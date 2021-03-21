Бетербиев победил нокаутом. Но куда делась его мощь?

В Москве завершился большой вечер профессионального бокса. Таковым он был не только потому, что в мейн ивенте дрался чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев, но и потому, что его кард действительно был раздут до очень больших размеров.

На арене Дворца Спорта «Мегаспорт» состоялось 15 поединков. На ринг вышли бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Игорь Михалкин, экс-чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин, только-только вернувшийся после скандальной дисквалификации, перспективный бывший российский сборник Харитон Агрба и многие другие. Сенсаций не происходило. Фавориты легко разбивали своих, будем откровенны, оппонентов средней руки. Но, по крайней мере, порой получалось зрелищно.

В соглавном событии шоу прекрасный бокс показали бойцы второго среднего веса Павел Силягин и Азизбек Абдугафуров. По итогам двенадцати раундов уверенную победу по очкам одержал россиянин, отобрав у соперника пояс по версии WBC Silver.

Но всё же в первую очередь зрители пришли посмотреть на главное событие вечера. В нём бился, пожалуй, лучший ныне российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и претендент на титул Адам Дейнес из Германии.

Немецкий парень из Семёновки. С кем будет драться Бетербиев впервые за 520 дней? Первый бой в России за годы профессиональной карьеры Артур проведёт с немцем Дейнесом, рождённым в Сибири.

Для уроженца Хасавюрта это был первый поединок с октября 2019 года. Тогда на вечере бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), он завоевал свою самую громкую и важную победу в карьере, нокаутировав Александра Гвоздика и отобрав у того титул по версии WBC. Тот успех помог Артуру получить признание во всём мире, благодаря которому он сейчас и считается одним из лучших боксёров мира. Вместе с тем, с тех пор утекло много воды. Бетербиев перенёс травму, коронавирус, и, к тому же, впервые за годы профессиональной карьеры бился в России, что, по его собственному признанию, создавало некое дополнительное давление. Так что некоторые опасения за Артура у болельщиков всё же были.

Бетербиев вошёл в историю. Теперь он в пятёрке величайших боксёров России Артур долго был в тени других чемпионов, но сейчас — его время.

Тем не менее, до поединка он считался явным фаворитом и не в последнюю очередь из-за уровня соперника. При всём уважении к Дейнесу, его далеко нельзя назвать звездой мирового или хотя бы континентального масштаба. Адам – типичный домашний немецкий боксёр, который в первую очередь рассчитывает на физическую выносливость и дисциплину. Урождённый сибиряк никогда ранее не сталкивался с подобным уровнем оппозиции, а потому возникали закономерные вопросы, что он вообще может противопоставить технике, напору, жёсткости и опыту Артура.

Но, как оказалось, предложить было что. В первую очередь, речь о духовитости и характере. Дейнес смело атаковал и не тушевался под натиском Бетербиева, который выглядел крупнее. На каждый выпад россиянина Дейнес старался отвечать той же монетой. Первый раунд прошёл в равной борьбе, но его концовку забрал Бетербиев, который неожиданно отправил соперника в нокдаун.

За минуту перерыва Дейнес успел восстановиться и нокдаун на нём особо не сказался. Второй и третий раунд прошли с небольшим преимуществом Бетербиева, но Дейнес в любом случае превзошёл ожидания, постоянно огрызаясь и порой работая даже сериями.

В четвёртом раунде показалось, что чемпион наконец включил свой фирменный прессинг на все 100%. Дейнес почему-то перестал работать на ногах, жался к канатам, а именно только это и нужно было Бетербиеву. С этого момента Артур начал разбивать оппонента, донося до цели, в том числе, жесточайшие апперкоты в голову. Казалось, ещё вот-вот и Дейнес дрогнет. Но вместо этого Адам, собирая волю в кулак, умудрялся отвечать, да не просто выбрасывать удары, а доносить их до цели. Стало понятно, что Адам будет драться до последнего. В пятом и шестом раунде россиянин устроил сопернику настоящую экзекуцию. Несколько тяжёлых апперкотов снова заставили голову немца откинуться назад. Но тот всё равно терпел и периодически отвечал с левой, ударной руки.

И именно вот эти моменты, когда гость из Германии не сломался, стали на определённый момент поворотным моментом в поединке. Дейнес, понимая, что уже практически выполнил задачу-минимум, и осознавая, что большего от него никто и не ждал, раскрепостился и начал работать в своё удовольствие. Да, он по-прежнему много пропускал, но постоянно беспокоил Артура то левыми прямыми, то хлёсткими боковыми. Более того, он снова и снова выдерживал размены, в которых с Бетербиевым раньше не мог устоять никто.

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В конце концов, в десятом раунде россиянин всё же поймал соперника жёстким левым встречным. Дейнес тяжело встал, но рефери принял правильное решение остановить схватку. Уж слишком большой тоннаж ударов принял на себя гость из Германии. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы по версии WBC и IBF.

Тем не менее, такая победа оставила больше вопросов. От Артура в поединке с Дейнесом все ожидали стремительного успеха, но на деле Бетербиев намучался. Да, по очкам он вёл, да и победа в конце концов была добыта досрочно. Но вопрос – куда делась мощь россиянина?

Есть стойкая уверенность в том, что ещё 3-4 года назад Адам не выдержал бы таких разменов с Бетербиевым, в которых выстоял сегодня. Что случилось с россиянином? То ли его потихоньку настигает спортивная старость, то ли на него повлиял коронавирус, а может быть сказалось и давление родных трибун, но это не был тот Бетербиев, который победил Александра Гвоздика в 2019 году. Факт в том, что Артуру на глазах всей арены «Мегаспорт», да и чего уж там, всей России, задали трёпку.

И если Бетербиев нацелен всё-таки стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, то на объединительные поединки нужно выходить уже сейчас, в 2021 году. А иначе возраст и правда настигнет нашего чемпиона. Но пока поздравляем Артура с шестнадцатой победой, так держать!