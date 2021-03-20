«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой

Накануне состоялся дружеский ужин между Даной Уайтом и командой Хабиба Нурмагомедова. По её итогам президент UFC официально признал своё поражение в борьбе за возвращение в октагон теперь уже бывшего чемпиона лиги в лёгком весе.



Дана выложил в «Твиттере» фото с Хабибом и подписал его так: «Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг».

«Он 100% официально на пенсии». Президент UFC сообщил, что Хабиб не вернётся Нурмагомедов сравнил время карьеры бойца в лиге Даны Уайта с 8-летним сроком в тюрьме.

Хабиб, терпеливо отвечавший на один и тот же вопрос почти пять месяцев кряду, ответил экс-боссу, который стал другом и товарищем, очень тепло.



«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.



Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», – написал в ответ Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме».



Первая реакция коллег по бойцовскому цеху была вполне адекватна. С одной стороны, большинство смирилось с неизбежным, с другой, Хабиб весьма грамотно и сдержанно ведёт себя в новой жизни, не давая недругам повода его хоть чем-то потроллить. Тони Фергюсон что-то по традиции попытался изобразить, но получилось не особенно остро.

«Грустно, что мы больше не увидим боёв Хабиба». Мир ММА смирился с уходом россиянина Дана Уайт за 5 месяцев прошёл от стадии отрицания до смирения

Все ждали выступления Конора Макгрегора, с которым связано одно из самых зрелищных и эмоциональных противостояний в мире ММА. Ирландский боец, перед которым ещё летом прошлого года маячили вполне очевидные шансы на реванш с Орлом, сам всё испортил. Сначала не удалось организовать его бой с Фергюсоном, куда Макгрегору предлагалось выйти на замену, а затем он в пух и прах разругался с Уайтом и окончательно разочаровал Хабиба.

Конор выдержал гроссмейстерскую паузу и уже во второй половине дня отметился весьма едким поздравлением ушедшему на покой чемпиону.



«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Прямо из моих ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию», — написал Конор на своей странице в «Инстаграме».

В обращении ирландца заложено два смысла. Во-первых, самый продаваемый боец UFC намекает на то, что без его противостояния с Хабибом, Орёл не стал бы звездой первой величины. Во-вторых, напомнил своему злейшему другу о том, что выигрывал пояса в двух дивизионах, в то время как россиянин, срывал весогонку, пытаясь уложиться в рамки лёгкой весовой категории. Со вторым посылом спорить сложно, а вот с первым…



У Хабиба стычки были и с братьями Диаз (эти парни, кстати, отмолчались на тему данной новости). А что касается нападения на друга Конора Артёма Лобова, то тут и Хабиб поступил бы ровно также, вспылил и устроил заварушку. Кстати, не будь у Орла столь обострённого чувства справедливости и понимании братства, он бы не прыгнул после победы над Макгрегором из октагона и не бросился крушить всё на своём пути, пытаясь добраться до группы товарищей ирландской звезды.

«Всех разбудил, а сам спать лёг». Даже Хабиб потешается над избитым Конором К глуму над ирландцем присоединились Чимаев, команда Хабиба и соцсети. Макгрегора «душит» даже Сандерс.

Не было бы этого раскачанного противостояния и без Даны Уайта, который умело сводил и разводил два своих главных актива. А что касается второго момента, то имей Хабиб желание драться в дивизионе выше, мир ММА не получил бы ставшего уже легендарным боя-призрака: Нурмагомедов – Фергюсон.



Полагаю, внутренне Конор расстроен тем, что упустил Хабиба. Именно упустил. Хотя, тут прямо как у Тараса Бульбы: «Я тебя породил (создал из тебя легенду), я тебя и убью (сам же и угробил их легендарное противостояние). Остаётся лишь надеяться, что лёгкий дивизион останется столь же привлекательным для фанатов.



P.S.



А ещё высказался Джон Джонс. Бывший чемпион в полутяжёлом дивизионе очень тяжело переживал известие о том, что его сместили с позиции первого номера в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. На Олимп, насколько вы помните, поместили Хабиба. Так вот, Джон опубликовал в «Инстаграме» картинку, на которой сравнил количество своих защит чемпионского пояса и Хабиба, написав: «Нет ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине. Наслаждайся отставкой, Чемпион».

Нюанс в том, что сам Джонс не дрался уже больше года. Ему стало скучно, и он отправился покорять тяжёлый дивизион. Так что, у Костлявого сейчас даже пояса чемпионского нет. И когда обновят рейтинги UFC, наибольшие шансы оказаться на вершине будут у Камару Усмана. Очень любопытно будет посмотреть на то, как Джон будет выступать в социальных сетях. А свой пост в адрес Хабиба грозный тяжеловес… удалил.