Крещение огнём: бой Майкла Чендлера стал знаковым для всей истории Bellator

«Знаки Луны грозят нам бедой,

Стрелы поют об одном,

Выбор жесток – крещение водой

Или крещение огнём!»

В минувшем январе Майкл Чендлер смог достичь новых вершин. Уже немолодой (34 года), бывший звёздный борец университета штата Миссури и трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе буквально ногой распахнул себе дверь в UFC, победив предматчевого фаворита Дэна Хукера нокаутом в первом раунде. Чендлер забрал бонус за выступление вечера и сразу заявил о себе как о значимом контендере в и без того богатом талантами дивизионе. Вместе с «Okko Спорт» вспоминаем, как на заре карьеры Железный смог выдать потрясающий бой в Bellator, который привёл его к нынешним результатам.

Противник, которого нельзя недооценивать

Первый тест Майкла в UFC был не из лёгких. Пусть рекорд Дэна Хукера (20-10) никого не обманывает: новозеландец был и остается весьма опасным бойцом и жёстким рубакой, крепким на удар. Достаточно вспомнить его последний бой в июне прошлого года. На протяжении пяти раундов он на равных дрался с главным героем UFC 257 Дастином Порье, хотя в конце концов и уступил по решению. Тех же бонусов за выступления вечера Хукер удостаивался пятикратно за 16 выходов в октагон. А крепость его челюсти феноменальна. Лишь единожды до этого боя Дэн проигрывал нокаутом, и то Эдсону Барбозе пришлось вырубать его в корпус. Добавим к этому факту и другой: Хукер моложе Чендлера на четыре года и превосходит его ростом, габаритами и размахом рук. Понятно почему многие специалисты считали, что Чендлеру осталось уповать лишь на свою борьбу либо шанс панчера.

Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Но ему, видимо, об этом сказать забыли. Невзирая на тяжелые удары Хукера и его режущие по икрам лоукики, Чендлер непреклонно шёл в ближний бой и к экватору раунда был вознаграждён за отвагу. Пробив правой в корпус, Майкл сумел донести до цели мощный левый хук в прыжке, усадивший Хукера. Яростный град добивающих ударов довершил дело.

Лучшие годы в Bellator

Парадоксально, но хоть бой проходил в октагоне, прославил он скорее конкурента лиги — Bellator. Этот день подтвердил звёздный статус калифорнийского промоушена, высоко поднял его флаг и продемонстрировал его возросшую мощь. Не в последнюю очередь Хукер считался фаворитом в силу того, что для него это был уже 16-й выход в октагон. Для Майкла Чендлера же — дебютный. Ведь именно под эгидой Bellator Чендлер провёл свои лучшие годы (23 из 27 боёв) и завоевал там всё возможное: Гран-при в лёгком весе, трёхкратное чемпионство в том же дивизионе и кучу рекордов. Среди них наибольшее количество побед и досрочных побед, больше всего боёв в титульниках, в промоушене и так далее. Спортсмен навсегда вписал своё имя в историю стремительного прогресса лиги.





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На почётном месте в истории Bellator стоит один из ранних боёв Чендлера, принесший ему первое чемпионство. Пожалуй, по значимости для становления лиги он сопоставим с поединком Форреста Гриффина и Стефана Боннара в UFC — мгновенная классика, давшая новый импульс. Речь идёт о чемпионском бое за пояс легковесового дивизиона против другого знаменитого выпускника Bellator Эдди Альвареса.

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К концу ноября 2011-го калифорнийская лига уже существовала три года. Первый ивент Bellator устроил в апреле 2009-го. За этот срок промоушен бойко шёл вверх, час от часу становясь всё более серьёзным конкурентом для UFC. И отменных боёв в недолгой истории молодой лиги было уже немало. Вспоминается и раздельное решение Спиритфульфа в бою против Хайме Хары, и нокаут Нила Гроува против Зака Йенсена, и нокаутирование Роджерса коленями от Шлеменко, и победа того же Шторма над Бреттом Купером решением в их первом бою. Альварес также успел отметиться яркой победой, когда им был повержен Роджер Уэрта. Но день 19 ноября стал действительно красным днём календаря. Бойцы выдали нечто незабвенное, настоящую кровавую поэму. Так и вспоминаются боевые строки:



«Двое топчутся по кругу,

Словно пара на кругу,

И глядят в глаза друг другу:

Зверю — зверь и враг — врагу.



Как на древнем поле боя,

Грудь на грудь, что щит на щит, —

Вместо тысяч бьются двое,

Словно схватка всё решит.»

Ключевое противостояние в истории калифорнийской лиги

На тот момент 24-летний Чендлер уже успел выиграть Гран-при легковесового дивизиона Bellator, последовательно задушив Марцина Хелда и взяв единогласные решения над Ллойдом Вудардом и Патрики Фрейре. Включая ранние победы Майкла в Strikeforce, он имел рекорд 8-0, шесть из этих побед были досрочными. Организация решила, что он готов к выходу на новый уровень — к чемпионскому бою.



27-летний Альварес, конечно, значительно превосходил его опытом. К бою он подошёл с рекордом 22-2, успев засветиться в японском Dream, прежде чем ему покорился Bellator. Чемпионский пояс организации в лёгком весе он носил уже два с половиной года. К тому же Эдди заслуженно пользовался репутацией жестчайшего бойца: только 3 победы из 24 достались ему по судейскому решению. Он был звездой и пионером Bellator, который возглавил первый ивент организации.

Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

По сравнению с ним, Чендлер выглядел пацаном. Всего восемь боёв, и лицо его ещё не носило следов многих битв — лишь уши борца выдавали. Всё изменилось за один вечер.



Хукеру следовало бы внимательно пересмотреть тот бой. Молодой претендент сразу рванулся вперёд. Тут надо сказать отдельное спасибо рефери Трою Во: классика ММА могла не состояться, если бы он поторопился с вмешательством. Уже секунд через 10 после начала боя Чендлеру буквально удалось «усадить» чемпиона, и на голову Альвареса обрушились страшные удары. Было видно, как Во был готов ринуться и остановить бой. Но каким-то сверхчеловеческим усилием воли Альварес сумел подняться и впечатать Чендлеру правой. Понеслось! Борцовские дуэли чередовались с жёстким разменом: на колено отвечали правой, на джеб — хуком. Уже к тому моменту зрители были на ногах, подбадривая то одного, то другого бойца скандированием. Последние секунды вновь заставили публику неистовствовать. Чендлеру удалось ещё раз отправить Альвареса на канвас мощным ударом правой, и лишь гонг спас чемпиона.

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Игра на выживание

Эдди Альварес, как известно, принадлежит к той же породе бойцов, что и Фрэнки Эдгар, а ещё Дастин Порье. К тем, кому надо, как говориться, «раскочегариться». Лучшие результаты такие слаггеры выдают обычно тогда, когда ловят несколько хороших ударов в голову. Во втором раунде фортуна будто бы повернулась лицом к чемпиону — в опасности он больше не был. Более того, сам создавал неприятности для продолжавшего переть вперёд претендента. Если его попытки провести сабмишен довольно легко сводились на нет отличной борцовской базой Чендлера, то удары попадали в цель. Как и удары Чендлера. Тактический, но очень живой раунд завершился с небольшим преимуществом чемпиона, поставившего точку на гонге сильным ударом правой.



Обычно в пятираундовых боях третий отрезок выдается тактическим и менее активным. Бойцы делают оргвыводы, корректируют тактику и стараются утомить соперника, сохранив в то же время собственные силы для «чемпионских» раундов. Но не в этот раз. Теперь уже Чендлеру пришлось в буквальном смысле выживать. Воспрянувший чемпион сумел провести несколько успешных комбинаций в голову и в корпус, чередуя уровни и буквально выбив из претендента воздух.

Майкл Чендлер Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

После двух минут удачный хай-кик потряс Чендлера, и почуявший кровь Альварес насел на него всерьез. Майкл пятился под непрекращающимся обстрелом и делал отчаянные попытки отбиться либо провести тейкдаун. Но отмашки не получались, а бросок в ноги принёс ему лишь хаммерфисты в голову. Бедняга держался из последних сил на протяжении последних двух минут, а Эдди продолжал безжалостно атаковать его голову и корпус.

Чендлеру немного помогла попытка тейкдауна за минуту до конца. Хотя он и словил немало мощных ударов, но сумел сбить темп. Альварес, кстати, тоже был не в лучшем виде. Кровь обильно лилась у него из разбитой губы, а сил он также потратил немало. Но третий раунд безоговорочно был записан в актив чемпиону. О настроении раскалённой публики излишне и упоминать — никто не оставался сидеть. К четвёртому отрезку оба спортсмена пришли не в лучшем виде, но полные воли к победе.

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Решающий раунд

Передышка, казалось, освежила обоих бойцов. Альварес и раньше поражал способностью к регенерации — почти что Росомаха. Но больше всего она пошла на пользу Чендлеру — молодой организм взял своё. Развязка наступила минуты через три, после того как оба бойца сумели неплохо приложиться. Альварес на секунду потерял баланс, защищаясь, и Чендлер донёс до цели один из своих мощных правых, а затем отбросил чемпиона к сетке вторым. Ещё несколько успешных ударов, и Майклу удалось взять боковой контроль. Потрясенный Эдди отдал спину, Чендлер же моментально впился ему в шею удушающим сзади, принудив к сдаче. Bellator обогатился новым чемпионом, а мир смешанных единоборств — потенциальным боем года.



Были в карьере обоих бойцов и другие значимые бои. В том числе и их реванш: он также стал классикой и заслуживает отдельного описания. А тот бой в 2011 году принёс славу и бойцам, и организации. Bellator вырос буквально за вечер и продолжает расти.



Своим сногсшибательным дебютом в октагоне Чендлер как минимум заслужил право сместить Хукера с шестой строчки в рейтинге и занять его место. Впереди — новые испытания. Шансы блеснуть на новом месте у Майкла, прошедшего суровую школу Bellator, безусловно, есть. И ведь есть и успешный претендент на бой! Им является… всё тот же Альварес. Правда, его октагонный дебют прошел не столь удачно. Эдди уступил Дональду Серроне в упорном бою, несмотря на первоначальное преимущество. Но уже менее чем через два года он сумел опоясать себя чемпионским поясом. Как говорится, знай наших. Успешный дебют даёт зрителям надежду в самом скором времени увидеть новые яркие выступления от Майкла Чендлера.