«Угомони ты его уже навсегда». Поветкин едет в Гибралтар выполнять заветы Ковалёва

27 марта в заморском владении Британской короны Гибралтаре пройдёт большой вечер профессионального бокса. Его главным событием станет титульный бой в супертяжёлом весе. Обладатель временного титула по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин даст реванш Диллиану Уайту. Что изменилось с момента их первого поединка и в каком состоянии боксёры подходят ко второй схватке? Отвечаем на все актуальные вопросы в нашем превью ко второму бою.

Бой Поветкин — Уайт 2. Витязь научил Диллиана уважению, вне ринга он уже победил! LIVE! Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Как прошёл первый бой?

Первый бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошёл 22 августа 2020 года. То был первый по-настоящему значимый вечер бокса с момента начала пандемии коронавируса. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн реализовал идею так называемого «Боксёрского сада», проведя несколько больших ивентов во дворе родового поместья.



Витязь, в силу возраста, а также не совсем удачного предыдущего поединка с Майклом Хантером, был аутсайдером встречи. Уайт же принялся оправдывать статус фаворита с самого начала. Уже с первых минут россиянин пропускал слишком много. С каждым раундом положение Александра ухудшалось. В четвёртом раунде, когда Поветкин побывал в двух нокдаунах, казалось, что конец уже близок. И действительно, развязка наступила уже в следующем раунде. Но получилась она совершенно неожиданной. В одном из эпизодов Поветкин идеально исполнил апперкот после уклона, отправив Уайта в глубочайший нокаут. Таким образом, россиянин стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC.

Переносы реванша

Уже сразу после боя, едва Уайт пришёл в себя, стало ясно, что наклёвывается реванш. Соответствующий пункт был прописан в контракте, и Диллиан не намеревался от него отказываться. Более того, он попросил Хирна об организации повторной встречи в вечер боя, 22 августа.



Стороны быстро пришли к согласию. Повторная схватка была назначена на 21 ноября. Откровенно говоря, это было на руку Александру. Вряд ли Диллиан полностью бы восстановился после тяжелейшего нокаута всего за три месяца. И надо сказать, что Уайту повезло. Незадолго до поединка у Поветкина диагностировали коронавирус, который прошёл достаточно тяжело и даже сопровождался госпитализацией. Сначала говорилось, что реванш перенесут на 30 января. Но были ещё мелкие травмы, и, главное, восстановление после болезни заняло у Витязя больше времени. Тогда промоутеры утвердили новую дату — 6 марта. Но она также сорвалась. Усложнившаяся эпидемиологическая обстановка в Великобритании создала некоторые проблемы. Наконец, организаторы поединка остановились на 27 марта, а местом его проведения назвали Гибралтар.

Как дела у боксёров?

Диллиан Уайт, невзирая на поражение, бравировал уже буквально через несколько дней. Британец отмечал, и надо сказать справедливо, что он лидировал по очкам и практически победил Поветкина. Злодей с завидной исправностью повторял, что уж в реванше довершит начатое в четвёртом раунде первого боя и нокаутирует Поветкина и, более того, уверял, что Александр его не нокаутировал. По словам Уайта, остановка встречи была в большей степени инициативой рефери. Это вызывало то ли смех, то ли раздражение у болельщиков Александра. Так, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв под одним из постов Поветкина об Уайте оставил следующий комментарий.



«Угомони ты его уже навсегда». И действительно, ещё одно поражение может стоить Уайту продолжения карьеры, о чём, к слову, говорил и другой экс-чемпион Тони Белль.



Но Уайту, похоже, море по колено. После тяжёлого нокаута он практически не дал себе возможности восстановиться и быстро вернулся к тренировкам, о чём рассказывал и в «Инстаграме». И не совсем понятно, как это на нём отразится. В конце концов, нужно понимать, что в спортивной медицине не просто так вводятся длительные запреты на занятия спортом после нокаутов, и даже нокдаунов.



Что касается Поветкина, то он, как говорилось выше, восстанавливался после поединка, приводил в порядок организм, как вдруг был настигнут коронавирусом. По словам Витязя, температура выше 38 держалась у него больше недели. Так что сейчас можно лишь предполагать, как на 41-летнем боксёре сказалась неприятная болезнь.

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Чего нам ждать от реванша?

Каков будет исход боя? Вопрос непростой. У букмекеров явным фаворитом идёт Диллиан Уайт. И действительно, ход первой встречи показал, что спортивная старость потихоньку достаёт своими лапами Поветкина. Будем откровенны, Александр вчистую проигрывал бой, но его апперкот сработал как никогда вовремя.

И в преддверии поединка остаётся один важный вопрос. Как этот самый апперкот повлиял на Уайта? В боксе существует такое понятие, как «пробитый боксёр». Такой ярлык спортсмен получает в том случае, если после какого-либо знакового поражения нокаутом больше не может держать удар и не способен выйти на прежний уровень. История знает немало таких примеров, достаточно вспомнить великолепных технарей Исмаила Силлаха, Хуана Мануэля Лопеса, Романа Мартинеса и других.



И если предположить, что Уайт после нокаута от Поветкина безнадёжно пробит, то у Александра появляется шанс на ещё один успех. Если же Диллиан восстановился, то надеяться на шальную победу два раза кряду сложно. Особенно с учётом того, что Поветкин перенёс коронавирус, а также стал старше ещё на полгода. В любом случае, желаем удачи Александру и будем держать за него кулаки!