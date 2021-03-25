Бой Цзю — Хоган. Тимофей не забывает свои корни, Россия, поддержим нашего парня! LIVE!

Все самые интересные подробности вокруг боя российского австралийца — в онлайн-трансляции «Чемпионат».

31 марта 2021 года на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия) пройдет боксёрский вечер «Steel City Showdown». В главном поединке встретятся обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и Деннис Хоган. Победитель получит возможность оспорить главный пояс WBO, который принадлежащий в настоящее время Брайану Кастаньо.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя и подробно расскажет о событиях вокруг него.