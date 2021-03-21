Боксёр прикинулся нокаутированным? Судья отсчитал 10, Карпец выпрямился и улыбнулся

20 марта в Москве, на арене «Мегаспорт» прошёл большой вечер профессионального бокса. Впервые за долгое время Россия принимала такое боксёрское шоу, к которому было приковано внимание всего мира. Причина этого – главный бой турнира, в котором выступил чемпион по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, один из лучших бойцов промоутерской компании Top Rank Артур Бетербиев. Пожалуй, это событие по масштабу можно было поставить в один ряд с поединками Мурата Гассиева с Александром Усиком и Сергея Ковалёва с Энтони Ярдом.

При этом, ведущая американская компания во главе с Бобом Арумом фактически полностью доверила проведение шоу российской стороне. Но присутствие Top Rank ощущалось. По центру ринга красовалось знаменитое лого компании, да и отделка канатов постоянно напоминала о том, что Бетербиев – клиент Top Rank.



Прямая трансляция шоу из Москвы транслировалась на ESPN. Доволен ли остался американский зритель организацией турнира? В плане картинки претензий не должно быть никаких. В плане боёв? Тут есть вопросы. Речь не о поединке Бетербиева, который получился на ура, и не о соглавном событии шоу, в котором Павел Силягин провёл мастер-класс Азизбеку Абдугафорову и отобрал у него пояс по версии WBC Silver во втором среднем весе. Эти схватки подарили и настоящую красоту бокса, и драму и все другие составляющие классного противостояния. Но вот то, что происходило до главных боёв вечера немного озадачило. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять.

Кокляев победил легковеса, Дацик выкинул Тайсона за канаты. Что это вообще было? Атмосферу фрик-шоу в Москве подхватили и судьи, выдававшие странные результаты.

За последние месяцы в России проводилось не так уж много громких боксёрских событий. Можно вспомнить возвращение после долгой паузы Мурата Гассиева, а также недавний поединок Фёдора Чудинова с Айзеком Чилембой. Вечер бокса с Гассиевым был старательно испорчен откровенно мешковатым соперником россиянина, а вакханалия, происходившая в ринге перед боем Чудинова, которую зрителю пытались продать под видом бокса, кроме стыда и вовсе ничего не вызывает. Напомним, тогда на ринге выступили Михаил Кокляев, Вячеслав Дацик, Максим Новоселов, Денис Вильданов и другие.



Благо, на вечере бокса с участием Бетербиева, формально проводимом Top Rank, организаторы не додумались провернуть трюк с такими поединками. Но всё-таки несколько совершенно странных встреч зрителям посмотреть довелось.

Так, устроители поединков во главе с известным промоутером Хрюновым откровенно испортили первый бой Александра Беспутина в России. Бывший чемпион мира возвращался в ринг после допинг-скандала. Изначально предполагалось, что с ним встретится аргентинец с футбольной фамилией Верон, но за несколько дней до боя он сдал положительный тест на COVID-19. В итоге Беспутину пришлось искать нового соперника. Понятно, что в условиях дефицита времени сделать это непросто. Но всё же новый оппонент оказался совсем уж слабым вариантом. Под Беспутина бросили 43-летнего украинца Виктора Плотникова, который последний раз побеждал в 2015 году. Львовянина хватило на один раунд, после чего он отказался от продолжения встречи. До сих пор непонятно, чем может быть полезен такой бой самому Беспутину, да ещё и после длительного простоя.



Но на этом странности с боями не закончились. Из ряда вон выходящим получился поединок средневесов Рахмана Ахметханова и поляка украинского происхождения Артёма Карпеца.



Просто к сведению – Рахман, который в прошлом занимался борьбой, проводил первый бой на профессиональном ринге. Он является студентом МГИМО, а боксом занимается всего несколько лет. При желании на сервисе YouTube можно найти пару его любительских поединков, в которых он не только экспериментировал с весовыми категориями (выступая даже в тяжёлом весе), но и неизменно проигрывал. Против него на ринг вышел Артём Карпец, украинец, представляющий Польшу. 37-летний спортсмен проиграл последние 15 поединков. Но за его плечами почти 40 боёв и, очевидно, что новичок калибра Ахметханова не должен был стать для него непреодолимым препятствием. Однако на деле всё получилось очень странно. Весь первый раунд Карпец лениво передвигался по рингу, позволяя сопернику работать первым номером. Казалось, что опытный боксёр просто изучает оппонента. Но во втором раунде всё продолжалось в том же духе, более того, в той же второй трёхминутке всё и закончилось. Ахметханов в одном из эпизодов пробил Карпецу в область печени. Артём буквально взвыл от боли и добирался до своего угла, держась за правый бок. В итоге на счёт десять представитель Польши не был готов продолжать, и рефери пришлось фиксировать нокаут.



Как только бой был остановлен, Артём тут же выпрямился, а на его устах заиграла улыбка.



Что имеем на выходе? За два неполных раунда Карпец не выбросил и двух десятков ударов, а на повторе было видно, что удар Ахметханова пришёлся точно в блок соперника. Весьма удивительно, что далеко не чистое попадание вызвало такой отчаянный крик боли Карпеца. А ещё более удивительнее, что после того, как рефери остановил бой, Артём больше не мучился от боли так сильно. Здесь стоит отметить, что от нокаутов по печени так быстро, и стоя на своих двух в углу ринга, не отходят. В общем, поединок показался весьма неоднозначным и не совсем понятно, почему организаторы шоу думают, что такие схватки уместно ставить в кард турнира компании Top Rank, да ещё и с участием Бетербиева.

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Наконец, ещё один сомнительный по качеству бой прошёл с участием блестящего проспекта первого полусреднего веса Харитон Агрбы. Призёр Европейских игр, двукратный финалист чемпионатов России и мастер спорта международного класса не так давно начал строить карьеру на профессиональном ринге. Тем не менее, богатая любительская карьера позволяет ему уже на старте профессионального пути биться с серьёзной оппозицией. Но, видимо, промоутеры посчитали иначе. На вечер бокса в Москве Агрбе, как и Беспутину, нашли соперника за несколько дней до боя. Венесуэлец Хельбер Рохас запомнился кривлянием, постоянным опусканием рук и железобетонной головой, принявшей на себя массу ударов. Очень скоро рефери надоело смотреть на всё это, и он остановил схватку во втором раунде. Конечно, Агрбу с победой, но вряд ли поединки с такими соперниками добавляют ему вистов. В следующий раз у промоутеров нужно просить кого-то серьёзнее, пока они не загубили парню карьеру на корню.



В целом, добрая половина поединков на вечере бокса с участием Артура Бетербиева получилась на троечку, если не хуже. Казалось бы, Владимиру Хрюнову и Ко дали в руки все карты, предоставили возможность организовать вечер бокса с топ-боем, но и тут едва всё не испортилось. И, будем откровенны, если бы не бои того же Бетербиева, а также классный перфоманс Силягина, к этому турниру были бы куда большие вопросы.



Впрочем, это мы говорим с точки зрения болельщиков. Что же касается Top Rank, то функционеры компании будут смотреть глубже. Не исключено, что после таких поединков, какие были у Ахметханова, Беспутина и других, промоутерская компания просто больше не захочет проводить турниры в России, ну или, как минимум, не станет доверять организацию российской стороне единолично. Возможно, отечественной индустрии профессионального бокса пора делать выводы?