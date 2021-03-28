Чугунные кулаки Нганну разбили стальной подбородок Миочича. Величайший в истории пал

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 260. Это был уже второй номерной турнир в марте. В главном событии вечера разыгрывался титул в королевском дивизионе. Чемпион лиги Стипе Миочич, наречённый величайшим тяжеловесом в истории ММА самим Даной Уайтом, защищал пояс от посягательств Фрэнсиса Нганну. Это была уже вторая встреча соперников. Первая прошла в 2018 году. Тогда Стипе удалось победить по очкам.

Нганну нокаутировал Миочича. В голову чемпиона прилетело тонн 20… LIVE! Кошмарный нокаут от камерунского Хищника. Стипе — здоровья! Всё самое интересное — на «Чемпионате».

Сейчас же американец хорватского происхождения выходил на бой после трилогии с Даниэлем Кормье, которая длилась три года. Нганну подходил к схватке на мощнейшей серии из четырёх побед, которые были завоёваны в общей сложности менее чем за три минуты. В этом свете в голове у многих был лишь один вопрос – выдержит ли 38-летний Миочич мощные атаки претендента, или яростный камерунец возьмёт своё за счёт мощи.

Схватка началась очень напряжённо. Нганну, в не свойственной для себя манере, не стал бросаться сломя голову вперёд. Фрэнсис примерялся к сопернику, пробивал лоу-кики и удары по корпусу. Стипе же в первую минуту и вовсе не предпринимал никаких действий. Затем Нганну донёс до Миочича первую жёсткую атаку. До цели дошёл правый. Многие бы уже упали тогда, но чемпион показал, что у него самая крепкая голова из всех соперников Нганну. После этого Стипе решил активизироваться.

В середине раунда он предпринял попытку провести тейкдаун. Во многом именно благодаря тейкдаунам он выиграл первую схватку с Хищником, так что вполне резонно рассчитывал на этот компонент и теперь. Но тут для Миочича случилось неожиданное. Нганну не только умело отзащищался, но и перешёл в наступление, заставив соперника принять несколько тяжелейших ударов. Уже тогда пришлось невольно удивиться, как Стипе ещё стоит на ногах. Через несколько мгновений Миочич пропустил и тяжелейший хай-кик, но снова устоял. Нганну же был не только точен, но и терпелив, не бросаясь на добивание, и, тем самым избегая ненужных ошибок.

В итоге первый раунд завершился достаточно спокойно, но преимущество Нганну было явным. Как бы то ни было, Стипе уже заставил камерунца задержаться в клетке дольше, чем четырёх предыдущих соперников Нганну вместе взятых.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Казалось, что, если он выдержит ещё раунд, и сумеет затянуть камерунца в середину боя, тому придётся гораздо тяжелее. Но такой план не сработал. На первой минуте второго отрезка Нганну позволил Стипе немного поработать в стойке первым номером, а потом активизировался и отправил соперника в тяжелейший нокдаун.

Миочич на морально-волевых сумел подняться и, более того, умудрился остро ответить, проведя свой самый опасный удар в бою. Но ответка последовала мгновенно. Встречный удар стал решающим. Ноги Стипе пугающе подкосились, после чего боец рухнул на канвас. Хёрб Дин, обслуживающий поединок, не успел вовремя среагировать, позволив Нганну пробить ещё и жёсткий хаммер-фист, что уже было лишним. Миочич был нокаутирован, и поднимался достаточно тяжело и долго.

Удар тяжестью в 1,3 тонны! Если Нганну попадёт, ни одна челюсть не выдержит. Видео Розенструйка хватило лишь на 20 секунд боя. Хищнику под силу снести даже каменную стену?

Похоже, сегодня, 28 марта, мы стали свидетелями рождения новой эры в тяжёлом весе UFC. Миочич, который на протяжении почти 5 лет (с небольшим перерывом) правил дивизионом, проиграл так, как никогда не проигрывал. Тот, кого Дана Уайт назвал величайшим в истории бойцом ММА в тяжёлом весе пал. Но это никак не умаляет всех тех достижений, которых добился Миочич за годы великолепной карьеры. Продолжит ли он биться после такого поражения. Ответ получим скоро. А пока поблагодарим Стипе за прошлые победы, и поздравляем нового чемпиона!