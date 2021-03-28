«Покажите мне деньги». За какую сумму Джонс рискнёт выйти против неудержимого Нганну?

Костлявый готовился к Миочичу, а попал на Нганну. Неужели разговор о деньгах – вариант слиться с боя против Хищника?

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC 260. В реванше Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича в начале второго раунда и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. На закономерный вопрос «кто следующий для Нганну?» ответ готов уже давно. Объявивший летом прошлого года о своём переходе в тяжёлый дивизион Джон Джонс как раз должен был сразиться с победителем поединка Миочич – Нганну.

Чугунные кулаки Нганну разбили стальной подбородок Миочича. Величайший в истории пал Стипе выживал в клетке дольше, чем четыре предыдущих соперника Фрэнсиса вместе взятые.

Предполагалось, что первый бой Костлявого в новом весе пройдёт летом 2021 года. Дана Уайт хотел, чтобы прежде Миочич всё-таки провёл ещё одну защиту титула. Прямо об этом не говорилось, но во всех комментариях руководства лиги и самого Джонса почему-то неистово сквозило уверенностью в победе Миочича. Соответственно, готовился Джонни именно под Стипе. Однако Хищник разбил эти ожидания своими мощными кулаками и теперь ждёт Джонса «в гости».

Реакция Костлявого на победу Нганну последовала незамедлительно. «Покажите мне деньги», – написал Джонс в «Твиттере». Достаточно предсказуемо, учитывая, что у Джонса уже имелся такой отходной путь. «Когда последний раз общался с руководством лиги, у нас не было переговоров о зарплате. Если что-то изменится, с радостью вернусь и буду драться в тяжёлом весе», – говорил боец в середине февраля.

Деньги – это одно. Но сейчас на первый план выходит другой вопрос: действительно ли Джонс хочет этого боя? Смотреть, как отлетают головы соперников от кулаков Нганну, и вправду жутковато. Костлявый в тяжёлом дивизионе пока не бился и не знает наверняка, в каких кондициях будет находиться в своём первом поединке здесь. Конечно, ранее Джонс говорил, что готов и к Стипе, и к неудержимому Нганну. Но, как всем известно, болтать – не мешки ворочать.

Нганну нокаутировал Миочича. В голову чемпиона прилетело тонн 20… Кошмарный нокаут от камерунского Хищника. Стипе — здоровья! Всё самое интересное — на «Чемпионате».

«Джон Джонс? Если бы я был Джоном Джонсом и смотрел этот бой, то начал бы думать о переходе в средний вес. Но, конечно, хотел бы сделать этот поединок следующим. Можно говорить о желании с кем-то встретиться, но ты должен действительно этого хотеть», – сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 260. Теперь остаётся только наблюдать за торгами Уайта и Джонса.

Хитрый Джонни, между прочим, не называл конкретную сумму, за которую готов выйти в октагон снова. В таком положении он теперь может и дальше спокойно воротить нос от любого предложенного президентом UFC гонорара. Да, Джонса тоже можно понять. Но вряд ли промоушен не сможет предложить столь крутому бойцу нужные ему деньги. И, если Костлявый долгое время будет сливаться, всем за него будет просто стыдно.