Бой Поветкин — Уайт 2. Россия, поддержим Сашу, вместо реванша — в нокаут британца! LIVE!

Матч-реванш Поветкин — Уайт состоится 27 марта 2021 в Гибралтаре. Вечер бокса носит название «Битва на скале». Александр и Диллиан будут драться в главном событии турнира. На кону будет стоять пояс временного чемпиона по версии WBC, ныне принадлежащий Поветкину. Этот титул Русский Витязь отобрал у Диллиана Уайта в августе 2020 года, одержав сенсационную победу нокаутом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боксёрского вечера.
Поветкин: «Постараюсь повредить Уайта»
Думаю, что слишком сильно он свой стиль навряд ли поменяет. Может, повнимательнее будет. Я готов к любому раскладу. Если он начнёт, например, с первых секунд атаковать. Я могу сказать, на чём я акцентировал свою подготовку. Я работал над тем, чтобы руки выше держать, уши защищать. Вот моя специфика.
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Бой Поветкин — Уайт 2: где смотреть телевизионную трансляцию
Трансляция основного карда боксёрского вечера «Битва на скале», который состоится в Гибралтаре, на территории Великобритании в южной части Пиренейского полуострова, проведёт телеканал РЕН ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в ночь на 28 марта и начнётся она не ранее 00:30 по московскому времени.
Хирн — о бое Поветкин — Уайт: кто-то улетит в брутальный нокаут
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн убеждён, что поединок Александра Поветкина и Диллана Уайта не дойдёт до решения судей.
«Я очень взволнован перед их поединком. Этот бой подходит как Поветкину, так и Уайту. Хорошо, что эта схватка пройдёт сейчас. Вы можете спорить об этом, но всегда есть «за» и «против». В любом случае, это будет жесточайший поединок, по итогам которого кто-то улетит в брутальный нокаут. Здесь не будет победы по очкам. Надеюсь, всё завершится в нашу пользу», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Бой Поветкин — Уайт 2: когда начнётся поединок
Поединки андеркарда боксёрского вечера «Битва на скале» начнутся 27 марта около 19:00 по московскому времени. Трансляция главного боя начнётся не ранее 00:30 часов 28 марта по Москве.
Со второй попытки Уайт пожал-таки руку Поветкину
Диллиан Уайт пожал-таки руку Александру Поветкину. Напомним, что во время взвешивания британец не стал этого делать. Саша протянул сопернику пять, тот отвернулся и отправился восвояси. Витязь спокойно отнёсся к этому поступку, сообщив, что это не как не выведет его из равновесия, что разберутся в ринге.
После дуэли взглядов Александр снова протянул Диллиану руку. Сопроводив это действо снисходительной улыбкой. Британец пару секунд размышлял о чём-то, а затем протянул Саше руку в ответ. Поветкин одобрительно кивнул. За пределами ринга Саша уже одержал мини-победу! Поставил на место заносчивого британца.
Уайт тяжелее Поветкина на 7,6 кг
Результаты взвешивания боксёров показали весьма солидный перевес со стороны Уайта — 7,6 килограммов. Александр Поветкин показал на весах 228.25 фунта (103,5 кг), его соперник британец Диллиан Уайт — 247,2 фунта (112,1 кг).
Главное о бое Поветкин — Уайт 2
Полный кард боксёрского вечера Поветкин — Уайт 2
Основной кард
Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф
Прелимы (андеркард)
Фабио Уордли – Эрик Молина
Юссеф Кумари – Кейн Бейкер
Крис Конго – Майкл Макинсон
Эрик Пфайфер – Ник Уэбб
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