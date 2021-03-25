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Тим Цзю — Деннис Хоган, дата боя, когда и где смотреть онлайн-трансляцию 31 марта 2021

Тим Цзю — Деннис Хоган, дата боя, онлайн
Игорь Брагин
Бой Цзю — Хоган. Тимофей не забывает свои корни, Россия, поддержим нашего парня! LIVE!
Все самые интересные подробности вокруг боя российского австралийца — в онлайн-трансляции «Чемпионат».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

31 марта 2021 года на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия) пройдет боксёрский вечер «Steel City Showdown». В главном поединке встретятся обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и Деннис Хоган. Победитель получит возможность оспорить главный пояс WBO, который принадлежащий в настоящее время Брайану Кастаньо.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя и подробно расскажет о событиях вокруг него.

Бой Цзю – Хоган: где смотреть онлайн-трансляцию Бой Цзю – Хоган: где пройдёт Цзю – Хоган: полный кард боксёрского вечера «Steel City Showdown»
Live Игорь Брагин

Бой Тима Цзю с Деннисом Хоганом был под угрозой срыва

В феврале появилась информация, что бой может не состояться. Причина этого — травма носа, которую на одной из тренировок получил Хоган. Решение в команде ирландца пока не принято. Снимется ли он с поединка, станет известно в ближайшее время, сообщает Fightnews.

Но всё обошлось и уже в среду, 31 марта, мы с вами сможем поболеть за Тимофея!

21:32 Игорь Брагин

Бой Цзю – Хоган: где смотреть онлайн-трансляцию

Бойцовский вечер «Steel City Showdown» начнётся 31 марта в 11:00 по московскому времени. Трансляцию главного боя проведёт телеканал Матч ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в 13:30.

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21:31 Игорь Брагин

Бой Цзю – Хоган: где пройдёт

Бойцовский вечер «Steel City Showdown» пройдёт на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия.

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21:31 Игорь Брагин

Тим Цзю поддержал Путина!

Тимофей не так давно совершил сильный гражданский поступок, посетив акцию казаков в Австралии

«Я сам был очень удивлён, когда он появился на нашей акции, сказав, что, «конечно, я тут за Путина». Причём он сказал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима Цзю знает весь Зелёный континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина — это смелый поступок...», — приводит слова организатора акции EADaily.

Подробнее на «Чемпионате»:

«Я здесь за Путина». Цзю-младший пришёл на акцию казаков в Австралии
21:30 Игорь Брагин

Цзю – Хоган: полный кард боксёрского вечера «Steel City Showdown»

Главное событие

Тим Цзю – Деннис Хоган

Андеркард

Уэйд Райан – Коен Мазудье
Сезар Матео Тапиа – Ренольд Куинлан
Пол Флеминг – Тайсон Лантри
Сакио Бика – Сэм Солиман
Даркон Драйден – Джейсон Медавар
Джейсон Фоусетт – Алекс Кариоти
Линн Сэндстрём – Фелисити Лойтертон
Рубен Кеннеди – Рой Хоурн

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/timtszyu

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Тимофей Цзю •••
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