UFC 260, Миочич — Нганну 2. Миссия Стипе — не попасть под кулак, весом больше тонны! LIVE!

В ночь на 28 марта 2021 года по московскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 260. Главным событием на арене «UFC APEX» станет бой-реванш Миочич — Нганну. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого титульного поединка за звание чемпиона в тяжёлой весовой категории, а также расскажет об остальных 10 схватках и событиях вокруг турнира.
В предварительном карде российским болельщикам будет интересен бой Абубакара Нурмагомедова с Джаредом Гуденом.
У Нгану удар тяжестью в 1,3 тонны!
О том, что Нганну укладывал своих соперников спать 11 раз и 8 из них – в первом раунде, многие и так уже знают. Но не все в курсе, что Фрэнсис Нганну обладает самым тяжёлым ударом на планете – примерно 1,3 тонны.
Подробнее на «Чемпионате»:
Где смотреть онлайн трансляцию UFC 260
Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг
Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.
Во сколько начнётся бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну на UFC 260
Бой Миочич — Нганну на турнире UFC 260 начнётся 28 марта 2021 года не ранее 6:15 по московскому времени.
Хабиб — Абубакару Нурмагомедову: вес сделал. Пошла вода в хату
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов уложился в лимит своей весовой категории перед турниром UFC 260.
Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил совместное фото с Абубакаром и наложил запись, в которой обращается к брату.
«Вес сделал. Пошла вода в хату», — написал Хабиб.
Титульный бой Волкановски – Ортега перенесён
Изначально в карде UFC 260 значился поединок за титул чемпиона в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Александром Волкановски и Брайаном Ортегой. Но этот бой был снят с турнира. Причиной послужил подтверждённый тест на коронавирус у Волкановски.
Полный кард UFC 260
Основной кард UFC 260
Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Тайрон Вудли – Висенте Люке
Томас Алмейда – Шон О’Мэлли
Джейми Малларки – Хама Уорти
Предварительный кард UFC 260
Ранда Маркос – Луана Пинейро
Уилльям Найт – Алонсо Мэнифилд
Джессика Пенна – Ханна Голди
Джаред Гуден – Абубакар Нурмагомедов
Ранний предварительный кард
Модестас Букаускас – Михал Олексейчук
Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик
Шейн Янг – Омар Моралес
Марк-Андре Баррио – Абу Азейтар
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