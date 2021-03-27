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Бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт 2, прямая трансляция, онлайн боя-реванша Поветкин — Уайт, 27 марта 2021

Бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт 2, онлайн
Игорь Брагин
Бой Поветкин — Уайт 2. Россия, поддержим Сашу, вместо реванша — в нокаут британца! LIVE!
Все главные события вокруг поединка, который может вывести Витязя на бой за мировую корону — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Матч-реванш Поветкин — Уайт состоится 27 марта 2021 в Гибралтаре. Вечер бокса носит название «Битва на скале». Александр и Диллиан будут драться в главном событии турнира. На кону будет стоять пояс временного чемпиона по версии WBC, ныне принадлежащий Поветкину. Этот титул Русский Витязь отобрал у Диллиана Уайта в августе 2020 года, одержав сенсационную победу нокаутом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боксёрского вечера.

Бой Поветкин — Уайт 2: где смотреть телевизионную трансляцию Бой Поветкин — Уайт 2: когда начнётся поединок Уайт тяжелее Поветкина на 7,6 кг Полный кард боксёрского вечера Поветкин — Уайт 2
Live Игорь Брагин

Поветкин: «Постараюсь повредить Уайта»

Думаю, что слишком сильно он свой стиль навряд ли поменяет. Может, повнимательнее будет. Я готов к любому раскладу. Если он начнёт, например, с первых секунд атаковать. Я могу сказать, на чём я акцентировал свою подготовку. Я работал над тем, чтобы руки выше держать, уши защищать. Вот моя специфика.

Подробнее на «Чемпионате»:

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14:25 Игорь Брагин

Бой Поветкин — Уайт 2: где смотреть телевизионную трансляцию

Трансляция основного карда боксёрского вечера «Битва на скале», который состоится в Гибралтаре, на территории Великобритании в южной части Пиренейского полуострова, проведёт телеканал РЕН ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в ночь на 28 марта и начнётся она не ранее 00:30 по московскому времени.

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14:25 Игорь Брагин

Хирн — о бое Поветкин — Уайт: кто-то улетит в брутальный нокаут

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн убеждён, что поединок Александра Поветкина и Диллана Уайта не дойдёт до решения судей.

«Я очень взволнован перед их поединком. Этот бой подходит как Поветкину, так и Уайту. Хорошо, что эта схватка пройдёт сейчас. Вы можете спорить об этом, но всегда есть «за» и «против». В любом случае, это будет жесточайший поединок, по итогам которого кто-то улетит в брутальный нокаут. Здесь не будет победы по очкам. Надеюсь, всё завершится в нашу пользу», — приводит слова Хирна BoxingScene.

14:24 Игорь Брагин

Бой Поветкин — Уайт 2: когда начнётся поединок

Поединки андеркарда боксёрского вечера «Битва на скале» начнутся 27 марта около 19:00 по московскому времени. Трансляция главного боя начнётся не ранее 00:30 часов 28 марта по Москве.

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14:23 Игорь Брагин

Со второй попытки Уайт пожал-таки руку Поветкину

Диллиан Уайт пожал-таки руку Александру Поветкину. Напомним, что во время взвешивания британец не стал этого делать. Саша протянул сопернику пять, тот отвернулся и отправился восвояси. Витязь спокойно отнёсся к этому поступку, сообщив, что это не как не выведет его из равновесия, что разберутся в ринге.

После дуэли взглядов Александр снова протянул Диллиану руку. Сопроводив это действо снисходительной улыбкой. Британец пару секунд размышлял о чём-то, а затем протянул Саше руку в ответ. Поветкин одобрительно кивнул. За пределами ринга Саша уже одержал мини-победу! Поставил на место заносчивого британца.

14:23 Игорь Брагин

Уайт тяжелее Поветкина на 7,6 кг

Результаты взвешивания боксёров показали весьма солидный перевес со стороны Уайта — 7,6 килограммов. Александр Поветкин показал на весах 228.25 фунта (103,5 кг), его соперник британец Диллиан Уайт — 247,2 фунта (112,1 кг).

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14:21 Игорь Брагин

Главное о бое Поветкин — Уайт 2

Главное о бое Поветкин — Уайт 2

14:21 Игорь Брагин

Полный кард боксёрского вечера Поветкин — Уайт 2

Основной кард

Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф

Прелимы (андеркард)

Фабио Уордли – Эрик Молина
Юссеф Кумари – Кейн Бейкер
Крис Конго – Майкл Макинсон
Эрик Пфайфер – Ник Уэбб

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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