся.

Президент UFC с завидным постоянством и уверенностью повторял это, как мантру, заставляя верить в возвращение Нурмагомедова всё больше и больше людей. Всё это напоминало что-то вроде стадии отрицания. Дана говорил: «Хабиб и сам знает, что вернётся».

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Затем в Абу-Даби прошли первые переговоры Уайта и россиянина, в ходе которых Дана пытался убедить Нурмагомедова не бросать спорт. Тогда это сделать не удалось. Но функционер сохранял оптимизм и анонсировал ещё один раунд переговоров. Это уже напоминало торги. Ближе к решающему дню глава лиги, похоже, стал осознавать, что шансы на возвращение Нурмагомедова и впрямь минимальны. Его былая уверенность улетучилась, и, по известной классификации, это напоминало уже стадию депрессии.

«Хабиб — потрясающий. Я пытаюсь отговорить его от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю людей от ухода, но этот парень сейчас лучший в мире», — говорил Уайт несколько дней назад.

И вот, наконец, 19 марта очередные переговоры между Даной и Хабибом состоялись. Нурмагомедов снова дал понять, что не вернётся. Тогда у Уайта наступила стадия принятия.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт на своей странице в «Инстаграме».

Весь этот путь, от стадии отрицания до стадии смирения, который Уайт прошёл за пять месяцев, почти идеально ложится в классификацию модели американского психолога Элизабет Кюблер-Росс, которая в культовой книге «О смерти и умирании» описывала пять стадий, через которые проходят безнадёжные пациенты – отрицание, гнев, торги, депрессия, принятие. Похоже, именно так и умирала мечта Даны о возвращении Хабиба.

Как бы то ни было, тот факт, что с уходом Нурмагомедова смирился и президент UFC окончательно убедил всех, что больше Хабиба в октагоне мы не увидим. За этим последовала и реакция топ-бойцов. Решение российского бойца прокомментировал его близкий друг, бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

«Брат, ты лучше всех, и тебя поддерживает весь мир. Ты настоящий мужик, Хабиб. Ты изменил наш зал AKA и помог сблизиться Сан-Хосе и Дагестану. Твоя карьера — лишь небольшая часть того влияния, которое ты оказал на спорт и мир в целом. На нашей стороне (завершивших карьеру. — Прим. «Чемпионата») тоже здорово», — написал Кормье под постом Нурмагомедова, в котором он прощался с лигой.

Некогда заклятый противник Нурмагомедова Тони Фергюсон, с которым Хабибу так и не суждено было подраться, также не оставил без внимания новость об окончательном уходе россиянина.

«Будь здоров, болван. Увидимся снова, Хабиб», — написал неугомонный Эль-Кукуй в комментариях под постом Даны Уайта.

Куда трогательнее была реакция обозревателя ESPN Бретта Окамото, с которым у Хабиба сложились достаточно хорошие отношения.

«Легенда. Грустно, что мы больше не увидим боёв Хабиба. Но рад, что величайший боец всех времён ушёл на пике. Вот это карьера», — написал журналист.

Не мог не прокомментировать официальный выход на пенсию Хабиба и его менеджер Али Абдель-Азиз, который посвятил этому событию пост в «Инстаграме».

«Поздравляю моего брата Хабиба с великолепной карьерой. Ты вдохновлял миллиарды людей по всему миру. Ты изменил так много жизней. Хочу поблагодарить крёстного отца ММА и моего большого брата Дану Уайта. Без тебя всё это не стало бы возможным. Никогда не видел таких отношений между бойцом и промоутером. Это лучшее, что мне довелось видеть. Они никогда не спорили, никогда не ругались и никогда не жаловались друг на друга. Мне немного грустно, что мой брат покидает спорт, но Орёл всегда будет в небе. Наследие величайшего бойца в истории будет продолжено. Хочу поблагодарить также и матчмейкеров UFC Джо Сильву и Шона Шелби за то, что верили в Хабиба», — написал Абдель-Азиз на своей странице.

Под этим постом комментарий оставил бывший претендент на титул в среднем весе Келвин Гастелум, также назвавший Нурмагомедова «величайшим в истории».

«Он 100% официально на пенсии». Президент UFC сообщил, что Хабиб не вернётся Нурмагомедов сравнил время карьеры бойца в лиге Даны Уайта с 8-летним сроком в тюрьме.

Ну и, конечно, новость об окончательном уходе Хабиба обсуждается и в российском пространстве. Друг семьи Нурмагомедовых Гаджи Рабаданов предположил, что после завершения карьеры в спорте уже бывший чемпион лиги добьётся небывалых высот и в бизнесе.

«Благодаря тому, что его отец был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере. У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем UFC. Хабиб обязательно превзойдёт Дану Уайта. У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова.

К Хабибу внезапно пришла взрослость. Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать самостоятельности Хабиба — он очень быстро прошёл этот путь. Ещё неизвестно, на чём он остановится. У него хорошая команда, он умеет делегировать полномочия. Не уверен, что в будущем он будет заниматься только спортом», — сказал Рабаданов в комментарии «Чемпионату».

Что же, похоже, что на этот раз прощание Хабиба со спортом окончательное и уже даже не будет обсуждаться. Со своей стороны, поблагодарим Нурмагомедова за прекрасные выступления, море положительных эмоций за годы выступлений и пожелаем ему удачи во всех начинаниях.