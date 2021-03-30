«Джонс готов драться с Нганну? Не верю!» Президент UFC публично разнёс лучшего бойца лиги

Эффектная победа Фрэнсиса Нганну над Стипе Миочичем ожидаемо повлияла на расклады в тяжёлом дивизионе UFC. Причём намного значительнее, чем можно было предполагать. О том, как Александр Волков будет выбивать из Хищника чемпионский пояс, мы поговорим позднее. Сейчас же обратимся к конфликту, который тлел на протяжении последних 10 месяцев.

Чугунные кулаки Нганну разбили стальной подбородок Миочича. Величайший в истории пал Стипе выживал в клетке дольше, чем четыре предыдущих соперника Фрэнсиса вместе взятые.

Заскучавший в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс, принялся искать для себя новые вызовы. Место на вершине рейтинга лучших вне зависимости от весовых категорий, рекордное количество защит пояса и ощущение невероятной значимости не только для индустрии, но и для всей Вселенной, немного изменили сознание Костлявого.

Джонс начал крестовый поход против Даны Уайта, требуя повышения гонораров, новых вызовов и отношению к себе, как в суперзвезде. В ответ получил Хабиба на столь любимом первом месте в рейтинге, жёсткий отпор в плане зарплат (ибо уже просто не собирали pay-per-view бои Джона в его дивизионе). И чемпион принял красивое и крутое решение – перейти в тяжи. Он много говорил о том, что в пух и прах разобьёт и Миочича, и Кормье. В итоге после воскресного турнира на вершину взобрался Нганну.

«Джон Джонс? Если бы я был Джоном Джонсом и смотрел бой Нганну – Миочич, то начал бы думать о переходе в средний вес. Но, конечно, я хотел бы сделать этот поединок следующим. Можно говорить о желании с кем-то встретиться, но ты должен действительно этого хотеть», – президент UFC долго держал всё это в себе и при первой же возможности выплеснул на крайне самолюбивого Джонса всё своё негодование.

«Покажите мне деньги». За какую сумму Джонс рискнёт выйти против неудержимого Нганну? Костлявый готовился к Миочичу, а попал на Нганну. Неужели разговор о деньгах — вариант слиться с боя против Хищника?

И тут такое началось…

«Я вижу, как развивается лига, но всегда нахожусь на одной и той же позиции. Я посвятил себя работе, выполнил свою часть сделки. Я полностью изменился, и трансформировался, и теперь наткнулся на стену. Это так разочаровывает. Это словно пощёчина. Думал, что мы договорились на хороших условиях. Я упорно трудился, чтобы вернуться в дело, и получил это дерьмо», — американский боец очень резко отреагировал на своей странице в «Твиттере» на слова Даны.

В начале лета Костлявый почти поднял бунт против политики лиги в плане выплаты гонораров бойцам. Напомним, что в сравнении с тем же Bellator’ом, в котором на выплаты спортсменам уходит 45,7% дохода лиги, UFC платит атлетам около 17%. Но, простите, разница в этих доходах существенна. И если бы Джонс переживал за рядовых бойцов UFC, которые зарабатывают за бой менее $50 000, было бы отлично, и такой бунт Дана подавить бы не смог (на самом деле, смог бы).

«Спросите Джона Джонса, сколько ему платят. Посмотрите, что он говорит. Он не скажет вам, сколько ему платят, потому что, я думаю, что эта информация сильно изменит ваше отношение к нему, — расчехлил все свои револьверы президент UFC. — Посмотрите, сколько он делает (Дана имеет в виду, насколько редко дерётся Джонс и сколько приносит денег. — Прим. «Чемпионат»). И при этом Джон Джонс считает, что ему недоплачивают. Я говорил это много раз, я думаю, что Джон Джонс – величайший боец всех времён. Я думаю, что он величайший в спорте за последние годы, но он не зарабатывает деньги, которые зарабатывают Конор и Хабиб, и ему это не нравится».

Экс-чемпион UFC с ружьём погнался за воришкой. Выложил видео и спросил мнение фанатов В комментариях Джона Джонса буквально подняли на смех.

«Парни, которые действительно являются крупнейшими звездами в UFC, и ребята, которые приносят деньги, — это те, кому платят, — продолжил Уайт. — И некоторые из этих парней слышат, сколько зарабатывает Конор Макгрегор или Хабиб, и чувствуют, что должны зарабатывать такие же деньги, а это не так».

И если Джонс отреагировал на эти заявления в социальных сетях, пытаясь просто пристыдить Дану и призывая болельщиков к себе в поддержку, то Уайт палил из всех стволов.

«Что, Джон Джонс готов драться с Фрэнсисом Нганну и попытаться побороться за титул чемпиона в тяжëлом весе? Я не верю в это, — сказал Уайт корреспонденту ESPN Бретту Окамото. — Он никогда раньше не хотел переходить в этот вес, а за ту сумму денег, которую он просит, этого не произойдет. Он не мог просить более абсурдную сумму денег в такое плохое для всех нас время».

«Интересно просто сидеть и смотреть, как ваш босс вот так лжёт в камеру. Мы никогда не обсуждали повышение зарплаты. Мы говорили, что я уже сделал достаточно. Я никогда не называл каких-то абсурдных цифр. Я не собираюсь сидеть сложа руки и позволять Дане лгать фанатам. Не будь чëртовым лжецом, моя репутация уже получила достаточно ударов. Я никогда не просил гонораров Деонтея Уайлдера. Он делает $ 30 млн. Мы же соглашаемся на половину этой суммы. Коли уж вы сами называете меня GOAT (Величайший за все времена)», — негодует Джонс.

Фьюри и Джошуа получат за два боя $ 400 млн. Чемпионы UFC — нищие по сравнению с ними Джон Джонс за всю карьеру заработал меньше, чем дадут Цыганскому королю за один поединок.

Последнее слово пока осталось за Джонсом.

«Я никогда ничего не требовал от тебя, Дана, я просто попросил большой бой и попросил компенсацию за это, — написал Джон в «Твиттере». — Публичные переговоры начали вести вы, чем показали всему миру, как много вы скрывали от своих спортсменов всё это время».

У Джонса рекорд 26-1, и бой с Кормье, который был признан несостоявшимся из-за дисквалификации. Его последний поединок прошёл 8 февраля 2020 года. Тогда чемпион одержал победу над Домиником Рейесом единогласным решением судей.

Ну и для информации… В Bellator «родная» категория Джонса запускает Гран-при. Там есть один спорный персонаж. Но вряд ли Скотт Кокер решится на кардинальные перемены и включение в ростер Джонса. Драться в PFL Джон не сможет, там парни делают вес раз в 40 дней. Остаётся Азия и Катар. Посмотрим, как сможет выживать там боец, привыкший драться 2 раза за 3 года.