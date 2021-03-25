«Постараюсь повредить Уайта». Поветкин заявил, что его не пугает улучшенный Диллиан

27 марта временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин проведёт реванш с Диллианом Уайтом. Схватка пройдёт в Гибралтаре, куда Витязь со своей командой уже отбыл. Британец, невзирая на сокрушительное поражение нокаутом в первой схватке с Александром, бравирует и грозится легко победить ветерана профессионального бокса.

В рамках медианедели перед боем Александр пообщался с журналистами, отметив, что его не пугает улучшенный Диллиан. Вопросы были разные, некоторые не вошли в этот дайджест, чтобы не компрометировать коллег. Саша несколько раз откровенно смеялся. Спасибо, что подняли настроение российскому чемпиону. Предлагаем вам самые примечательные моменты.

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— Сказывается ли на самочувствии тот факт, что ты переболел коронавирусом?

— Я на это внимания вообще не обращаю. Я тренируюсь, нормально себя чувствую. Рад, что скоро состоится бой.



— Ты знаешь, что такое быть чемпионом мира. Сможет ли Уайт им стать или будет очередной твоей жертвой?

— Скоро всё узнаем. Можно говорить, что угодно. Как будет на самом деле, всё узнаем.



— Людям показалось, что болезнь была серьёзной, вы были в больнице. Но Диллиан Уайт сомневается в том, что так случилось на самом деле, и полагает, что это затяжка времени.

— Что я могу ему ответить? У нас есть все документы. Это же врачи меня лечили. Откуда я знаю, что там было. Поставили диагноз – коронавирус. После этого провели курс лечения. Насколько там всё было серьёзно, я не знаю. Неужели, я должен ещё что-то на это отвечать? Если бы я не болел, с радостью вышел бы побоксировать. Чем быстрее, тем лучше. Для меня. Для него было хуже – «чем быстрее». Это он был в нокауте. Я считаю, что это как раз ему на пользу идёт. Больше восстановится.

— Александр, вы сделали это один раз, есть ли настрой повторить? Положить его.

— У меня и в первый раз такого настроя не было. Про то, что получилось, я уже давно забыл. Самое главное, что будет сейчас. Нужно подойти к этому бою в хорошей форме и забыть о том, что было. Этот бой будет совсем другой.

— Из-за болезни у вас появилась возможность провести время с семьёй. Вы чему-то учите сына, когда бываете с ним?

— Да, я проводил с семьёй время. А сын… Сын пока маленький, чему его научишь? (улыбается). А так интересно с ним общаться, играться.

Александр Поветкин женат во второй раз. От первого брака у него есть дочь Арина. Она живёт с отцом и его новой супругой Евгенией Меркуловой (дочерью известного дзюдоиста Юрия Меркулова). 24 апреля 2020 года у пары родился сын. Мальчика назвали Вячеслав. женат во второй раз. От первого брака у него есть дочь Арина. Она живёт с отцом и его новой супругой(дочерью известного дзюдоиста Юрия Меркулова). 24 апреля 2020 года у пары родился сын. Мальчика назвали

— Саша, где была вся твоя белая сила (White Power), когда ты дрался с Джошуа, Кличко и в остальных больших боях?

— Мощь где была? (улыбается). Какой интересный вопрос. Всегда, когда я боксировал, старался сделать всё, что мог. Но эти ребята оказались сильнее меня. Вот и всё. Что я тут ещё могу сказать?



— На вид сейчас вы в очень хорошей форме. Сказывается ли на вас возраст? Вам становится сложнее или, наоборот, вы чувствуете себя ещё лучше?

— Трудно сказать. Сейчас я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме. Возраста не чувствую совсем. Как будто мне 25.

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— Александр, вспомним тот самый эпизод в пятом раунде первого боя с Уайтом (эпизод, в котором Александр нокаутировал Диллиана. – Прим. «Чемпионата»). Его можно назвать одним из самых примечательных в твоей карьере?

— Конечно, я был счастлив и рад. Для меня это запоминающийся момент.



— В связи с тем, что ведутся активные движения по теме боя Фьюри с Джошуа, возможного реванша, возникает вопрос о твоих возможных перспективах. Готов ли ты к бою с Уайлдером.

— Если такой расклад возможен, это будет очень хорошо. Уайлдер – очень хороший боксёр. Мне это было бы интересно — с ним побоксировать. У нас не получилось один раз организовать, если случится сейчас, будет хорошо.



— Александр, есть ли у вас какие-то особые ритуалы перед боем? Как вы настраиваетесь на поединок? Как вы себя успокаиваете?

— Я и так спокоен. Меня не надо успокаивать. Я люблю прогуляться. А когда уже прихожу на сам бой, начинаю гонять его в голове. Думаю, как я буду боксировать, какие комбинации проводить. Завести себя, растрясти, взбодриться.

— Александр, вы проводите с Уайтом второй бой за год. Ожидаете ли вы каких-то сюрпризов от Диллиана?

— Думаю, что слишком сильно он свой стиль навряд ли поменяет. Может, повнимательнее будет. Я готов к любому раскладу. Если он начнёт, например, с первых секунд атаковать. Я могу сказать, на чём я акцентировал свою подготовку. Я работал над тем, чтобы руки выше держать, уши защищать. Вот моя специфика. Опять же, за такое короткое время вряд ли можно что-то кардинально поменять.



— Диллиан считает предстоящий бой самым важным в его карьере. На взвешивании он не пожал вам руку. Означает ли это, что Уайт не воспринимает вас всерьёз?

— Трудно сказать. Не то чтобы он меня всерьёз не воспринимает. Там какой-то свой менталитет. Может, он хотел меня разозлить? Чтобы я ошибки допускать начал, может, у него характер такой. Я на такое внимания не обращаю.

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— В четвёртом раунде первого боя вы дважды упали. Как внутренне на это отреагировали? Удивились? Как после этого поменялись ваши планы на бой?

— Да, сам факт меня удивил. Я пропустил удары, сам не ожидая этого. Но моего стремления к победе это не изменило. Что касается зашедшего решающего удара, то мы отрабатывали его на лапах, я серьёзно его готовил. Хорошо, что тот самый удар прошёл, что всё получилось.



— В отличие от первого боя, сейчас большинство специалистов называют вас фаворитом. Для вас это поддержка или дополнительное давление?

— Если честно, я этого не слышал. Да и внимания на это я не обращаю. Выйду в ринг и постараюсь выиграть. Кто-то делает фаворитом его, повторюсь, я на это внимания не обращаю. Ринг всё покажет.



— Повторение – мать учения. Будете ли извлекать уроки из первого боя?

— Конечно, буду. Я просматривал бой, смотрел на свои ошибки, его ошибки. Постараюсь лучше применять разные приёмы, чтобы повредить своего соперника.



— Если ты выиграешь снова, с кем ты предпочёл бы драться? Гипотетически. И кто ваш фаворит в бою Фьюри – Джошуа?

— Я никогда не забегаю вперёд. У меня есть бой, я на него настраиваюсь. Что будет потом, я не смотрю. Что касается фаворита в паре Фьюри – Джошуа… Знаете, бокс – это такая непредсказуемая вещь. Тайсон и Энтони – это хорошие и сильные боксёры. Джошуа более собранный, техничный, атлетичный. А Фьюри такой нестандартный, стильный боксёр. Непонятно, не знаю.



— Как прошёл тренировочный лагерь? Удалось ли подобрать спарринг-партнёров под стиль Диллиана Уайта?

— Сложности со спарринг-партнёрами, конечно, были. Сейчас все страны закрыты на карантин. Но у меня были, считаю, хорошие спарринг-партнёры – Магомедрасул Меджидов и украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий. Это отличные боксёры.



— Диллиан описывает ситуацию, как фатальную ошибку со своей стороны, что вы победили из-за шального попадания. Так ли это?

— Мы этот удар отрабатывали, я говорил. Я не считаю, что он случайный. Это отработанный и чёткий удар. Хорошо, что мне удалось нанести его в нужное время. Вот так я вам скажу.

Стать миллионером, проиграв первый бой в карьере. Любопытные факты о Поветкине. Видео У Александра необычные религиозные предпочтения и уникальный рекорд среди российских боксёров-супертяжей.

— Есть ли какие-то вещи, которые вы вынесли из первого боя и которые старались улучшить при подготовке к реваншу?

— Я говорил уже про защиту. Чтобы руки были на месте. Говорить можно всё, что угодно. Посмотрим, как это получится в бою.



— На предстоящем вечере бокса будут зрители. Такого давно не было, каких ожидаете эмоций?

— Интереса это, конечно, добавляет. Но я на такие вещи внимания никогда не обращал. Есть болельщики или нет. В ринг я выхожу боксировать, всё остальное – неважно.



— Александр, вы готовились в тёплом климате. Это было сделано намеренно?

— Вряд ли это что-то меняет. Просто там (Поветкин проводил тренировочный лагерь в Краснодаре. – Прим. «Чемпионата») предложили хорошие условия. Нет, конечно, комфортно, когда необходимо меньше вещей на себя надевать, бегать там комфортно.