Наследник по прямой. Вадим Немков — достойный преемник Фёдора Емельяненко

Белгород — город боевой, так уж сложилось исторически ввиду расположения. Переяславское княжество, в состав которого он входил, традиционно было щитом древней Руси от нападений кочевников и местом сосредоточения войск. В наше более мирное для города время его боевой дух сохранился в лице одного из самых ярких российских бойцов ММА за последние несколько лет — Вадима Немкова. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» рассказываем, как развивалась карьера белгородца и сможет ли он достичь тех же высот в промоушене, что и его тренер.

Тяга к боевым искусствам — это семейное

Сейчас 28-летний боец находится в расцвете сил. Обладая рекордом 12-2, лишь одну из побед он добыл решением — остальные досрочно. А лихой 2020-й он закончил в звании чемпиона Bellator в полутяжёлом весе и вступил в ряды российских бойцов, оказавшихся на вершине крупнейшей лиги.

Ушёл из жизни тренер, создававший Фёдора Емельяненко. Воронову было всего 55 лет Наставник Последнего императора умер по той же причине, что и Абдулманап Нурмагомедов.

Известно, какое влияние старший брат может оказывать на младшего. Вне всякого сомнения, подрастающий Вадим брал пример со старшего брат Виктор, который занимался самбо и дзюдо. Стал тренироваться и Вадим. Белгород находится не очень далеко от Старого Оскола, братья Немковы бывали там на сборах и познакомились с тренером Фёдора Емельяненко — ныне, увы, покойным Владимиром Вороновым. Узнали они и братьев Емельяненко, эта встреча не могла не повлиять на молодых бойцов. К слову, сейчас у Виктора Немкова респектабельный рекорд — 30-7. Большую часть боёв он провёл под эгидой М-1, а сейчас выступает в PFL. Виктор также завоёвывал медали на чемпионатах России по самбо.

Но младший брат превзошел его по достижениям. Вадим продолжил тренировки под руководством Воронова, оттачивал навыки как в самбо, так и в смешанных единоборствах. Получил он и высшее образование в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова. Затем служил в армии.

Вадим Немков Фото: РИА Новости

После окончания службы Вадим продолжил выступления в самбо и тренировки в ММА уже под руководством Фёдора. В этом виде спорта Немков добился всех возможных вершин, став двукратным чемпионом Европы и четырёхкратным чемпионом мира, и продолжил традиции знаменитых российских миксфайтеров-самбистов: самого Фёдора, Хабиба Нурмагомедова, Виталия Минакова. Но надо было и зарабатывать на жизнь. В 2013-м он дебютировал в ММА.





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Успешный дебют в ММА и первое обидное поражение в бою с Прохазкой

Первые шаги оказались очень успешными. Совмещая выступления в клетке с триумфами на высшем уровне в самбо, Вадим выиграл первые четыре боя досрочно в первом раунде. Он явно был готов к выходу на международный уровень, напоминая этим молодого Фёдора.



Но последний день уходящего 2015-го преподнёс Вадиму нежданный новогодний сюрприз. Он принял участие в Гран-при Rizin в тяжелом весе, что стало для него первым опытом зарубежных выступлений. Накануне боец одержал уверенную победу в четвертьфинале, нокаутировав хорвата Горана Рельича. В полуфинале турнирная сетка свела нашего героя с опытным чехом Иржи Прохазкой. Все ожидали зрелищного боя базового самбиста с базовым муай-тайцем. Сперва казалось, что Немков прокатится по оппоненту, как танк. Не раз он был близок к досрочной победе — то гильотиной, то граунд-энд-паундом. Слишком велико было его преимущество в борьбе. К чести моравского рубаки, он не только не сдавался, но и весьма опасно огрызался ударами, заставив глаз Немкова заплыть, и временами даже добивался контроля в партере.

«Джонс и Кормье ушли, поэтому я – первый в мире». Немкову теперь всё равно с кем драться Новый чемпион Bellator дерётся не только за себя, но и за Фёдора Емельяненко.

Прохазке помогли опыт и особенности организации. Как известно, Rizin сохранил практику былого Pride: первый раунд там длится десять минут. Беспрестанно шедший вперёд Немков к концу раунда оказался выжат как лимон, а Прохазка сохранил силы. В результате Вадим просто физически не смог продолжать бой, а Иржи получил победу техническим нокаутом. К слову, в конце 2020-го чех выиграл дебютную схватку в UFC и сейчас рассматривается там как потенциальный контендер.



Поражение, очевидно, обескуражило Вадима. Следующий бой в той же Японии, и снова в Rizin, также закончился для него неудачей. Выступив на ринге в Нагое против габаритного шведа Карла Альбректссона, Немков в итоге оказался не на той стороне раздельного решения. Обидно и досадно, так как бой был упорным и равным. И вновь опыт соперника помог тому взять верх. Вадим успешно действовал в первом раунде, а после заметно сдулся. К слову, эта схватка стала для Немкова первой, продлившейся больше одного раунда.

То, что не убивает, делает сильнее

Характер бойца лучше всего познается после неудач. Вадим, очевидно, сделал должные выводы. Спойлер: с тех пор он не знает поражений. 2016-й Немков закончил двумя нокаутами в первом раунде под эгидой Fight Nights Global и Rizin. Видимо, такой камбэк впечатлил Скотта Кокера, и он подписал перспективного россиянина в Bellator.

Вадим Немков, Фёдор Емельяненко и Дэн Маккарти Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Путь Немкова к вершинам калифорнийской лиги выглядит либо как классический эпос, либо как видеоигра — каждый бой как новый уровень против всё более сильного противника. Лига выставила против Вадима настоящий «отряд убийц». Сперва Филипе Линс, в будущем чемпион PFL и боец UFC. Здесь стала очевидной возросшая дисциплина Немкова. Минуты три спортсмены проводили разведку боем, обменивались точечными джебами и киками, и наш герой не шёл напористо вперёд, как раньше. А после трёх минут поймал бразильца прямым правым в подбородок. С почином.



Последовала серия «чемпионских» боёв. За звание чемпиона, правда, был лишь один. Но все последующие противники Вадима ранее обладали чемпионским поясом Bellator. Первым из них стал здоровенный британец Лиам Макгири, былой обладателей пояса среди полутяжей. При близком весе двухметровый громила из Норфолка возвышался над Немковым чуть ли не на голову и значительно превосходил его размахом рук. Но Вадима это не смутило. С самого начала он стал действовать первым номером, наседая на британца и смело идя в ближний бой, где ему удавались точные и сильные попадания. Их он чередовал с киками в корпус и по ногам. Здесь мы забежим вперёд и скажем: они в конце концов принесут дивиденды.

Вадим эффектным маваши отомстил за учителя! Развязка, как в лучших боевиках Ван Дамма Счастливая улыбка Фёдора Емельяненко и чемпионский пояс Bellator стали достойной наградой за шикарный бой Немкова.

Первый раунд остался за Немковым. Боевым выдался второй: Макгири понёсся отыгрываться, но и этот раунд был за россиянином. А лоукики с его стороны участились, словно он задался целью подрубить высокое дерево. На третий раунд Макгири не вышел, а проковылял, став, по сути, одноногим Джоном Сильвером. К чести британца, он продержался чуть более четырёх минут, хотя его страдания и невозможность не только биться, но и просто стоять, были видны невооруженным глазом. По-хорошему, рефери либо угол Макгири должны были бы остановить бой — не было ни единой возможности отыграться. Немков даже начал посматривать в сторону рефери. И продолжал бить лоукиками — без садизма, но настойчиво. Когда до конца боя оставалась минута, дерево наконец рухнуло. Макгири повалился на настил, и судья остановил избиение.

Трудная победа, которая принесла новый контракт

Последний бой в 2018-м стал и самым трудным в карьере Немкова. В Bellator, видимо, рассудили так: сумел победить экс-чемпиона, сумей победить и того, кто отобрал у него пояс. Против Вадима на тель-авивской арене выступил дважды бывший участник контендерского элиминатора в UFC, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе и один из лучших борцов в смешанных единоборствах Фил Дэвис. Мистер Чудесный считался предматчевым фаворитом: забороть его нереально, и классных ударников он буквально затягивал в своё болото. Год назад Фил, правда, потерял пояс, уступив Райану Бейдеру раздельным решением (как и в их бою в UFC). Прибавим к этому превосходство Дэвиса в росте и длине рук.

Вадим Немков Фото: facebook.com/BellatorMMA

Не смутившись репутацией оппонента, Немков сразу пошел вперёд. Он стал действовать четкими и сильными ударами, комбинируя их с лоукиками. Удалось ему провести и пару тейкдаунов. Хоть и с небольшим отрывом, первые два раунда Вадим забрал, действуя в фирменной манере. Озадачило другое — поведение Дэвиса. О том, что он великий борец, американец вспомнил лишь после экватора заключительного раунда. Когда до конца оставалось две минуты, он бросил Немкова на настил, и для Вадима наступила пора выживания. Ему удалось встать, но за минуту до конца боя Немков вновь был утянут в партер. Дэвис начал заламывать ему руку, но не успел. Только второй раз за карьеру судьба нашего героя оказалась в судейских руках. Все судьи дали оценку 29-28, но двое — за российского бойца. Он стал лишь четвёртым человеком после Рашада Эванса, Энтони Джонсона и Бейдера, которому удалось взять верх над Дэвисом.

Победа позволила Немкову заключить новый контракт с Bellator. Следующим его соперником стал также бывший чемпион организации. Правда, в среднем весе. Бразилец Рафаэл Карвалью не знал поражений в круглой клетке и почти три года носил чемпионский пояс. Пока не встретился с Гегардом Мусаси на лондонской арене, где был нокаутирован. Неудачный 2018-й он закончил поражением от Лиото Мачиды раздельным решением. Победив затем Чиди Нжокуани, бразилец столкнулся с проблемой — уложиться в средневесовой лимит было тяжело. Поэтому он решил перейти в полутяжелый вес. Вадим Немков стал первым соперником Карвалью в новой категории.

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И Карвалью ожидал провал. Вадим, как всегда, пошел вперёд и перевёл бой в партер уже секунд через 20 после начала схватки. Далее проблемы бразильца лишь усугубились. Немков доминировал и в стойке, и в борцовском компоненте, а прижатый к сетке Карвалью больше выживал, чем бился. Вадим продолжил почти тотальное доминирование и во втором отрезке, несколько раз был близок к досрочному завершению. Развязка наступила за минуту до конца раунда. К тому моменту Немков, находясь в полном маунте, уже минуты полторы забивал бразильца ударами и локтями. Под этим градом тот открыл спину, и Вадим мгновенно впился в его шею сзади. Карвалью осталось лишь постучать сдачу. В новый, 2020 год 27-летний белгородец (завоевавший к тому же очередное золото на мировом первенстве по самбо) вошёл в звании бесспорного претендента на титул.

Судьбоносный 2020-й: самый важный бой в карьере Немкова

Его личный день победы должен был состояться как раз 9 мая, но пандемия внесла коррективы. На самый важный бой в карьере Вадим смог выйти лишь 21 августа. Этот день стал для него эпохальным.

Вадим Немков — чемпион Bellator Фото: facebook.com/BellatorMMA

На кону стояло неимоверно многое. Райан Бейдер — обладатель сразу двух чемпионских поясов организации, один из которых (в полутяжелом весе) разыгрывался в анкасвильской клетке. С внушительным рекордом — 27-5-1. Победитель турнира TUF 8, почти десятилетие выступавший после этого в UFC. И список его победителей, и поверженных Райаном бойцов читаются как «Кто есть кто в мире ММА?». Среди первых — Джон Джонс, Тито Ортис, Лиото Мачида, Гловер Тейшейра, Энтони Джонсон. А верх Байдер брал над Рашадом Эвансом и Малым Ногом, Рэмпейджем Джексоном и Владимиром Матюшенко, Филом Дэвисом и Овинсем Сен-Прё. Но самым громким именем в активе Бейдера является легендарный Фёдор Емельяненко, от которого американец защитил чемпионский пояс полтора года назад.

Это делало бой принципиальным для Вадима, даже если б он не был чемпионским. В старые времена отомстить за сэнсея и воскресить имя родного додзё было вопросом чести для любого уважающего себя самурая. И с первых секунд боя стало ясно, что Немков подошел к делу серьезно и вдумчиво. Эксперты подметили, что Бейдер всегда успешнее действовал первым номером и плохо выдерживал постоянный прессинг. Вадим сразу же пошел вперёд, активно и в то же время с почти самурайской чёткостью. Здесь ему на руку сыграло и то, что последний раз Бейдер выступал в полутяжелом весе без малого года три назад. Было видно, как он отвык от более скоростного полутяжелого дивизиона.

Во втором отрезке Немков усилил натиск и продолжил теснить Бейдера, который стал заметно проигрывать на скоростях. Не помогла американцу и тактическая пауза, когда он сымитировал фиктивный тычок в глаз. Развязка наступила через две минуты и двадцать секунд после начала руанда. Правый кик в голову обрушил Бейдера на настил, и Немков ринулся на добивание, как орёл с герба Белгорода. Ни на секунду он не прекращал канонаду ударов в голову Бейдера. Чемпиону дважды удалось встать, выручали габариты и опыт. Но на отметке 2:00 рефери был вынужден остановить бой, когда после мощного хука левой Райан совсем обмяк. Так Россия обрела очередного чемпиона.

Жизнь вне клетки

Тщетными были бы попытки проникнуть за кулисы личной жизни Вадима Немкова. В «Инстаграме» он частый гость и выкладывает много фотографий, в частности, с тренировок и сборов. Вадим женился в 2015 году, его спутница жизни Екатерина подарила ему двух дочерей. Наш герой продолжает хорошую традицию российских чемпионов Bellator: приберегает бесшабашность и агрессию для клетки и не светится в скандальных хрониках.



Профессиональные же перспективы у него самые увлекательные. Сейчас Вадим в расцвете сил, обладает чемпионским поясом и ждёт вызова. Он прозвучит скоро, и лёгкой жизни точно не будет. На данный момент полутяжелый дивизион Bellator в буквальном смысле «упакован», превосходя такой же в UFC. Ситуация только накалится, если туда вернётся Мусаси. И Бейдер, и Дэвис, несомненно, жаждут реванша. Но, полагаем, первая защита титула предстоит Немкову против ещё одного эмигранта из UFC — Кори Андерсона. В любом случае с нетерпением ожидаем. Жизнь покажет, способен ли воспитанник Фёдора приблизиться к достижениям наставника.