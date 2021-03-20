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Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с пенсией и напомнил, что сделал его звездой

Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой
Роман Дёмин
«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой
Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.
Бокс/ММА / UFC 0
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Накануне состоялся дружеский ужин между Даной Уайтом и командой Хабиба Нурмагомедова. По её итогам президент UFC официально признал своё поражение в борьбе за возвращение в октагон теперь уже бывшего чемпиона лиги в лёгком весе.

Дана выложил в «Твиттере» фото с Хабибом и подписал его так: «Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг».

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Хабиб, терпеливо отвечавший на один и тот же вопрос почти пять месяцев кряду, ответил экс-боссу, который стал другом и товарищем, очень тепло.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», – написал в ответ Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме».

Первая реакция коллег по бойцовскому цеху была вполне адекватна. С одной стороны, большинство смирилось с неизбежным, с другой, Хабиб весьма грамотно и сдержанно ведёт себя в новой жизни, не давая недругам повода его хоть чем-то потроллить. Тони Фергюсон что-то по традиции попытался изобразить, но получилось не особенно остро.

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Все ждали выступления Конора Макгрегора, с которым связано одно из самых зрелищных и эмоциональных противостояний в мире ММА. Ирландский боец, перед которым ещё летом прошлого года маячили вполне очевидные шансы на реванш с Орлом, сам всё испортил. Сначала не удалось организовать его бой с Фергюсоном, куда Макгрегору предлагалось выйти на замену, а затем он в пух и прах разругался с Уайтом и окончательно разочаровал Хабиба.

Конор выдержал гроссмейстерскую паузу и уже во второй половине дня отметился весьма едким поздравлением ушедшему на покой чемпиону.

«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Прямо из моих ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию», — написал Конор на своей странице в «Инстаграме».

В обращении ирландца заложено два смысла. Во-первых, самый продаваемый боец UFC намекает на то, что без его противостояния с Хабибом, Орёл не стал бы звездой первой величины. Во-вторых, напомнил своему злейшему другу о том, что выигрывал пояса в двух дивизионах, в то время как россиянин, срывал весогонку, пытаясь уложиться в рамки лёгкой весовой категории. Со вторым посылом спорить сложно, а вот с первым…

У Хабиба стычки были и с братьями Диаз (эти парни, кстати, отмолчались на тему данной новости). А что касается нападения на друга Конора Артёма Лобова, то тут и Хабиб поступил бы ровно также, вспылил и устроил заварушку. Кстати, не будь у Орла столь обострённого чувства справедливости и понимании братства, он бы не прыгнул после победы над Макгрегором из октагона и не бросился крушить всё на своём пути, пытаясь добраться до группы товарищей ирландской звезды.

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Не было бы этого раскачанного противостояния и без Даны Уайта, который умело сводил и разводил два своих главных актива. А что касается второго момента, то имей Хабиб желание драться в дивизионе выше, мир ММА не получил бы ставшего уже легендарным боя-призрака: Нурмагомедов – Фергюсон.

Полагаю, внутренне Конор расстроен тем, что упустил Хабиба. Именно упустил. Хотя, тут прямо как у Тараса Бульбы: «Я тебя породил (создал из тебя легенду), я тебя и убью (сам же и угробил их легендарное противостояние). Остаётся лишь надеяться, что лёгкий дивизион останется столь же привлекательным для фанатов.

P.S.

А ещё высказался Джон Джонс. Бывший чемпион в полутяжёлом дивизионе очень тяжело переживал известие о том, что его сместили с позиции первого номера в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. На Олимп, насколько вы помните, поместили Хабиба. Так вот, Джон опубликовал в «Инстаграме» картинку, на которой сравнил количество своих защит чемпионского пояса и Хабиба, написав: «Нет ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине. Наслаждайся отставкой, Чемпион».

Нюанс в том, что сам Джонс не дрался уже больше года. Ему стало скучно, и он отправился покорять тяжёлый дивизион. Так что, у Костлявого сейчас даже пояса чемпионского нет. И когда обновят рейтинги UFC, наибольшие шансы оказаться на вершине будут у Камару Усмана. Очень любопытно будет посмотреть на то, как Джон будет выступать в социальных сетях. А свой пост в адрес Хабиба грозный тяжеловес… удалил.

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