Хотел разнять драчунов, получил ножом в грудь. Подробности убийства чемпиона мира по ММА

Драки с участием бойцов ММА за пределами октагона, к сожалению, не редкость. Чаще всего инциденты заканчиваются плачевно для противников бойцов. Но в этот раз ситуация была нетипичной. В одном из ресторанов Моздока чемпион мира по ММА Алан Хадзиев решил разнять дерущихся, а в итоге получил ранение в область сердца и умер.

Как сообщают телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ, в ресторане «Вегас» в ночь на 23 марта началась драка, и Алан попытался погасить конфликт. Оказалось, что у одного из участников потасовки в руках был нож. Нападавший ранил 29-летнего парня, который сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, и 31-летнего Хадзиева.

Преступления без наказаний? Уличные драки бойцов откровенно надоели Проблему решат жёсткие меры и последовательность правоохранительных органов.

Раны Алана оказались серьёзными, и спортсмен скончался в реанимации. Сразу после того, как Хадзиев получил ранение, на нападавшего с ножом набросился родной брат Алана. Сообщается, что убийца Хадзиева был местным предпринимателем. Его госпитализировали, но он также умер в больнице.

Сам Алан в последнее время жил в подмосковных Люберцах, а на родину приехал, чтобы обвенчаться со своей женой, с которой они совсем недавно заключили брак. По информации Газета.ru, Хадзиев должен был уехать обратно 23 марта, так как на 24-е и 26-е числа у него были запланированы тренировки. Как рассказал сайту «15-й Регион» президент федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов, в ресторан Алана пригласили друзья. Спортсмен не хотел идти, но в итоге всё-таки согласился.

Фото: Из личного архива Алана Хадзиева

В своё время Хадзиев уехал из Моздока, чтобы самореализовываться и развиваться дальше как спортсмен. На родине остались трое братьев и мама. Отец умер в 2004 году от сахарного диабета. В детстве Алан занимался боксом, кикбоксингом, ушу-саньда, дзюдо и вольной борьбой. Смешанными единоборствами Хадзиев начал заниматься в 25 лет. Свои первые соревнования он провёл в Кисловодске по версии FCF-MMA на Международном Кубке Содружества в 2015 году. Спортсмен стал первым и получил звание мастера спорта международного класса в категории свыше 93 килограммов.

Когда голый кулак как оружие. Нужно ли ужесточить наказание бойцам за драки на улице? Примеры Сергея Харитонова, Расула Мирзаева и многих других буквально кричат о том, что профессиональных бойцов нужно приравнять к оружию.

«После этого неоднократно побеждал на чемпионатах России, Евразии. И на очередном чемпионате России, который был отбором на чемпионат мира, я занял первое место. Попал в сборную команды России по версии FCF-MMA. На чемпионате мира по жеребьёвке мне выпало два соперника из Кыргызстана, над которыми я одержал досрочные победы в первом раунде. Стал чемпионом мира FCF-MMA и получил звание гранд-мастера, чёрный пояс, 3 дан», – рассказывал Хадзиев в интервью «Люберецкой панораме» в марте 2020 года.

В 2021 году Алан Хадзиев также начал участвовать в кулачных боях. На турнире проекта Godzilla Fight он на пятой секунде поединка нокаутировал Адама Абубакарова. На другом турнире, Punch Club, выиграл единогласным решением судей у Дмитрия Муратова. Когда бой закончился, Хадзиев рассказал, что вернулся в спорт всего 3 месяца назад.

Алан работал в люберецком клубе «Территория фитнеса» тренером по ММА: он занимался с детьми и подростками. Позже познакомился с руководителем РОО «РосМолСпорт МО» Сергеем Агаджаняном, стал членом правления организации и вместе с движением «Русский характер» проводил мастер-классы в парках, школах, лицеях и детских приютах. По словам самого Хадзиева, они занимались пропагандой здорового образа жизни, патриотическим воспитанием молодежи, формированием культурных и семейных ценностей, свойственных народам России. Алан признавался, что мечтает открыть собственный бойцовский клуб и воспитывать чемпионов в городском округе Люберцы.

Фото: Из личного архива Алана Хадзиева

Окружающие отзывались о Хадзиеве как о добром и открытом человеке. Как рассказал «360» друг Алана Сергей Агаджанян, в период пандемии спортсмен помогал пожилым людям, которые находились на обязательной самоизоляции. А бесстрашным Хадзиев был с детства.

«Когда мне было 14 лет, у нас проходили соревнования по футболу между дворами нашего города, и я был тренером младшей команды своего двора. Тогда моя команда заняла первое место, и я решил повести ребят на детский пляж купаться. И когда мы подходили к берегу, увидел, как мальчик барахтается и тонет в воде. Не думая, прямо в одежде прыгнул в воду и спас его», – рассказывал Алан «Люберецкой панораме».