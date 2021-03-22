Ужимки Венома деморализовали соперника. Было ощущение, что Руди ждал рокового удара. Видео

Если попросить поклонников ММА назвать самых эпатажных бойцов Bellator, одним из таковых и, наверняка, первым окажется полусредневес Майкл Пейдж по прозвищу Веном. Британец из каждого своего выступления устраивает шоу, порой явно перебарщивая. После победы он может глумиться над соперником, исполнять прыжки в воздухе и танцевать, даже если оппонент был жёстко нокаутирован и с трудом приходит в себя.

А такие ситуации в поединках с участием Пейджа происходят частенько. Отправлять других спать для Венома – обычное дело. Нокаутами он добыл 11 из 18 своих побед. Козыри бойца – длинные конечности, отличный тайминг, мощная ударная техника и невероятная пластичность. За всю карьеру Пейдж проиграл лишь Дугласу Лиме, после чего сразу же вернулся в обойму и сейчас находится на серии из четырёх побед.

Главного наглеца ММА наказали за понты. Веном начал кривляться и улетел в нокаут. Видео Майкла Пэйджа не любят даже судьи. Слишком вызывающе он себя ведёт.

Такие результаты делают Венома одним из главных претендентов на титульный бой. Интересно, что поражение нокаутом от Лимы в 2019 году не повлияло на психику Пейджа и нисколько не изменило его поведения. Британец неподвластен пораженческим настроениям и просто дальше делает своё дело. А вот его соперники зачастую проигрывали ему ещё до поединка, выходя в октагон откровенно напуганными и потерянными. Таковым выглядел Руди Бирс, которого Веном одолел на турнире Bellator 140 уже на второй минуте боя.

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Непосредственно перед поединком, пока рефери объяснял бойцам главные правила, Пейдж поднял правую руку и впился грозным взглядом в своего оппонента. Бирс же опустил глаза вниз и даже не смотрел на Венома. Да и в целом американец казался потухшим и зажатым. Пейдж сходу принялся менять стойки и размахивать опущенными руками в своей излюбленной манере. Бирс только жался к сетке и чего-то ждал. Через 30 секунд боя, наконец, решил атаковать, но тут же напоролся на правый джеб Майкла, который отправил его в нокдаун.

Бирсу моментально удалось подняться и продолжить бой. Уже через несколько секунд Пейдж попытался нанести удар ногой с разворота, но поскользнулся. Американец тут же провёл захват с последующим тейкдауном. И это было его единственное успешное действие. В партере Веном вышел в более выгодную позицию и принялся избивать соперника. Бирсу пришлось выходить из этого положения, и у него это получилось. Но после того, как боец встал на ноги, эффективных атак провести ему не удалось.

В последний раз пойти на оппонента Бирс решил за несколько секунд до конца второй минуты поединка. Ситуация повторилась, но теперь уже с гораздо более печальным для бойца исходом. Пейдж встретил его правым джебом, который оказался намного сильнее предыдущего. Голова Бирса отклонилась назад, и боец рухнул на настил. Несмотря на то что Руди пытался встать, рефери замахал руками и объявил об остановке боя.

Пейджу, как и всегда, дальнейшая судьба соперника была неинтересна. Он повернулся к октагону и начал устраивать шоу, завершив всё это дело прыжком в воздухе. В общем-то, победителем Веном выглядел с самого начала. Можно ненавидеть этого бойца за его кривляния, но нельзя не восхищаться его уверенностью в себе, которая, вполне вероятно, скоро приведёт его к титулу.