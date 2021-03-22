Матч-реванш Миочич — Нганну на UFC 260: выстоит ли чемпион под напором Хищника? LIVE!

В ночь на 28 марта 2021 года по московскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 260. Главным событием на арене «UFC APEX» станет бой-реванш Миочич — Нганну. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого титульного поединка за звание чемпиона в тяжёлой весовой категории, а также расскажет об остальных 10 схватках и событиях вокруг турнира.
В предварительном карде российским болельщикам будет интересен бой Абубакара Нурмагомедова с Джаредом Гуденом.
Абубакар Нурмагомедов завершил подготовку к бою с Джаредом Гуденом
Двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов объявил о завершении подготовки к бою на UFC 260. В своём аккаунте в «Инстаграме» спортсмен опубликовал фото с тренером Хавьером Мендесом и поблагодарил специалиста за проделанную работу.
«Вот и подошёл к концу тяжелый тренировочный кэмп, он начинался с сентября 2020 года. И всё это время Хавьер Мендес был всегда рядом, огромное спасибо ему, моей команде и ребятам, которые были рядом всегда и помогали мне в подготовке», – написал Нурмагомедов в соцсети.
Миочич дал прогноз на бой с Нганну на UFC 260
Стипе Миочич считает, что у его будущего соперника Фрэнсиса Нганну нет шансов одержать над ним победу.
«Фрэнсис — очень жёсткий боец. Он постоянно побеждает нокаутом. Но, к сожалению, он снова должен драться со мной. Это плохая часть для него. Конечно, с момента первого боя он стал лучше, но я также прибавил.
Да, я стал старше, но у меня прибавилось мудрости, кроме того я научился новым трюкам. Кто-то говорит, что старых псов невозможно обучить новым трюкам, но это неправда. За последние пару лет я многое узнал. Так что исход нашего повторного боя с Нганну будет таким же. Я выйду из октагона с чемпионским поясом на талии", — приводит слова Миочича BJ Penn.
Во сколько начнётся бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну на UFC 260
Бой Миочич — Нганну на турнире UFC 260 начнётся 28 марта 2021 года не ранее 6:15 по московскому времени.
Титульный бой Волкановски – Ортега перенесён
Изначально в карде UFC 260 значился поединок за титул чемпиона в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Александром Волкановски и Брайаном Ортегой. Но этот бой был снят с турнира. Причиной послужил подтверждённый тест на коронавирус у Волкановски.
Где смотреть онлайн трансляцию UFC 260
Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Полный кард UFC 260
Основной кард UFC 260
Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Тайрон Вудли – Висенте Люке
Томас Алмейда – Шон О’Мэлли
Джейми Малларки – Хама Уорти
Предварительный кард UFC 260
Ранда Маркос – Луана Пинейро
Уилльям Найт – Алонсо Мэнифилд
Джессика Пенна – Ханна Голди
Джаред Гуден – Абубакар Нурмагомедов
Ранний предварительный кард
Модестас Букаускас – Михал Олексейчук
Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик
Шейн Янг – Омар Моралес
Марк-Андре Баррио – Абу Азейтар
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