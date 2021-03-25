«Пока не пропущу, не заведусь». Фёдор Емельяненко готовит в Bellator нового чемпиона?

До сих пор в рамках специального проекта «Чемпионата» и «Okko Спорт» мы публиковали биографии российских бойцов, достигших вершин в одной из самых значимых лиг в истории ММА — Bellator. Тех, кто либо завоевал там чемпионство, либо долго и ярко выступал. Сейчас же представляем бойца, который дебютировал сравнительно недавно, но, по мнению многих экспертов, имеет все шансы вскоре побороться за чемпионский пояс. Ведь если вспомнить известный ответ Помпея Сулле, «больше людей поклоняется восходящему солнцу, чем заходящему…»

Река просторной родины моей,

Просторная,

Иди под непогодой,

Теки, Иртыш, выплëскивай язей —

Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый

Сибирь, как в песне поётся, тоже русская земля, только на порядок суровей. Непокорная стихия и беспощадный климат закаляют характеры, словно сталь. Там, где многоводный Тобол впадает в могучий, быстрый Иртыш, находится город Тобольск. Не слишком велик, но с богатым прошлым. Впервые был упомянут в летописях как форпост Ермака и затем не раз играл немаловажную роль в истории и культуре России. Если самым известным уроженцем Тобольска является (и, скорее всего, навеки) легендарный Дмитрий Иванович Менделеев, то у героя нашего очерка есть все шансы прославить малую родину в мире бойцовских видов спорта.

Фото: Bellator.com

Речь идёт о средневесе Анатолии Токове. За десятилетие в ММА он имеет очень солидный карьерный показатель: 29-2, причём 23 победы добыты им досрочно. Затянувшаяся пандемия слегка приостановила его победную поступь, но в Bellator он непобедим — 5-0. Более того, лишь другой сибиряк избежал досрочного поражения от его рук, а ведь соперниками Токова были ветераны UFC, Strikeforce, PFL, обладатели чемпионских поясов и доселе не знали досрочных поражений. Вполне возможно, что скоро он поборется за чемпионский пояс против знаменитого Гегарда Мусаси. Каким же был его путь к контендерскому статусу?





Стоимость подписки в ранней продаже — 1990 рублей. Далее она увеличится до 2990 рублей в год, или 299 рублей в месяц. С 1 января 2021 года «Okko Спорт» стал официальным вещателем Bellator в России, а с 11 марта — Brave CF. Поэтому схватки с участием наших спортсменов и не только можно будет смотреть в отличном качестве и с комментариями опытных экспертов на русском языке эксклюзивно в мультимедийном сервисе Okko. Для круглосуточного доступа к прямым трансляциям турниров и архивному контенту, а также авторским аналитическим и развлекательным программам необходимо оформить годовую подписку «Okko MMA» по ссылке . Подписчики увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент топового промоушена.Стоимость подписки в ранней продаже — 1990 рублей. Далее она увеличится до 2990 рублей в год, или 299 рублей в месяц.

Детство в «лихих 90-х»: Токов поздно познакомился с боевыми искусствами

Анатолий родился в Тобольске в 1990 году и вырос в «лихие 90-е». Токов происходит из дружной русско-кабардинской семьи (не всегда ведь эти нации битвы ведут, как в лубочной литературе 19-го века). Время, когда он рос, и впечатления, полученные им, наложили свой отпечаток. Все, кто достиг более-менее осмысленного возраста в конце 80-х — начале 90-х, помнят бум фильмов-боевиков. Очень многим пацанам хотелось подражать кумирам. В ближайшем к дому Анатолия спортивном клубе «Сибиряк» преподавали армейский рукопашный бой — это и стало базой Токова. Хотя он и начал тренировки достаточно поздно, в 15 лет, под руководством тренера Андрея Сабарова юноша не только научился драться, но и выработал хладнокровие и разумный подход. Родители поддерживали спортивные устремления сына, но настаивали на том, чтоб он не отвлекался от образования.

Такая двойная поддержка и мотивация довольно скоро принесли плоды. И в жизни, и в поединках молодой тоболяк доказал, что рассудителен не по годам. К 19-летнему возрасту он стал чемпионом России по АРБ, окончил Тобольскую государственную социально-педагогическую академию им. Д. И. Менделеева, а также успел жениться и стать отцом. Именно необходимость содержать семью мотивировала на выступления в смешанных единоборствах.

Эволюция Bellator: как круглая клетка завоевала мир смешанных единоборств Путь от компании-новичка до безусловного лидера длился 12 лет. И это далеко не конец.

Переезд в Санкт-Петербург и серьёзное заявление в М-1

Ну, и хватит о Тоболе и сибирском кураже.

Кто наелся здешней воли, не изменится уже.

Вот и снова стынут реки, осыпается листва

Даже в двадцать первом веке от Христова Рождества



«Благородный муж не приступает к незнакомому делу, пока не наберется мудрости у учителя», но в родном городе Анатолия с мудростью по части ММА было трудновато. Это побудило его повышать квалификацию там, где это возможно делать. Токов отправился в европейскую часть России и вступил в клуб Red Devils. АРБ, конечно, хорошее смешанное боевое искусство, но спортсмену надо было подтянуть борьбу, освоить необходимые для клетки приёмы. Анатолий оказался способным учеником, быстро и твёрдо усваивающим урок.

В отличие от Олега Тактарова, Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова, Вадима Немкова и других известных российских бойцов, у нашего героя нет достижений в самбо. Но он сумел эффективно совместить борцовскую технику с мощной ударкой: 7 из 23 его досрочных побед были достигнуты болевыми/удушающими. Заявил же он о себе сразу, нокаутировав в 19 лет 32-летнего бойца под эгидой М-1. И в последующие два года зарекомендовал себя сущим ураганом: 7-0 и все досрочные (6 нокаутов, сдача). Казалось, ничто не может остановить широкой поступи Токова.



Однако в мире боевых видов спорта никто не застрахован от возможной неудачи. В рамках турнира S-70 Анатолий выступил против Магомеда Магомедкеримова (нынешнего бойца PFL) в Волгограде. И проиграл, пойдя на размен и попавшись под удар в начале первого раунда.



В спортивной истории, как и в истории вообще, наибольшее уважение вызывают персонажи, которые не сломились после неудачи, а, наоборот, после неё научились чему-то и вернулись с новым рвением. Анатолий в основном выступал в России, чаще всего в ведущих лигах — М-1, ACВ. И после поражения выиграл следующие 17 боёв кряду, 12 из них досрочно. Особенно показательна его победа над одним из самых известных российских бойцов на данный момент — Магой Исмаиловым. Впрочем, для Лысого Хищника тот бой был лишь четвёртым в карьере. Интересно другое: рукопашный боец сумел взять кимурой противника с незаурядной борцовской базой.

Тренировки с Емельяненко открыли новые горизонты, но карьера в российских промоушенах подошла к концу

Со временем поверженными соперниками Токова всё чаще становились иностранные бойцы, что явственно свидетельство о его готовности к международному уровню. В конце 2014-го он забрал единогласное решение над Джорданом Смитом, бывшим бойцом Bellator. А следующий год стал для Анатолия ещё более знаменательным: он вступил в команду Фёдора Емельяненко в Старом Осколе. Это открыло перед ним новые возможности как в плане тренировок, так и по экспозиции. В конце того же года сибиряк впервые выступил за рубежом, на ивенте Rizin в Сайтаме, где уже на первой минуте нокаутировал действующего беллаторца Эй Джей Мэттьюза. Фёдор же подготовил Токова к чемпионскому бою в ACB против опытного Арби Агуева. Уроки не прошли даром — Анатолий нокаутировал Агуева в четвёртом раунде.

Кто сказал, один не воин, не величина,

Кто сказал, другие времена?

Мир жесток и неспокоен, за волной волна.

Не робей и не собьёт она,

Встань, страх преодолей,

Встань, в полный рост,

Встань, на земле своей

И достань рукой до звёзд

Группа «Ария» — Страх преодолей!

Без преувеличения можно сказать, что тот бой был одним из знаковых в истории ACB/ACA. Уже с самого начала стало ясно, что ничьей здесь не будет — столь яростен был напор обоих бойцов, причём «от звонка до звонка». Когда неоднократно казалось, что силы оставили спортсменов, то один, то другой вдруг буквально взрывались. Арена в Ростове-на-Дону сотрясалась от неистовых криков болельщиков. Неизвестно, каким образом бой дошел до четвёртого раунда. В начале поединка преимущество было у Монстра Агуева, дважды отправившего Токова в нокдаун. Затем тоболяк перехватил инициативу, и его удары стали достигать цели, Агуев же начал искать счастья в партере. Развязка наступила за минуту до конца предпоследнего отрезка. Токов свалил оппонента на настил и добил его на земле.

Фото: Bellator.com

Всё шло к новым боям под эгидой грозненского промоушена. Называлась кандидатура Альберта Дураева, которого Токов победил нокаутом пару лет назад. Но что-то пошло не так в переговорах, и организация лишила Анатолия чемпионского пояса и исключила его из своих рядов.



Токов провёл ещё два боя в российских организациях. На Fight Nights Global 50 он одержал победу единогласным решением. Но его последний бой в М-1 внезапно обернулся вторым и на данный момент последним поражением в его карьере. Будущий боец UFC Рамазан Эмеев взял над ним верх, доминируя борьбой в течении всего боя и забрав уверенное единогласное решение.

Вадим эффектным маваши отомстил за учителя! Развязка, как в лучших боевиках Ван Дамма Счастливая улыбка Фёдора Емельяненко и чемпионский пояс Bellator стали достойной наградой за шикарный бой Немкова.

Дебют за океаном: первые бои под эгидой Bellator

На карьеру Токова это, впрочем, не повлияло. Он был подписан в Bellator и уже в начале следующего года дебютировал за океаном. Первые бои выдались удачными: победа нокаутом в дебютном бою, гильотиной — во втором. Третий же бой свёл двух сибиряков друг с другом — уже известного экс-чемпиона организации и её восходящую звезду.



Именно против Токова выступил Александр Шлеменко. В основном карде Bellator 208 два уроженца Сибири с базой АРБ выдали техничный и ровный бой. В ходе него тоболяк выглядел предпочтительнее омича и взял близкое единогласное решение, сохранив заокеанский показатель безупречным.



Организация была весьма довольна своим приобретением. Настолько, что даже подписала контракт с младшим братом Анатолия Владимиром, который выступал в лёгком весе (рассудив, видимо, что один сибиряк хорошо, а два — лучше). Братья вместе участвовали на ивентах Bellator 218 и Bellator 229, каждый отметился победой. Но первый из этих вечеров едва не вошёл в пассив Анатолия, и вновь ему пришлось проявлять характер.



Кто сказал, борьба напрасна, зло сильней добра?

Кто сказал, спасайся, вот нора?

Путь тяжёл, но цель прекрасна, как огонь костра,

Человек, настал твой час, пора.

Встань, страх преодолей,

Встань, в полный рост,

Встань, на земле своей

И достань рукой до звёзд

Группа «Ария» — Страх преодолей!



Пожалуй, он вышел против самого опасного соперника за всю карьеру. Джеральд Харрис, имевший опыт и в UFC, и в WSOF, едва не финишировал Токова ближе к концу первого раунда: отправил его на канвас и начал осыпать ударами. Временами казалось, что он вырубил Анатолия и не единожды. Обычно такие бои останавливаются. Но рефери решил продолжить, а Токов в буквальном смысле слова выжил. В начале второго раунда он сумел встретить пошедшего было вперёд Харриса на встречных курсах, потрясти его и заставить раскрыться. А затем гильотинировал оппонента.

Фото: Bellator.com

Что происходит в настоящее время?

Последний на данный момент бой Анатолий провёл против крепкого и опытного Грачо Дарпиняна. Армянский боец до этого выступал в основном в западноевропейских организациях, у него в пассиве было несколько поражений, но лишь одно досрочное. Против Токова он не имел никаких шансов. Сумел дотерпеть до конца второго раунда, но был побежден техническим нокаутом.

Фото: Bellator.com

Злосчастный 2020-й стал неудачным для братьев Токовых. У Анатолия сорвался бой по причине пандемии. Владимир, правда, выступил в октябре, но потерпел досадное и близкое поражение раздельным решением. Однако нет сомнений, что скоро у Анатолия будут новые возможности показать себя. Средневесовой дивизион Bellator весьма силён. Многие желают перехода Гегарда Мусаси в полутяжи и его боя против Вадима Немкова. Конечно, это событие обещает быть громким. Но по тем же причинам (стиль ведения боя) поединок Мусаси — Токов за пояс в среднем весе не может не вызывать интереса.



Что мы знаем о личной жизни Анатолия Токова? Как мы все, думаю, заметили в последнее время, российские бойцы в основном делятся на «шебутных» (тот же Лысый Хищник) и «солидных» (в основном, все лучшие). Скажем так, поведением Анатолий Токов напоминает Фёдора Емельяненко, отнюдь не Александра. В скандалах не засветился. Женат уже больше 10 лет, растит двух дочерей. Чеховское «В Москву! В Москву» не восклицает, хотя живёт и тренируется в Старом Осколе. Боец вполне искренен в своём желании вернуться в родной Тобольск — редкость в современной России. Видимо, он, как Плутарх, сможет со временем сказать: «…Я живу в маленьком городе, и чтобы он не сделался еще меньше, охотно в нём остаюсь».

«Триумф русского характера!» Главный бой в карьере Александра Шлеменко «Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Слова Шторма, ставшие уже легендарными.

Фирменная фишка Анатолия

«Толя просто талантище, конечно. Настолько иногда приятно на него смотреть, интерсно. Он как никто двигается, быстрый, чувствительный. Но, несмотря на все эти плюсы, умудряется он ещё и пропустить, — с улыбкой рассказывает Фёдор в интервью „Оkkо Спорт“. — У Анатолия возникали проблемы, и мы видели эти ошибки. И я его спрашиваю: „Толя, ну зачем ты совершил эту ошибку? Тебя же просили не делать этого“.

«Анатолий в команде был самый опытный, — продолжает Емельяненко. — Но видно, что путь его был не гладкий. Поэтому всё так, как есть. Сейчас, мне кажется, вопросов нет, с кем ему драться. Я не вижу ничего сверхестественного в Мусаси. Не тот это боец, который может составить Анатолию конкуренцию. На мой взгляд. Да, есть у него свои сильные стороны. Я не знаю, с чем это может быть связано, но один бой он может провести высококлассно, а другой просто отбыть. Но, даже если брать лучшие бои, Толя выше его по уровню, классу и таланту. Да по всем параметрам», — убеждён наставник бойца, которому летом предстоит биться за пояс.

«Есть такая категория боксёров и борцов, которые спят, пока не пропустят плюху или не нарвутся на бросок. Анатолию вот нужна встряска такая. Тогда он видит всё, чувствует острее, понимает, что нужно отработать то, что только что потерял. И тогда он включается на всю катушку», — подтверждает слова Емельяненко тренер команды «Fedor Team» Александр Мичков.

«Я не знаю. Сам иногда смотрю и думаю, что, пока не пропущу, не заведусь, к сожалению (смеётся). Да. на первых минутах можно хапануть нормально. Но я же стараюсь прощупать соперника, на скорость его посмотреть. И уже по дистанции понимаю, быстрее я или медленнее. И что мне тогда делать дальше».