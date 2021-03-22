Матч-реванш Миочич — Нганну на UFC 260: выстоит ли чемпион под напором Хищника? LIVE!

Титульный поединок в элитном тяжёлом дивизионе и ключевая для Абубакара Нурмагомедова схватка с голодным до побед американцем.

В ночь на 28 марта 2021 года по московскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 260. Главным событием на арене «UFC APEX» станет бой-реванш Миочич — Нганну. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого титульного поединка за звание чемпиона в тяжёлой весовой категории, а также расскажет об остальных 10 схватках и событиях вокруг турнира.

В предварительном карде российским болельщикам будет интересен бой Абубакара Нурмагомедова с Джаредом Гуденом.