Уайт нокаутировал Поветкина. Потом принёс в угол россиянина стульчик и водичку

В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени на арене Europa Point Sports Complex (Гибралтар) завершился большой вечер профессионального бокса. В его главном событии встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону схватки стоял пояс временного чемпиона мира по версии WBC, который в августе минувшего года завоевал Поветкин. Тогда Витязь брутально нокаутировал того же Уайта в пятом раунде.

Поветкин в нокауте!!! Уайт вырубил российского чемпиона в четвёртом раунде. LIVE! Разбив россиянина в бою, Диллиан пришёл к нему в раздевалку и предложил поменяться трусами.

Та встреча складывалась для курянина очень непросто. По сути, он проигрывал по очкам уже с первого раунда, а в четвёртой трёхминутке дважды побывал в нокдауне. Тем не менее, собрав вю волю в кулак, Поветкин в пятом отрезке провёл разящую контратаку, отправив соперника на канвас жёстким апперкотом.

Уже через несколько часов после схватки стало понятно, что соперники встретятся в реванше. Предполагалось, что он состоится в ноябре. Но Александра подкосил коронавирус, да так, что пришлось даже пройти госпитализацию. Восстановление заняло не одну неделю. Поединок перенесли на 6 марта, а затем из-за усложняющейся обстановки с пандемией и на 27 марта.

Наконец, долгожданный день настал. К схватке Александр снова подходил в статусе аутсайдера. На это влиял не только тот факт, что в первом бою Поветкин проигрывал сопернику, но также возраст и, конечно, ситуация с коронавирусом. Было непонятно, каки Витязь предстанет после перенесённого заболевания.

Тем не менее, в экзотический для простого обывателя Гибралтар он ехал только за победой. На ринг Александр традиционно выходил под композицию Николая Емелина «Русь», так что теперь она знакома и жителям южной оконечности Пиренейского полуострова. Вид Поветкина, его взгляд говорили, что он снова готов проявить весь свой характер и оставить в ринге лучшие боевые качества. Накала противостоянию добавляло и то, что зал гудел от криков и улюлюканья зрителей, которым наконец позволили посетить вечер бокса. В общем, всё указывало на то, что нас действительно ждёт топ-бой.

«Постараюсь повредить Уайта». Поветкин заявил, что его не пугает улучшенный Диллиан Витязь утверждает, что чувствует себя на 25 лет. Получается, ментально наш чемпион моложе и сильнее соперника?

Уже на первой минуте схватки российским болельщикам стало тревожно. Поветкина начало болтать. Россиянин был явно неустойчив на ногах. Было немного непонятно, то ли он потерял баланс, то ли Уайт донёс до него какой-то смазанный удар, но выглядело всё откровенно плохо. Когда Александр попытался ответить атакой, то провалился и теперь уж пропустил наверняка. Наступило дежавю, волей-неволей вспоминался первый поединок, когда Поветкин из раза в раз пропускал тяжёлые джебы и позволял Уайту чувствовать себя в атаке вольготно.

Во втором раунде Александр дал повод для оптимизма. Ему удались несколько неплохих атак, но было видно, что попасть по Уайту так, как в минувшем бою, будет почти нереально. Диллиан явно проделал работу над ошибками и прекрасно работал на ногах, не застаиваясь после своих атак.

После небольшого просветления во втором раунде, в третьем наступило время переживать. Александр снова пропускал слишком много. Провалившись в атаке, он поймал тяжелейший правый крюк, прямо в область гематомы, которая к тому времени уже была заметна невооружённым взглядом. Вслед за этим Витязь принял ещё несколько чистых джебов. По очкам россиянин проигрывал вчистую, и чем дольше длился бой, тем меньше шансов у него было на успех.

Словно понимая это, в четвёртом отрезке Александр рискнул пойти в размен сразу же после тяжелейшей атаки от Уайта. Витязь принял на себя очень серьёзный тоннаж ударов, но выстоял. Более того, далее он попробовал перехватить инициативу. Курянин запустил свой фирменный крюк, но провалился. Уайт поймал его ещё одним чистым сбоку. После же Диллиан окончательно перешёл в наступление. Классная двойка Похитителя Тел настолько потрясла Сашу, что от падения его спасли канаты. Но в воздухе уже витал дух нокаута. Уайт эти моменты чувствует, как никто другой.

Через мгновение он обрушил на Александра ещё одну страшную атаку. Ноги Александра подкосились, но он устоял. Как бы то ни было, это уже был стоячий нокдаун. Диллиану оставалось лишь пробить последний удар по уже беззащитной мишени, что он и сделал. Размашистый хук справа свалил Александра на канвас. Традиционно проявляя незавидное мужество, Витязь пытался продолжить бой, но рефери не счёл возможным дать ему такой шанс, уж слишком плохо выглядел россиянин. К тому же, из угла 41-летнего боксёра вылетело полотенце.

После окончания схватки произошло нечто неожиданное. Уайт проявил заботу о сопернике, которого исправно критиковал перед боем. Диллиан поднёс нокаутированному оппоненту стульчик и обливал его водой. Наверное, Злодей (ещё одно прозвище боксёра. – Прим. «Чемпионата»), лишь играет роль злодея. На деле же Уайт оказался достойным парнем.

Что касается Александра, такое выступление лишний раз напоминает нам всем, что всему приходит конец и уходить нужно вовремя. В последних поединках Поветкин явно не выдерживал темп молодых соперников, но на опыте всё же вытянул на ничью схватку с Хантером, и нокаутировал Уайта в первом бою. Но сегодняшнее поражение – лебединая песня.

Это же фактически подтвердил и промоутер боксёра Андрей Рябинский, который был предельно краток.

«Я думаю, это последний бой», — сказал глава компании «Мир Бокса».

На самом деле, хотелось бы верить, что это действительно так. Видеть Поветкина в таком состоянии, как сегодня, очень неприятно и даже больно. В любом случае, спасибо, Саша! Это были классные годы великолепной карьеры!