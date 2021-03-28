Чугунные кулаки Нганну разбили стальной подбородок Миочича. Величайший в истории пал

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 260. Это был уже второй номерной турнир в марте. В главном событии вечера разыгрывался титул в королевском дивизионе. Чемпион лиги Стипе Миочич, наречённый величайшим тяжеловесом в истории ММА самим Даной Уайтом, защищал пояс от посягательств Фрэнсиса Нганну. Это была уже вторая встреча соперников. Первая прошла в 2018 году. Тогда Стипе удалось победить по очкам.
Сейчас же американец хорватского происхождения выходил на бой после трилогии с Даниэлем Кормье, которая длилась три года. Нганну подходил к схватке на мощнейшей серии из четырёх побед, которые были завоёваны в общей сложности менее чем за три минуты. В этом свете в голове у многих был лишь один вопрос – выдержит ли 38-летний Миочич мощные атаки претендента, или яростный камерунец возьмёт своё за счёт мощи.
Схватка началась очень напряжённо. Нганну, в не свойственной для себя манере, не стал бросаться сломя голову вперёд. Фрэнсис примерялся к сопернику, пробивал лоу-кики и удары по корпусу. Стипе же в первую минуту и вовсе не предпринимал никаких действий. Затем Нганну донёс до Миочича первую жёсткую атаку. До цели дошёл правый. Многие бы уже упали тогда, но чемпион показал, что у него самая крепкая голова из всех соперников Нганну. После этого Стипе решил активизироваться.
В середине раунда он предпринял попытку провести тейкдаун. Во многом именно благодаря тейкдаунам он выиграл первую схватку с Хищником, так что вполне резонно рассчитывал на этот компонент и теперь. Но тут для Миочича случилось неожиданное. Нганну не только умело отзащищался, но и перешёл в наступление, заставив соперника принять несколько тяжелейших ударов. Уже тогда пришлось невольно удивиться, как Стипе ещё стоит на ногах. Через несколько мгновений Миочич пропустил и тяжелейший хай-кик, но снова устоял. Нганну же был не только точен, но и терпелив, не бросаясь на добивание, и, тем самым избегая ненужных ошибок.
В итоге первый раунд завершился достаточно спокойно, но преимущество Нганну было явным. Как бы то ни было, Стипе уже заставил камерунца задержаться в клетке дольше, чем четырёх предыдущих соперников Нганну вместе взятых.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».
Казалось, что, если он выдержит ещё раунд, и сумеет затянуть камерунца в середину боя, тому придётся гораздо тяжелее. Но такой план не сработал. На первой минуте второго отрезка Нганну позволил Стипе немного поработать в стойке первым номером, а потом активизировался и отправил соперника в тяжелейший нокдаун.
Миочич на морально-волевых сумел подняться и, более того, умудрился остро ответить, проведя свой самый опасный удар в бою. Но ответка последовала мгновенно. Встречный удар стал решающим. Ноги Стипе пугающе подкосились, после чего боец рухнул на канвас. Хёрб Дин, обслуживающий поединок, не успел вовремя среагировать, позволив Нганну пробить ещё и жёсткий хаммер-фист, что уже было лишним. Миочич был нокаутирован, и поднимался достаточно тяжело и долго.
Похоже, сегодня, 28 марта, мы стали свидетелями рождения новой эры в тяжёлом весе UFC. Миочич, который на протяжении почти 5 лет (с небольшим перерывом) правил дивизионом, проиграл так, как никогда не проигрывал. Тот, кого Дана Уайт назвал величайшим в истории бойцом ММА в тяжёлом весе пал. Но это никак не умаляет всех тех достижений, которых добился Миочич за годы великолепной карьеры. Продолжит ли он биться после такого поражения. Ответ получим скоро. А пока поблагодарим Стипе за прошлые победы, и поздравляем нового чемпиона!
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