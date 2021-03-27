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UFC 260, Миочич — Нганну 2, прямая трансляция боя-реванша, Абубакар Нурмагомедов — Джаред Гуден, онлайн боя Миочич — Нга

UFC 260, Миочич — Нганну 2, онлайн-трансляция
Игорь Брагин
UFC 260, Миочич — Нганну 2. Миссия Стипе — не попасть под кулак, весом больше тонны! LIVE!
Брат Хабиба идёт к первой победе в UFC, а хорватский Пожарный — к неоспоримому величию! Всё самое интересное — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 28 марта 2021 года по московскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 260. Главным событием на арене «UFC APEX» станет бой-реванш Миочич — Нганну. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого титульного поединка за звание чемпиона в тяжёлой весовой категории, а также расскажет об остальных 10 схватках и событиях вокруг турнира.

В предварительном карде российским болельщикам будет интересен бой Абубакара Нурмагомедова с Джаредом Гуденом.

Где смотреть онлайн трансляцию UFC 260 Во сколько начнётся бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну на UFC 260 Полный кард UFC 260
Live Игорь Брагин

У Нгану удар тяжестью в 1,3 тонны!

О том, что Нганну укладывал своих соперников спать 11 раз и 8 из них – в первом раунде, многие и так уже знают. Но не все в курсе, что Фрэнсис Нганну обладает самым тяжёлым ударом на планете – примерно 1,3 тонны.

Подробнее на «Чемпионате»:

Удар тяжестью в 1,3 тонны! Если Нганну попадёт, ни одна челюсть не выдержит. Видео
Розенструйка хватило лишь на 20 секунд боя. Хищнику под силу снести даже каменную стену?
16:31 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию UFC 260

Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

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16:30 Игорь Брагин

Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг

Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.

Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг
16:26 Игорь Брагин

Во сколько начнётся бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну на UFC 260

Бой Миочич — Нганну на турнире UFC 260 начнётся 28 марта 2021 года не ранее 6:15 по московскому времени.

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16:25 Игорь Брагин

Хабиб — Абубакару Нурмагомедову: вес сделал. Пошла вода в хату

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов уложился в лимит своей весовой категории перед турниром UFC 260.

Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил совместное фото с Абубакаром и наложил запись, в которой обращается к брату.

«Вес сделал. Пошла вода в хату», — написал Хабиб.

16:23 Игорь Брагин

Титульный бой Волкановски – Ортега перенесён

Изначально в карде UFC 260 значился поединок за титул чемпиона в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Александром Волкановски и Брайаном Ортегой. Но этот бой был снят с турнира. Причиной послужил подтверждённый тест на коронавирус у Волкановски.

16:21 Игорь Брагин

Полный кард UFC 260

Основной кард UFC 260

Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Тайрон Вудли – Висенте Люке
Томас Алмейда – Шон О’Мэлли
Джейми Малларки – Хама Уорти

Предварительный кард UFC 260

Ранда Маркос – Луана Пинейро
Уилльям Найт – Алонсо Мэнифилд
Джессика Пенна – Ханна Голди
Джаред Гуден – Абубакар Нурмагомедов

Ранний предварительный кард

Модестас Букаускас – Михал Олексейчук
Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик
Шейн Янг – Омар Моралес
Марк-Андре Баррио – Абу Азейтар

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