Достать обидчика Лебедева и выйти на титульный бой. Россия, ждём нового чемпиона мира?

Евгений Тищенко идёт по сценарию Усика – через неделю он может стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

27 марта 2021 года в Екатеринбурге, в «Академии единоборств РМК», пройдёт вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions. В рамках шоу состоится ещё несколько титульных поединков, в том числе и женский бой за титул чемпионки мира WBC. Возглавит кард бой олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Евгения Тищенко и серебряного чемпиона WBC южноафриканца Табисо Мчуну.

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Есть все основания полагать, что это будет самый сложный бой в карьере российского боксёра. Свой титул WBC южноафриканец забрал благодаря победе над Денисом Лебедевым. Да и в принципе он дрался с чемпионами мира Александром Усиком и Илунгой Макабу, не говоря уже о большом количестве титульных противостояний против отличных боксеров.

Для Тищенко это не просто вызов, а важный экзамен, который покажет, способен ли он уже сейчас боксировать против сильнейших тяжеловесов мира. За три года российский боксер провел уже восемь поединков, взял титулы WBO Inter-Continental и WBO European и вошёл в рейтинги трёх ведущих организаций – он четвёртый номер WBO, шестой в IBF и 15-й в WBC.

«Предстоящий бой станет показателем моей готовности, покажет готов ли я к хорошим боям или нет. Уровень оппозиции, которую мне предстоит пройти, совершенно разнится с тем, который у меня был. Посмотрим, насколько хорошо прошел мой переход в профессиональный бокс. Можно сказать, что это будет большой урок для меня. После той оппозиции, которая у меня была, сейчас выходить на Мчуну и боксировать 12 раундов будет сложно. Но я готов, я верю в себя, верю в нашу работу с тренером, всё увидим 27 марта», — говорит российский боксер.

В случае победы Тищенко выйдет на победителя пары Макабу vs Папин, которые в обозримом будущем проведут реванш и определят чемпиона мира WBC. И Папин, и Макабу очень жёсткие боксеры, и Тищенко будет очень сложно в любой из этих встреч. Но пока говорить об этом рано, сначала надо пройти Мчуну, забрать у него пояс WBC Silver и самому стать обязательным претендентом. Это главные ставки боя.

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«У меня уже изменились мышление, тактика, изменился процесс подготовки. Мне предстоит очень длинная дистанция и нужно понимать, что один-два раунда ничего не решают в масштабах целой дистанции. Мы работаем с титулованными ребятами — я спаррингую с Садамом Магомедовым (мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России. — Прим. «Чемпионата»), Игорем Михалкиным (дрался за пояс WBO с Ковалевым. — Прим. «Чемпионата») и Николаем Гришуниным», — рассказывает боксер.

Получается, что десятый бой Тищенко может быть уже за титул чемпиона мира WBC. Кажется, что этого опыта слишком мало для противостояний такого уровня, но тот же Александр Усик именно в десятом поединке разобрал поляка Кшиштофа Гловацкого и взял пояс WBO World.

«Мы давно ждали боя, в котором можно себя проверить. Мчуну — топ WBC, всем своим соперникам он доставлял определенные проблемы. Он очень талантлив. Мы разыграем пояс WBC Silver и статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC, поэтому это важный бой и большой шаг вперёд для меня. Я благодарен Игорю Алтушкину (основал RCC Boxing Promotions, глава Русской Медной Компании. — Прим. «Чемпионата») за такую возможность. В нынешних условиях сделать такой бой практически нереально, вне зависимости от территории. Сейчас в целом крайне сложно делать хорошие поединки. Но мы дерëмся, показываем себя и благодарны за это, — продолжает Тищенко.

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Вообще, интрига в поединке достаточно серьёзная. Понятно, что на стороне Тищенко своя площадка и молодость, но всё это нивелируется опытом соперника. И что ещё важно, российский боксер никогда не проходил 12 раундов – максимум восемь. Ни для кого не секрет, что постоянно двигаться по рингу всю отведенную дистанцию очень сложно, тем более для тяжеловесов.

«Ко всем боям мы подходили со всей серьезностью, да, мы впервые готовимся на 12 раундов, до этого мы готовились на десять, и я чувствовал себя хорошо. Единственный вопрос заключается в том, что всё заканчивалось раньше. Сейчас наверняка придётся пройти полную дистанцию, потому что соперник и стилистически, и тактически очень непростой», — заканчивает боксер.